Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Για δεκαετίες, η ιδέα μιας πολιτικής συμμαχίας μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών φαινόταν αδύνατη, με το Καράκας να χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον Τσαβισμό, μια αριστερή λαϊκιστική ιδεολογία που έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό και αντιτίθεται στις πολιτικές της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο το Σάββατο, ακολουθούμενη από την επιμονή των ΗΠΑ ότι η προσωρινή κυβέρνηση του Καράκας πρέπει να λαμβάνει εντολές από την Ουάσινγκτον, ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του Τσαβισμού έχουν αρχίσει να αναδύονται.

Τι είναι λοιπόν ο Τσαβισμός; Είναι ακόμα ένα ζωντανό κίνημα ή έχει μετακινηθεί τόσο πολύ από τις ρίζες του που είναι ουσιαστικά νεκρό;

Τι είναι ο τσαβισμός;

Ο τσαβισμός αποτελεί ένα πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα που πήρε το όνομά του από τον Ούγκο Τσάβες, τον σοσιαλιστή ηγέτη της Βενεζουέλας, και βασίζεται στις πολιτικές, τις πρακτικές και το όραμα που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 1999 έως τον θάνατό του το 2013.

Εμπνευσμένος σε μεγάλο βαθμό από τον Σιμόν Μπολιβάρ, ιστορική μορφή της λατινοαμερικανικής ανεξαρτησίας, ο Τσάβες επιδίωξε να αναδιαμορφώσει το κράτος με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας.

Ο τσαβισμός περιλάμβανε εκτεταμένα κοινωνικά προγράμματα πρόνοιας, κρατικό έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μέσω εθνικοποιήσεων, καθώς και έντονη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον διεθνή καπιταλισμό, τον οποίο ο Τσάβες θεωρούσε πηγή εκμετάλλευσης και ανισοτήτων.

Ο ίδιος συχνά χρησιμοποιούσε έντονη ρητορική, συνδέοντας τον σοσιαλισμό όχι μόνο με την πολιτική αλλά και με ηθικές και θρησκευτικές αξίες, παρουσιάζοντάς τον ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη κοινωνία.

Μετά τον θάνατό του, τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Νικολάς Μαδούρο, στενός συνεργάτης και πολιτικός του διάδοχος.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους φτωχούς. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τροφή σε όσους τη χρειάζονται. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη Μεγάλη Πατρίδα. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την ειρήνη, … την ειρήνη για την ήπειρό μας, την ειρήνη του λαού μας», είπε ο Μαδούρο όταν μίλησε στην κηδεία του Τσάβες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολιτικούς επιστήμονες, ο τσαβισμός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως μια ενιαία σοσιαλιστική ιδεολογία, καθώς πρόκειται για ένα ετερογενές πολιτικό κίνημα που συνδύασε κοινωνικά κινήματα, αριστερά κόμματα και στρατιωτικούς παράγοντες.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η πολυμορφία περιορίστηκε, καθώς το κίνημα οδηγήθηκε σε πιο αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης, εξυπηρετώντας κυρίως τα συμφέροντα πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ.

Έχει λειτουργήσει ο τσαβισμός στη Βενεζουέλα;

Σύμφωνα με μια έκθεση του Μαρτίου 2013 του ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών, μετά την άνοδο του Τσάβες στην εξουσία, η φτώχεια στη χώρα «μειώθηκε σημαντικά», κατά σχεδόν 50%, ενώ η ακραία φτώχεια μειώθηκε κατά περισσότερο από 70%.

Ταυτόχρονα, η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας οδήγησε στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί ανέφεραν ότι, παρά ταύτα, ο ιδιωτικός τομέας της Βενεζουέλας εξακολουθούσε να κυριαρχεί στην οικονομία.

Σε έκθεση του 2010 του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, που επικαλείται την Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, αναφέρεται ότι παρά την προσπάθεια του Τσάβες να μετατρέψει τη χώρα σε σοσιαλιστική οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθούσε να ελέγχει τα δύο τρίτα της οικονομίας, το ίδιο ποσοστό με το 1998, όταν εξελέγη.

Πολλοί κριτικοί υποστήριξαν επίσης ότι ο τσαβισμός έχει ήδη πεθάνει – ότι πέθανε υπό την ηγεσία του Μαδούρο, όταν ο ανατραπείς πρόεδρος κυβερνούσε τη χώρα με σκληρή γραμμή.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπρεπε να είναι βασικό στοιχείο του τσαβισμού.

Ο τσαβισμός στην εποχή του Μαδούρο

Ωστόσο, ειδικά από την άνοδο του Μαδούρο στην εξουσία, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγράψει πώς η κυβέρνηση έχει καταστείλει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους διαδηλωτές που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, έχει προσπαθήσει να ρυθμίσει την κάλυψη των διαδηλώσεων και των πολιτικών γεγονότων στη χώρα από τα μέσα ενημέρωσης και έχει διαπράξει περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων ηγετών της αντιπολίτευσης.

Υολέτι Μπράχο, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν στη Γαλλία, με ειδίκευση στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι, ενώ η κυβέρνηση υπό τον Τσάβες και τον Μαδούρο προσπάθησε να προωθήσει την πολιτική ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη στη Βενεζουέλα, έγινε επίσης εξαιρετικά διεφθαρμένη και καταπιεστική.

«Εδώ και πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι στη χώρα, ακόμη και ηγέτες της αντιπολίτευσης, δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από την κυβέρνηση του Τσάβες, η οποία επιδιώκει να κυβερνήσει μέσω του σοσιαλισμού», είπε.

Τι συνέβη στην οικονομία;

Επιπλέον, ενώ η ιδεολογία του Τσαβισμού επιδίωκε να προωθήσει την οικονομία της Βενεζουέλας αποφεύγοντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και δίνοντας προτεραιότητα στη δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Μαδούρο, η οικονομία άρχισε να συρρικνώνεται.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το 2014 έως το 2021, η οικονομία της Βενεζουέλας συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 80%.

«Ο Τσαβισμός είχε αρχικά μεγάλο αντίκτυπο στην αναδιανομή του πλούτου και, κυρίως, στην ένταξη στην πολιτική σκηνή ευρέων τμημάτων του πληθυσμού που είχαν ιστορικά περιθωριοποιηθεί», δήλωσε η Ρενάτα Σεγκούρα, διευθύντρια του προγράμματος της International Crisis Group για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στο Al Jazeera.

Ωστόσο, «Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μαδούρο, το καθεστώς έχασε μεγάλο μέρος της ιδεολογικής του συνοχής. Η διαφθορά, η ανικανότητα να διοικήσει το κράτος και η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική κρίση μετέτρεψαν τον τσαβισμό σε κενές υποσχέσεις που σύντομα έχασαν σχεδόν όλη την υποστήριξη των Βενεζουελάνων», πρόσθεσε.

Ωστόσο, παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφωνίας, μια μεγάλη ομάδα Τσαβίστας παρέμεινε πιστή στον Μαδούρο λόγω των οικονομικών κινήτρων που προσέφερε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας και των μέτρων που έλαβε για την αντιμετώπιση των αμερικανικών κυρώσεων και της ξένης επιρροής στη χώρα.

Από το 2005, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και οντότητες στη Βενεζουέλα για «εγκληματικές, αντιδημοκρατικές ή διεφθαρμένες ενέργειες».

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, η Ουάσιγκτον επέβαλε επίσης ευρείες οικονομικές κυρώσεις κατά της κυβέρνησης για την φερόμενη οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

Μετά την απαγωγή του Μαδούρο, μπορεί ο τσαβισμός να επιβιώσει;

Αφού ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα και ότι η προσωρινή κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ντέλσι Ροντρίγκεζ πρέπει να λαμβάνει εντολές από την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Ροντρίγκες, η οποία υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια τόσο του Τσάβες όσο και του Μαδούρο και διετέλεσε υπουργός Πετρελαίου και αντιπρόεδρος του Μαδούρο, υποσχέθηκε να διατηρήσει τα ιδανικά του Τσαβισμού.

«Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία κανενός αυτοκρατορικού κράτους», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας προς τους Βενεζουελάνους την Κυριακή, αναφερόμενη στην αποικιοκρατία της Ισπανίας.

«Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι υπεύθυνη για τη χώρα μας και κανένας άλλος. Δεν υπάρχει κανένας ξένος παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα», δήλωσε η Ροντρίγκες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως προσωρινής προέδρου.

Σύμφωνα με την Μπράχο, οι ΗΠΑ έχουν δείξει ότι έχουν τη δύναμη και τα μέσα να ανατρέψουν την κυβέρνηση αν το Καράκας δεν ακολουθήσει τους κανόνες της Ουάσιγκτον.

Ταυτόχρονα, όμως, έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο καταλαμβάνοντας τον Μαδούρο και απαιτώντας πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας.

Προειδοποίησε ότι, ενώ η προσωρινή κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τον Τραμπ και υποχωρεί σε ορισμένες από τις απαιτήσεις του, υπάρχει η πιθανότητα να παραμείνει στη Βενεζουέλα μια καταπιεστική κυβέρνηση, ενώ θα επικρατεί και η ατζέντα των ΗΠΑ.