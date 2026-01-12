newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Για δεκαετίες, η ιδέα μιας πολιτικής συμμαχίας μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών φαινόταν αδύνατη, με το Καράκας να χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον Τσαβισμό, μια αριστερή λαϊκιστική ιδεολογία που έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό και αντιτίθεται στις πολιτικές της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο το Σάββατο, ακολουθούμενη από την επιμονή των ΗΠΑ ότι η προσωρινή κυβέρνηση του Καράκας πρέπει να λαμβάνει εντολές από την Ουάσινγκτον, ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του Τσαβισμού έχουν αρχίσει να αναδύονται.

Τι είναι λοιπόν ο Τσαβισμός; Είναι ακόμα ένα ζωντανό κίνημα ή έχει μετακινηθεί τόσο πολύ από τις ρίζες του που είναι ουσιαστικά νεκρό;

Τι είναι ο τσαβισμός;

Ο τσαβισμός αποτελεί ένα πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα που πήρε το όνομά του από τον Ούγκο Τσάβες, τον σοσιαλιστή ηγέτη της Βενεζουέλας, και βασίζεται στις πολιτικές, τις πρακτικές και το όραμα που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 1999 έως τον θάνατό του το 2013.

Ο Τσάβες κατά την ορκωμοσία του στις 2 Φεβρουαρίου 1999

Εμπνευσμένος σε μεγάλο βαθμό από τον Σιμόν Μπολιβάρ, ιστορική μορφή της λατινοαμερικανικής ανεξαρτησίας, ο Τσάβες επιδίωξε να αναδιαμορφώσει το κράτος με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας.

Ο τσαβισμός περιλάμβανε εκτεταμένα κοινωνικά προγράμματα πρόνοιας, κρατικό έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μέσω εθνικοποιήσεων, καθώς και έντονη αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον διεθνή καπιταλισμό, τον οποίο ο Τσάβες θεωρούσε πηγή εκμετάλλευσης και ανισοτήτων.

Venezuela’s President Hugo Chavez (L) and his Cuban counterpart Fidel Castro joke after joining their medallions, given by medical graduates, at Havana’s Karl Marx theatre, in this August 20, 2005 file photo. Ailing Cuban leader Castro said on February 19, 2008 that he will not return to lead the country as president or commander-in-chief, retiring as head of state 49 years after he seized power in an armed revolution. REUTERS/Claudia Daut/Files (CUBA)

Ο ίδιος συχνά χρησιμοποιούσε έντονη ρητορική, συνδέοντας τον σοσιαλισμό όχι μόνο με την πολιτική αλλά και με ηθικές και θρησκευτικές αξίες, παρουσιάζοντάς τον ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη κοινωνία.

Μετά τον θάνατό του, τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Νικολάς Μαδούρο, στενός συνεργάτης και πολιτικός του διάδοχος.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους φτωχούς. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τροφή σε όσους τη χρειάζονται. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη Μεγάλη Πατρίδα. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την ειρήνη, … την ειρήνη για την ήπειρό μας, την ειρήνη του λαού μας», είπε ο Μαδούρο όταν μίλησε στην κηδεία του Τσάβες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολιτικούς επιστήμονες, ο τσαβισμός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως μια ενιαία σοσιαλιστική ιδεολογία, καθώς πρόκειται για ένα ετερογενές πολιτικό κίνημα που συνδύασε κοινωνικά κινήματα, αριστερά κόμματα και στρατιωτικούς παράγοντες.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η πολυμορφία περιορίστηκε, καθώς το κίνημα οδηγήθηκε σε πιο αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης, εξυπηρετώντας κυρίως τα συμφέροντα πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ.

Supporters of Venezuelan president Hugo Chavez gather outside Miraflores Palace to wait for the results of Presidential elections in Caracas October 7, 2012. Venezuelans voted on Sunday with President Chavez facing the biggest electoral challenge yet to his socialist rule from a young rival tapping into discontent over crime and cronyism. REUTERS/Edwin Montilva (VENEZUELA – Tags: POLITICS ELECTION)

Έχει λειτουργήσει ο τσαβισμός στη Βενεζουέλα;

Σύμφωνα με μια έκθεση του Μαρτίου 2013 του ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών, μετά την άνοδο του Τσάβες στην εξουσία, η φτώχεια στη χώρα «μειώθηκε σημαντικά», κατά σχεδόν 50%, ενώ η ακραία φτώχεια μειώθηκε κατά περισσότερο από 70%.

Ταυτόχρονα, η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας οδήγησε στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί ανέφεραν ότι, παρά ταύτα, ο ιδιωτικός τομέας της Βενεζουέλας εξακολουθούσε να κυριαρχεί στην οικονομία.

Σε έκθεση του 2010 του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, που επικαλείται την Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, αναφέρεται ότι παρά την προσπάθεια του Τσάβες να μετατρέψει τη χώρα σε σοσιαλιστική οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθούσε να ελέγχει τα δύο τρίτα της οικονομίας, το ίδιο ποσοστό με το 1998, όταν εξελέγη.

Πολλοί κριτικοί υποστήριξαν επίσης ότι ο τσαβισμός έχει ήδη πεθάνει – ότι πέθανε υπό την ηγεσία του Μαδούρο, όταν ο ανατραπείς πρόεδρος κυβερνούσε τη χώρα με σκληρή γραμμή.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπρεπε να είναι βασικό στοιχείο του τσαβισμού.

Venezuelan President Hugo Chavez greets to supporters on the road to Maiquetia´s airport in Caracas, Venezuela, 24 February 2012. Reports state that Chavez was accompanied by a thousands of supporters with ballons, billboards and another signals of affection before travelling to Cuba where he will undergo new surgery. The Venezuela´s president has a lesion found a week ago during a medic examination in the Caribbean island.

Ο τσαβισμός στην εποχή του Μαδούρο

Ωστόσο, ειδικά από την άνοδο του Μαδούρο στην εξουσία, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγράψει πώς η κυβέρνηση έχει καταστείλει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους διαδηλωτές που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, έχει προσπαθήσει να ρυθμίσει την κάλυψη των διαδηλώσεων και των πολιτικών γεγονότων στη χώρα από τα μέσα ενημέρωσης και έχει διαπράξει περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων ηγετών της αντιπολίτευσης.

Υολέτι Μπράχο, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν στη Γαλλία, με ειδίκευση στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι, ενώ η κυβέρνηση υπό τον Τσάβες και τον Μαδούρο προσπάθησε να προωθήσει την πολιτική ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη στη Βενεζουέλα, έγινε επίσης εξαιρετικά διεφθαρμένη και καταπιεστική.

«Εδώ και πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι στη χώρα, ακόμη και ηγέτες της αντιπολίτευσης, δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από την κυβέρνηση του Τσάβες, η οποία επιδιώκει να κυβερνήσει μέσω του σοσιαλισμού», είπε.

Vice President Nicolas Maduro (C) addressing the nation, in Caracas, 11 December 2012, among members of the Government on President Hugo Chavez health condition and reporting that the surgery performed on the head of state was successfully. Maduro attended Bolivar Square, in the heart of the capital, to attend a mass in support of the Venezuelan president.

Τι συνέβη στην οικονομία;

Επιπλέον, ενώ η ιδεολογία του Τσαβισμού επιδίωκε να προωθήσει την οικονομία της Βενεζουέλας αποφεύγοντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και δίνοντας προτεραιότητα στη δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Μαδούρο, η οικονομία άρχισε να συρρικνώνεται.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το 2014 έως το 2021, η οικονομία της Βενεζουέλας συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 80%.

«Ο Τσαβισμός είχε αρχικά μεγάλο αντίκτυπο στην αναδιανομή του πλούτου και, κυρίως, στην ένταξη στην πολιτική σκηνή ευρέων τμημάτων του πληθυσμού που είχαν ιστορικά περιθωριοποιηθεί», δήλωσε η Ρενάτα Σεγκούρα, διευθύντρια του προγράμματος της International Crisis Group για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στο Al Jazeera.

Ωστόσο, «Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μαδούρο, το καθεστώς έχασε μεγάλο μέρος της ιδεολογικής του συνοχής. Η διαφθορά, η ανικανότητα να διοικήσει το κράτος και η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική κρίση μετέτρεψαν τον τσαβισμό σε κενές υποσχέσεις που σύντομα έχασαν σχεδόν όλη την υποστήριξη των Βενεζουελάνων», πρόσθεσε.

epa04111234 Venezuelan President Nicolas Maduro (L) and Venezuelan First Lady Cilia Flores (R) salute during the military parade to commemorate the first anniversary of the death of Venezuelan late president Hugo Chavez, in Caracas, Venezuela, 05 March 2014. EPA/SANTI DONAIRE

Ωστόσο, παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφωνίας, μια μεγάλη ομάδα Τσαβίστας παρέμεινε πιστή στον Μαδούρο λόγω των οικονομικών κινήτρων που προσέφερε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας και των μέτρων που έλαβε για την αντιμετώπιση των αμερικανικών κυρώσεων και της ξένης επιρροής στη χώρα.

Από το 2005, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και οντότητες στη Βενεζουέλα για «εγκληματικές, αντιδημοκρατικές ή διεφθαρμένες ενέργειες».

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, η Ουάσιγκτον επέβαλε επίσης ευρείες οικονομικές κυρώσεις κατά της κυβέρνησης για την φερόμενη οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

People demonstrate in the vicinity of a members of the Bolivarian National Guard command, in Caracas, Venezuela, 21 January 2019 . Venezuela has fallen into a new deep political crisis after National Assembly leader Juan Guaido declared himself interim president of Venezuela 23 January and promised to guide the country toward new election as he consider last May’s election not valid. Many Heads of State and governments have recognized Guaido as president, among them US President Donald Trump, Canadian Government and Brazil President Jair Bolsonaro.

Μετά την απαγωγή του Μαδούρο, μπορεί ο τσαβισμός να επιβιώσει;

Αφού ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα και ότι η προσωρινή κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ντέλσι Ροντρίγκεζ πρέπει να λαμβάνει εντολές από την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Ροντρίγκες, η οποία υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια τόσο του Τσάβες όσο και του Μαδούρο και διετέλεσε υπουργός Πετρελαίου και αντιπρόεδρος του Μαδούρο, υποσχέθηκε να διατηρήσει τα ιδανικά του Τσαβισμού.

«Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία κανενός αυτοκρατορικού κράτους», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας προς τους Βενεζουελάνους την Κυριακή, αναφερόμενη στην αποικιοκρατία της Ισπανίας.

«Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι υπεύθυνη για τη χώρα μας και κανένας άλλος. Δεν υπάρχει κανένας ξένος παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα», δήλωσε η Ροντρίγκες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως προσωρινής προέδρου.

Σύμφωνα με την Μπράχο, οι ΗΠΑ έχουν δείξει ότι έχουν τη δύναμη και τα μέσα να ανατρέψουν την κυβέρνηση αν το Καράκας δεν ακολουθήσει τους κανόνες της Ουάσιγκτον.

Ταυτόχρονα, όμως, έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο καταλαμβάνοντας τον Μαδούρο και απαιτώντας πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας.

Προειδοποίησε ότι, ενώ η προσωρινή κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τον Τραμπ και υποχωρεί σε ορισμένες από τις απαιτήσεις του, υπάρχει η πιθανότητα να παραμείνει στη Βενεζουέλα μια καταπιεστική κυβέρνηση, ενώ θα επικρατεί και η ατζέντα των ΗΠΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο