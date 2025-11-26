magazin
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
«Γαλήνιος επαναστάτης» – Στον Τζορτζ Κλούνεϊ το βαρύτιμο βραβείο Τσάπλιν
26 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

«Γαλήνιος επαναστάτης» – Στον Τζορτζ Κλούνεϊ το βαρύτιμο βραβείο Τσάπλιν

Ο Τζορτζ Κλούνεί θα τιμηθεί με το κινηματογραφικό βραβείο του Κέντρου Λίνκολν της Νέας Υόρκης για το σύνολο της καριέρας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε μια διάκριση που επισφραγίζει όχι μόνο τη λαμπερή καριέρα του στη μεγάλη οθόνη, αλλά και τη σπάνια περίπτωση ενός Χολιγουντιανού σούπερ σταρ με βαθιά κοινωνική συνείδηση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα είναι ο τιμώμενος της 51ης απονομής του Βραβείου Τσάπλιν (Chaplin Award) από τον οργανισμό Film at Lincoln Center (FLC).

Η λαμπερή τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, στη Νέα Υόρκη. Το βραβείο αυτό, που δίνεται κάθε χρόνο στην Alice Tully Hall του Κέντρου Λίνκολν, αναγνωρίζει την εξαιρετική συνεισφορά ενός ατόμου στην τέχνη του κινηματογράφου.

Ο Κλούνεϊ εντάσσεται πλέον στο πάνθεον των κινηματογραφικών κολοσσών που έχουν λάβει την ίδια τιμή, όπως οι Πέδρο Αλμοδόβαρ, Βαϊόλα Ντέιβις, Κέιτ Μπλάνσετ, Σπάικ Λι, Μέριλ Στριπ, Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σίντνεϊ Πουατιέ και Γκρέγκορι Πεκ.

Ο φετινός θρίαμβος του Κλούνεϊ έρχεται λίγο μετά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, Τζέι Κέλι (Jay Kelly), μια ξεχωριστή στιγμή στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε αυτή την ταινία, ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν ηλικιωμένο συνάδελφό του, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικούς και επαγγελματικούς απολογισμούς, ρόλος που έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

View this post on Instagram

A post shared by Film at Lincoln Center (@filmlinc)

Η εκτόξευσή του στην κορυφή ξεκίνησε από τη μικρή οθόνη, με τον καθοριστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Στην Εντατική (ER) του NBC, πριν κάνει το άλμα στον κινηματογράφο, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αστέρες του Χόλιγουντ.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει εμβληματικούς τίτλους σε ταινίες όπως οι Out of Sight, Syriana, Ω, Αδερφέ που Είσαι και φυσικά, η τριλογία των Ocean’s.

Η καριέρα του δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην υποκριτική: δοκιμάστηκε και στη θεατρική σκηνή, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για το βραβείο Τόνι (Tony Award) για το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, την παράσταση Καληνύχτα, και Καλή Τύχη (Good Night, and Good Luck), που βασίστηκε στην ομώνυμη ταινία που είχε ο ίδιος γράψει και σκηνοθετήσει το 2005.

Ακτιβισμός και γοητεία

Αυτό που κάνει την επιλογή του Τζορτζ Κλούνεϊ ακόμα πιο ξεχωριστή, είναι η αδιάλειπτη δέσμευσή του στην ανθρωπιστική δράση. Όπως επισήμανε ο Ντάνιελ Μπάτσεκ, Πρόεδρος του FLC, «ο Τζορτζ φέρνει ένα ξεχωριστό μείγμα ευφυΐας, δεξιοτεχνίας και κοινωνικής συνείδησης σε ό,τι κάνει».

Πέρα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ο Κλούνεϊ είναι γνωστός για την ακλόνητη υπεράσπιση της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος και ως μια ηγετική φωνή στις παγκόσμιες εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις κρίσεις του Νταρφούρ και του Σουδάν.

Ο Νταν Στερν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του FLC, χαρακτήρισε τον Κλούνεϊ ως «σπάνιο κράμα καλλιτεχνίας, γενναιοδωρίας, χιούμορ και ακεραιότητας».

Η τιμή αυτή αναγνωρίζει ακριβώς αυτή τη διττή πορεία: έναν ηθοποιό με αδιαμφισβήτητο χάρισμα μπροστά στην κάμερα και έναν δημιουργό (σκηνοθέτη και παραγωγό) που χρησιμοποιεί σταθερά την επιρροή του για να υποστηρίξει νέα ταλέντα και να ρίξει φως σε επείγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο.

Η καριέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ δεν είναι απλώς μια σειρά από επιτυχίες, αλλά μια απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να είναι αιχμή του δόρατος για έναν καλύτερο κόσμο.

Το βραβείο έχει λάβει το όνομα του Τσάρλι Τσάπλιν o oποίος τιμήθηκε πρώτος το 1972.

Stream magazin
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Ο χρόνος 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Αθάνατος 25.11.25

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 26.11.25

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία […]

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
