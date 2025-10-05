Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος σήμερα συγκαταλέγεται στους A-list του Χόλιγουντ και κάθε του κίνηση απασχολεί θαυμαστές και εφημερίδες, δεινοπάθησε μέχρι να αναγνωριστεί – πληρωνόταν τρία δολάρια την ώρα και έδινε μάχη για να επιβιώσει.

Ωστόσο, το γεγονός ότι άργησε να εισχωρήσει στον κύκλο των διασήμων, δεν τον απασχόλησε ποτέ και αυτό το οφείλει εν μέρει στο μάθημα που του δίδαξε η θεία του, Ρόζμαρι Κλούνεϊ.

«Όταν είσαι νέος, νομίζεις ότι είσαι πολύ έξυπνος»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία, η οποία αποτυπώνει την σκληρότητα που συνοδεύει την φήμη.

«Η θεία μου Ρόζμαρι ήταν μια πολύ διάσημη τραγουδίστρια στα 19 της. Ήταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time και μετά έπαιξε στο ‘White Christmas’ ως ηθοποιός, και, φίλε μου, ό,τι άγγιζε το έκανε χρυσό. Και μετά ήρθε το ροκ εντ ρολ και οι γυναίκες από τη ποπ μουσική εξαφανίστηκαν — την εποχή που ξεκίνησε, εννέα από τους δέκα κορυφαίους τραγουδιστές ήταν γυναίκες. Και μετά, τέσσερα χρόνια αργότερα, ήρθε ο Έλβις και δεν υπήρχε καμία γυναίκα στους 25 κορυφαίους», αναλογίστηκε ο ηθοποιός.

Όπως θυμήθηκε, «Ήταν σε μουσική περιοδεία και όταν επέστρεψε, της είπαν: ‘Τι σου συνέβη;’ Και εκείνη απάντησε: ‘Τελείωσα’, σε ηλικία 24 ετών», είπε στο κοινό. «Και όντως τελείωσε, και το διαχειρίστηκε με λάθος τρόπο. Μεθούσε, έκανε πολλά ναρκωτικά, και έπρεπε να περιμένει περίπου 40 χρόνια για να ξαναρχίσει η καριέρα της».

Το «μάθημα» που έμαθε ο Τζορτζ από τη θεία του, η οποία πέθανε το 2002 σε ηλικία 74 ετών, «ήταν να γνωρίζεις ότι η [φήμη] δεν έχει να κάνει ακριβώς με εσένα — κάτι που μαθαίνεις όταν μεγαλώνεις, γιατί όταν είσαι νέος, νομίζεις ότι είσαι πολύ έξυπνος. Έχει να κάνει με τις περιστάσεις, ένα καλό σενάριο, έναν σκηνοθέτη και το καστ των ηθοποιών», υποστήριξε.

«Εγώ προσπαθούσα να μειώσω το τσιγάρο για να βγάλω τα προς το ζην»

Το «Jay Kelly» είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ, μετά το White Noise του 2022, και πρωταγωνιστεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ μαζί με τον Άνταμ Σάντλερ, τη Λόρα Ντερν και τον Μπίλι Κράνταπ.

Η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Κλούνεϊ) και τον πιστό του μάνατζερ Ρον (Σάντλερ) καθώς ξεκινούν ένα ταραχώδες και απρόσμενα βαθυστόχαστο ταξίδι στην Ευρώπη», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. «Στην πορεία, και οι δύο άνδρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις επιλογές που έχουν κάνει, τις σχέσεις με τους αγαπημένους τους και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω τους».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του NYFF, ο Τζορτζ Κλούνεϊ σημείωσε ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ταινία είναι «ένας τύπος που έγινε διάσημος πολύ νεότερος» από ό,τι ο ίδιος, «και τον κακομάθαιναν ενώ δεν θα έπρεπε».

«Εγώ προσπαθούσα να μειώσω το τσιγάρο για να βγάλω τα προς το ζην με 3 δολάρια την ώρα, οπότε είχα μια διαφορετική εμπειρία από εκείνον», συνέχισε ο ηθοποιός.

«Όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έγιναν διάσημοι σε νεαρή ηλικία. Είναι δύσκολο να το καταφέρεις. Νομίζω ότι αν τα πράγματα είχαν πάει καλά όταν ήμουν 21 ετών και ξαφνικά πρωταγωνιστούσα σε ταινίες και τέτοια, θα έκανα χρήση κρακ», είπε χαριτολογώντας.

Η ταινία Jay Kelly θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People | Variety