Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The New York Times, ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνομίλησε με τον συμπρωταγωνιστή του στην νέα ταινία «Jay Kelly», Άνταμ Σάντλερ, και αποκάλυψε ότι την δεκαετία του ’90 ο αείμνηστος Πολ Νιούμαν του είχε δώσει μια συμβουλή για το πώς να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, ενόσω τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

«Τζορτζ, μην τους αφήνεις να σε κρατούν στο σπίτι»

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: ‘[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους’. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή επί του θέματος», ανέφερε αρχικά ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήταν στη Warner Bros. και γύριζε το Message in a Bottle, ενώ εγώ ήμουν στο ER», συνέχισε. «Ο Νιούμαν καθόταν έξω και κάπνιζε ένα τσιγάρο, οπότε σταμάτησα με το αυτοκίνητο του γκολφ και του είπα: ‘Γεια, ήθελα απλώς να σε χαιρετήσω’».

Αν και ο Κλούνεϊ είπε ότι ο Νιούμαν «δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν», τελικά κατάλαβε ότι ήταν και εκείνος ηθοποιός, όταν είδε ότι όσοι περνούσαν με τα golf cart, τον χαιρετούσαν λέγοντας του «Γεια σου, Τζορτζ».

«Έτσι, σιγά σιγά, κατάλαβε ότι κατά κάποιο τρόπο ήμουν επιτυχημένος στον κλάδο», ανέφερε ο Κλούνεϊ.

«Τότε μου είπε: ‘Τζορτζ, μην τους αφήνεις να σε κρατούν στο σπίτι’», θυμήθηκε. «Εννοούσε ότι δεν πρέπει να απομονώνεσαι επειδή προσπαθείς να διατηρήσεις λίγη ιδιωτικότητα. Τότε, προτιμούσα να κάθομαι σπίτι και όταν άκουσα τον Νιούμαν να το λέει αυτό, κατάλαβα αμέσως ότι είχε δίκιο», συμπλήρωσε.

«Για μένα, είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών»

Ακόμη και πριν ακούσει την συμβουλή που του άλλαξε τη ζωή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θαύμαζε απεριόριστα τον Νιούμαν. Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time το 2008 ανέφερε ότι, αν και δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ σε κάποιο έργο, έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και συχνά προσπαθούσε να τον μιμηθεί.

Όταν ρωτήθηκε αν η ερμηνεία του στο «Michael Clayton» του 2007 ήταν εμπνευσμένη από την ερμηνεία του Νιούμαν στο «The Verdict», απάντησε: «Όχι, αν και είμαι σίγουρος ότι έχω αντιγράψει όλους τους ηθοποιούς που έχουν αναλάβει αντίστοιχο ρόλο. Σίγουρα έχω αντιγράψει τον Πολ Νιούμαν τρεις ή τέσσερις φορές, [αν και] όχι τόσο καλά».

«Παρακολουθήστε τον στο τέλος του μονολόγου σε εκείνη την ταινία, όπου μιλάει στην κριτική επιτροπή. Οι ηθοποιοί συνήθως προετοιμάζονται για έναν μονόλογο. Τον τελείωσε, αρχίζει να μιλάει ξανά και μετά φεύγει», συνέχισε ο Κλούνεϊ. «Για μένα, είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών».

Ο Νιούμαν πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2008 σε ηλικία 83 ετών.

*Με πληροφορίες από: People