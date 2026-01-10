Μαρία Σολωμού: «Όταν βγήκα και είπα ότι είχα 3 συντρόφους, έπεσαν να με φάνε»
H Μαρία Σολωμού μιλά για τις προσωπικές επιλογές της.
- Αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι - Σε ποια προϊόντα εκτινάχθηκαν οι τιμές [πίνακες]
- Απίθανος διαδραστικός χάρτης δείχνει κάθε κτίριο στον πλανήτη σε 3D - Ακόμα και το σπίτι σας
- Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη
- Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Η Μαρία Σολωμού μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ δεν δίστασε να αναφέρθει στην προσωπική ζωή της.
Μαρία Σολωμού: «Έχω να μείνω χρόνια μόνη μου και περνάω τέλεια»
«Και γιατί πρέπει να είμαι καλά μόνο με σύντροφο; Δεν μπορώ να είμαι καλά μόνη μου;
Έχω να μείνω χρόνια μόνη μου και περνάω τέλεια. Μου αρέσει που μένω σε ένα μικρό σπιτάκι στον Λυκαβηττό, έχει μεγαλώσει ο γιος μου, μένει παραδίπλα, είμαστε πολύ οργανωμένοι, βλέπω τις φίλες μου, έχω τον κύκλο μου.
Η συντροφικότητα δεν μου έλειπε ποτέ
«Όσο υπέροχος μπορεί να είναι ο έρωτας, τόσο καταστρεπτικός μπορεί να γίνει. Σ’ αυτή τη φάση που είμαι έχω ανάγκη τον εαυτό μου».
Η ηθοποιός μιλώντας για τις σχέσεις της είπε:
«Έχω παρακάτσει με συντρόφους και με όχι συντρόφους σε διάφορα είδη σχέσεων που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή.
Αυτό που μου έχει λείψει είναι το τίποτα. Και επίσης δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να γεράσει με κάποιον.
Καταρχάς θα γεράσει μόνος του. Δεν έχω σχέδιο να περνάνε τα χρόνια και να έχω δίπλα μου κάποιον στον καναπέ.
Αυτό που με εκφράζει είναι να μπορώ να βρίσκομαι με έναν άνθρωπο την ώρα που θέλουμε, όπως θέλουμε, να είμαστε πολύ καλά και αγαπημένοι και μετά ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του στον χώρο του. Και μετά, ξανά».
Οι αντιδράσεις για δηλώσεις της για την προσωπική ζωή της
«Όταν βγήκα και είπα ότι στα 19 μου είχα τρεις συντρόφους, έπεσαν να με φάνε.
Το είπα σε ένα podcast απαντώντας σε μια κοπέλα που μου είχε στείλει ότι ο γκόμενος της βγαίνει παράλληλε με 3 – 4 άλλες από το Instagram.
Αυτό που έλεγα ουσιαστικά είναι πως μάλλον όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι και η γυναίκα μπορεί να κάνει το αντίστοιχο.
Δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν είχα Instagram να στέλνω φωτιές αλλά έδινα ραντεβού με τον Νίκο, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Πέτρο να δω ποιος μου αρέσει.
Υπήρχε φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να είμαι με έναν άντρα.»
- BRICS Plus: Κίνα-Ρωσία-Ιράν ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις
- Online Retail Sales in Greece Reach 36.1bln€ in 2025
- Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
- Κατερίνη: Σοκαριστικό βίντεο από πτώση δέντρου ανάμεσα σε πεζούς λόγω των ισχυρών ανέμων
- Βενεζουέλα: Στο Καράκας αμερικανοί διπλωμάτες για συνομιλίες με στόχο την «αποκατάσταση των σχέσεων»
- Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο – ποια η κατάσταση της υγείας της
- Ηράκλειο: Κυνηγός έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων στο Καστρί Βιάννου – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
- Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Η ενέργεια του θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις