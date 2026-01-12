Ο εμφύλιος στο Σουδάν συμπλήρωσε 1000 ημέρες από την έναρξή του – Νέα εξοπλιστικό

Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ως αποτέλεσμα της διαμάχης για την εξουσία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και της παραστρατιωτικής ομάδας Rapid Support Forces – RSF ή Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Η εκτεταμένη βία, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για γενοκτονία στην περιοχή του Δυτικού Νταρφούρ, έχει οδηγήσει στο θάνατο τουλάχιστον 150.000 ανθρώπων, παράλληλα με την πείνα και την κατάρρευση των συστημάτων υγείας, σε αυτό που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν απέτυχαν, με την προσοχή να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους διεθνείς παράγοντες που τροφοδοτούν τον σουδανικό εμφύλιο: τα ΗΑΕ κατηγορούνται ότι είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στις RSF, κατηγορίες τις οποίες αρνούνται.

«Σε αυτό το σημείο, το πιθανό αποτέλεσμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας είναι ότι το Σουδάν — είτε ενωμένο είτε διαιρεμένο — θα καταλήξει να είναι υποτελές των κρατών του Κόλπου», έγραψε ο Άλεξ ντε Γάαλ, εκτελεστικός διευθυντής του World Peace Foundation, στο Foreign Affairs. Σημείωσε ότι η Αφρική απουσίαζε αισθητά από «αυτό το παιχνίδι για τον έλεγχο», καθώς το Σουδάν έχει γίνει «το πρωτότυπο ενός νέου είδους διεθνούς πολέμου».

Το Πακιστάν έτοιμο να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν

Το Πακιστάν βρίσκεται στις τελικές φάσεις της σύναψης συμφωνίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια όπλων και αεροσκαφών στο Σουδάν, σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας και τρεις πηγές, η οποία υπόσχεται σημαντική ενίσχυση του στρατού του Σουδάν, που μάχεται τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Η σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο για περισσότερα από 2,5 χρόνια, προσελκύοντας μυριάδες ξένα συμφέροντα και απειλώντας να κατακερματίσει τη στρατηγική χώρα της Ερυθράς Θάλασσας, που είναι σημαντικός παραγωγός χρυσού.

Η συμφωνία με το Πακιστάν περιλαμβάνει 10 ελαφρά αεροσκάφη επίθεσης Karakoram-8, περισσότερα από 200 drones για αναγνώριση και επιθέσεις καμικάζι, καθώς και προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με δύο από τις τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες.