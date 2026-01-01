Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια ενός ανθρώπου που δεν έχει πλέον ανάγκη το σύστημα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει πώς η νέα του ταινία Jay Kelly τον ανάγκασε να κοιτάξει κατάματα τον καθρέφτη και να αποδεχθεί ότι το σώμα του «δεν αντέχει πια».

Αν και στα 64 του παραμένει ο γοητευτικός σταρ του Χόλιγουντ, ο Κλούνεϊ δεν τρέφει πια αυταπάτες για τη χαμένη νιότη του. «Το σώμα μου δεν είναι έτοιμο για μάχη όπως όταν ήμουν νεότερος», λέει στο Variety, ταλαιπωρημένος από μια ίωση που του μετέδωσε ο 8χρονος γιος του, Αλεξάντερ.

«Είναι θλιβερό αν προσπαθείς να κρατηθείς από τον ρόλο του ρομαντικού πρωταγωνιστή στην ηλικία μου. Δεν θέλω να είμαι αξιολύπητος» λέει ο ηθοποιός και ακτιβιστής που έχει συμβιβαστεί με τη φθορά και τις ρυτίδες του. «Αν δεν μπορείς να τα βρεις με το γεγονός ότι μεγαλώνεις, τότε πρέπει να βγεις από τη δουλειά και απλώς να εξαφανιστείς».

Ως γιος δημοσιογράφου, ο Κλούνεϊ παραμένει βαθιά αναστατωμένος με την κατάσταση του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κριτική του προς τα μεγάλα δίκτυα είναι ανελέητη, ειδικά μετά τις πρόσφατες δικαστικές διευθετήσεις τους με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν το CBS και το ABC δεν είχαν υποχωρήσει μπροστά στις αγωγές και είχαν πει στον Τραμπ ‘άντε και γαμήσου’, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε σήμερα ως χώρα», λέει εμφατικά.

Ο ηθοποιός, που κάποτε διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ —τον οποίο περιγράφει ως έναν «μεγάλο χαζούλη» που κάποτε προσφέρθηκε να τον βοηθήσει με έναν γιατρό για την πλάτη του— θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση αποδεκατίζει την ενημέρωση και την Τέταρτη Εξουσία.

Αναφερόμενος στη νέα του ταινία, το Jay Kelly, ένα project που τον έφερε αντιμέτωπο με το δικό του είδωλο, καθώς υποδύεται έναν εγωκεντρικό σταρ που έχει χάσει την επαφή με την οικογένειά του ο Κλούνεϊ εξομολογήθηκε: «Δεν είμαι ο Jay Kelly, αλλά κατάλαβα τον χαρακτήρα: κάποιος που νομίζει ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά ό,τι αγγίζει το καταστρέφει».

Η ταινία λειτούργησε ως καταλύτης για την επόμενη μεγάλη του κίνηση: την επιστροφή στο σύμπαν των Ocean’s.

«Θέλω να εξερευνήσω πώς είναι να κάνεις μια ληστεία όταν δεν είσαι πια νέος και ευκίνητος», αποκαλύπτει, επιβεβαιώνοντας ότι οι Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφουν για το Ocean’s 14. «Θα είμαστε γέροι και αργοί, αλλά αρκετά έξυπνοι για να ξεγελάσουμε το σύστημα» σχολιάζει.

Έχοντας πλέον αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έπειτα από αίτημα του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Ζαν- Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που επικαλείται το Politico, ο σταρ, η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, χτίζουν μια ζωή μακριά από την υστερία της δόξας ή τον παραλογισμό των ΗΠΑ σε MAGA εποχές.

Επιδιώκοντας μια πιο φυσιολογική ανατροφή για τα παιδιά του, μακριά από την κουλτούρα των παπαράτσι του Λος Άντζελες («Στη Γαλλία δεν δίνουν δεκάρα για τη φήμη», λέει ικανοποιημένος) ο Κλούνεϊ εξακολουθεί να είναι ένας αιώνιος πλακατζής, αν και παραδέχεται ότι οι φάρσες του απαιτούν υπομονή ετών — όπως τότε που στένευε τα κουστούμια του Ματ Ντέιμον κατά μερικά χιλιοστά κάθε μέρα για να τον κάνει να νομίζει ότι παχαίνει.

Χορτασμένος και αναγνωρισμένος, ο Κλούνεϊ αναγνωρίζει πως το μοντέλο του «κλασικού κινηματογραφικού αστέρα» πνέει τα λοίσθια. Έτοιμος να αναγνωρίσει τη νέα γενιά ταλέντων που αναδύεται, ο Κλούνεϊ προειδοποιεί τους σταρ του αύριο για το αφιλόξενο τοπίο που καλούνται να διαχειριστούν.

Με την εμπειρία ενός ανθρώπου που είδε τη βιομηχανία να αλλάζει ριζικά, ο Κλούνεϊ ονομάζει τους διαδόχους του στο Varieτy, εξηγώντας γιατί ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Ζεντάγια καλούνται να επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου το TikTok απειλεί την αίγλη της μεγάλης οθόνης.

«Η εποχή όπου έβαζες το όνομα κάποιου πάνω από τον τίτλο και ο κόσμος πήγαινε να δει την ταινία μόνο και μόνο επειδή έπαιζε αυτός, έχει τελειώσει», λεει με ειλικρίνεια. Ο Κλούνεϊ θυμάται με νοσταλγία την περίοδο του ER [της τηλεοπτικής σειράς Στην Εντατική που τον καθιέρωσε ανά τον κόσμο] όταν οι ισχυροί άνδρες της Warner Bros. του πρόσφεραν συμβόλαιο πέντε ταινιών, επενδύοντας πάνω του μακροπρόθεσμα.

«Είμαι μέρος της τελευταίας γενιάς σταρ που επωφελήθηκαν από ένα στούντιο που πραγματικά επένδυε σε αυτούς», εξηγεί, αντιπαραβάλλοντας εκείνη την εποχή με το σημερινό κατακερματισμένο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τον σκεπτικισμό του για τη δομή της βιομηχανίας, ο Κλούνεϊ δηλώνει εντυπωσιασμένος από τη νέα σοδειά ταλέτων που έχουν εκτόπισμα, δυναμική και αντοχές ώστε να κρατήσουν ζωντανή τη μαγεία του κινηματογράφου.

«Υπάρχει μια νέα φουρνιά ηθοποιών που είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία», λέει ο σταρ ξεχωρίζοντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Γκλεν Πάουελ ως τους νεότερους συναδέλφους του που τον εντυπωσιάζουν περισσότερο ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη Ζεντάγια, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα εξαιρετικό ταλέντο» που ξεχωρίζει στο σύγχρονο τοπίο.

Στη συνέντευξη του ο Κλούνεϊ στέκεται ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι σταρ διαχειρίζονται την έκθεση στη δημοσιότητα, κάτι που ο ίδιος θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο στο σημερινό, κατακερματισμένο τοπίο.

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φαίνεται να μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά δεν νομίζω ότι εγώ θα ήμουν ένας από αυτούς τους ανθρώπους αν ξεκινούσα τώρα», παραδέχεται ο εκπρόσωπος της Generation Jones -με βάση την ημερομηνία γέννησής του (6 Μαΐου 1961), ο Κλούνεϊ ανήκει στην κατηγορία των νεότερων Baby Boomers, αν και κοινωνιολογικά πολλοί τον κατατάσσουν στη λεγόμενη γενιά Generation Jones, της μικρής «υπο-γενιάς» που γεφυρώνει τους Boomers με τους τους Gen X και περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1954 και 1965.

Ο Κλούνεϊ εξηγεί ότι είχε την πολυτέλεια να «αποτύχει ξανά και ξανά» και να απορριφθεί επανειλημμένα σε μικρούς ρόλους πριν γίνει διάσημος στα 33 του, μια τριβή που τον προετοίμασε καλύτερα για την επιτυχία. Σε καιρούς αλγοριθμικής δημοσιότητας, αυτή που χαρίζει και παίρνει πίσω στη στιγμή η λεγεώνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Κλούνεϊ φοβάται ότι η προσοχή που πέφτει πάνω στους νέους είναι υπερβολική.

«Πιστεύεις πάρα πολλά για το πόσο σπουδαίος είσαι», σημειώνει. Ως άλλος σοφός γέροντας ο Κλούνεϊ εξομολογείται ότι η δική του ωριμότητα ήταν το κλειδί για να μην χάσει τον δρόμο του. Στη συνέντευξή του ο Κλούνεϊ αναγνωρίζει ότι οι επόμενες γενιές κληρονομούν ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Όταν ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη δραματική σειρά, 30 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίζονταν ταυτόχρονα για να τον δουν, δημιουργώντας μια κοινή πολιτιστική αναφορά. Σήμερα, αυτό το κοινό αίσθημα έχει χαθεί.

Απαντώντας σε όλους όσοι τον κατηγορούν ότι επαναλαμβάνεται («Δεν με νοιάζει αν λένε ότι παίζω πάντα τον εαυτό μου — έχετε δοκιμάσει ποτέ να παίξετε τον εαυτό σας; Είναι το πιο δύσκολο πράγμα» λέει), ο Κλούνεϊ είναι αφοσιωμένος στο ρεαλισμό. «Η φήμη είναι ένα τείχος που σε χωρίζει από την πραγματικότητα· χρειάζεσαι ανθρώπους να σου λένε την αλήθεια» λέει.

