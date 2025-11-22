magazin
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
Fizz 22 Νοεμβρίου 2025 | 20:16

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The New York Times, ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνομίλησε με τον συμπρωταγωνιστή του στην νέα ταινία «Jay Kelly», Άνταμ Σάντλερ, και αποκάλυψε ότι την δεκαετία του ’90 ο αείμνηστος Πολ Νιούμαν του είχε δώσει μια συμβουλή για το πώς να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, ενόσω τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

«Τζορτζ, μην τους αφήνεις να σε κρατούν στο σπίτι»

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: ‘[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους’. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή επί του θέματος», ανέφερε αρχικά ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήταν στη Warner Bros. και γύριζε το Message in a Bottle, ενώ εγώ ήμουν στο ER», συνέχισε. «Ο Νιούμαν καθόταν έξω και κάπνιζε ένα τσιγάρο, οπότε σταμάτησα με το αυτοκίνητο του γκολφ και του είπα: ‘Γεια, ήθελα απλώς να σε χαιρετήσω’».

Φωτογραφία: Ο ηθοποιός Πολ Νιούμαν υποδύεται τον Τζον Ρούνεϊ στην ταινία «Ο δρόμος της απώλειας» | Ο Νιούμαν ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο αυτό. AFP / FRANCOIS DUHAM

Αν και ο Κλούνεϊ είπε ότι ο Νιούμαν «δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν», τελικά κατάλαβε ότι ήταν και εκείνος ηθοποιός, όταν είδε ότι όσοι περνούσαν με τα golf cart, τον χαιρετούσαν λέγοντας του «Γεια σου, Τζορτζ».

«Έτσι, σιγά σιγά, κατάλαβε ότι κατά κάποιο τρόπο ήμουν επιτυχημένος στον κλάδο», ανέφερε ο Κλούνεϊ.

«Τότε μου είπε: ‘Τζορτζ, μην τους αφήνεις να σε κρατούν στο σπίτι’», θυμήθηκε. «Εννοούσε ότι δεν πρέπει να απομονώνεσαι επειδή προσπαθείς να διατηρήσεις λίγη ιδιωτικότητα. Τότε, προτιμούσα να κάθομαι σπίτι και όταν άκουσα τον Νιούμαν να το λέει αυτό, κατάλαβα αμέσως ότι είχε δίκιο», συμπλήρωσε.

«Για μένα, είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών»

Ακόμη και πριν ακούσει την συμβουλή που του άλλαξε τη ζωή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θαύμαζε απεριόριστα τον Νιούμαν. Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time το 2008 ανέφερε ότι, αν και δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ σε κάποιο έργο, έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και συχνά προσπαθούσε να τον μιμηθεί.

Όταν ρωτήθηκε αν η ερμηνεία του στο «Michael Clayton» του 2007 ήταν εμπνευσμένη από την ερμηνεία του Νιούμαν στο «The Verdict», απάντησε: «Όχι, αν και είμαι σίγουρος ότι έχω αντιγράψει όλους τους ηθοποιούς που έχουν αναλάβει αντίστοιχο ρόλο. Σίγουρα έχω αντιγράψει τον Πολ Νιούμαν τρεις ή τέσσερις φορές, [αν και] όχι τόσο καλά».

«Παρακολουθήστε τον στο τέλος του μονολόγου σε εκείνη την ταινία, όπου μιλάει στην κριτική επιτροπή. Οι ηθοποιοί συνήθως προετοιμάζονται για έναν μονόλογο. Τον τελείωσε, αρχίζει να μιλάει ξανά και μετά φεύγει», συνέχισε ο Κλούνεϊ. «Για μένα, είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών».

Ο Νιούμαν πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2008 σε ηλικία 83 ετών.

*Με πληροφορίες από: People

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 22.11.25

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι 50 λεπτών, ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από επτά σερί ήττες, καθώς επικράτησε με 107-105 της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική!

Σύνταξη
Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!
Μπάσκετ 22.11.25

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άρης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία (7 παίκτες σημείωσαν 10+ πόντους) κι έτσι, παρά τα 15/34 τρίποντα που πέτυχε ο Προμηθέας τον κέρδισε σχετικά εύκολα με 96-80, στο γιορτινό «Nick Galis Hall»!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Εκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 η Φράιμπουργκ και η Μπάγερν έφερε... εξάρα, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βετσφαλία έγινε ματσάρα χωρίς νικητή

Σύνταξη
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος

LIVE: Ολυμπιακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

