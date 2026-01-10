Μαρία Σολωμού: «Όταν βγήκα και είπα ότι είχα 3 συντρόφους, έπεσαν να με φάνε»

Η Μαρία Σολωμού μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ δεν δίστασε να αναφέρθει στην προσωπική ζωή της.

Μαρία Σολωμού: «Έχω να μείνω χρόνια μόνη μου και περνάω τέλεια»

«Και γιατί πρέπει να είμαι καλά μόνο με σύντροφο; Δεν μπορώ να είμαι καλά μόνη μου;

Έχω να μείνω χρόνια μόνη μου και περνάω τέλεια. Μου αρέσει που μένω σε ένα μικρό σπιτάκι στον Λυκαβηττό, έχει μεγαλώσει ο γιος μου, μένει παραδίπλα, είμαστε πολύ οργανωμένοι, βλέπω τις φίλες μου, έχω τον κύκλο μου.

Η συντροφικότητα δεν μου έλειπε ποτέ

«Όσο υπέροχος μπορεί να είναι ο έρωτας, τόσο καταστρεπτικός μπορεί να γίνει. Σ’ αυτή τη φάση που είμαι έχω ανάγκη τον εαυτό μου».

Η ηθοποιός μιλώντας για τις σχέσεις της είπε:

«Έχω παρακάτσει με συντρόφους και με όχι συντρόφους σε διάφορα είδη σχέσεων που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή.

Αυτό που μου έχει λείψει είναι το τίποτα. Και επίσης δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να γεράσει με κάποιον.

Καταρχάς θα γεράσει μόνος του. Δεν έχω σχέδιο να περνάνε τα χρόνια και να έχω δίπλα μου κάποιον στον καναπέ.

Αυτό που με εκφράζει είναι να μπορώ να βρίσκομαι με έναν άνθρωπο την ώρα που θέλουμε, όπως θέλουμε, να είμαστε πολύ καλά και αγαπημένοι και μετά ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του στον χώρο του. Και μετά, ξανά».

Οι αντιδράσεις για δηλώσεις της για την προσωπική ζωή της

«Όταν βγήκα και είπα ότι στα 19 μου είχα τρεις συντρόφους, έπεσαν να με φάνε.

Το είπα σε ένα podcast απαντώντας σε μια κοπέλα που μου είχε στείλει ότι ο γκόμενος της βγαίνει παράλληλε με 3 – 4 άλλες από το Instagram.

Αυτό που έλεγα ουσιαστικά είναι πως μάλλον όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι και η γυναίκα μπορεί να κάνει το αντίστοιχο.

Δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν είχα Instagram να στέλνω φωτιές αλλά έδινα ραντεβού με τον Νίκο, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Πέτρο να δω ποιος μου αρέσει.

Υπήρχε φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να είμαι με έναν άντρα.»