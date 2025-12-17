magazin
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Μαρία Σολωμού: «Δεν έχω κουζίνα, ούτε καρέκλες στην τραπεζαρία μου, έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70»
Fizz 17 Δεκεμβρίου 2025 | 15:34

Μαρία Σολωμού: «Δεν έχω κουζίνα, ούτε καρέκλες στην τραπεζαρία μου, έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70»

Η Μαρία Σολωμού μίλησε για την ζωή της και την καθημερινότητά της.

Σύνταξη
Vita.gr
Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Spotlight

Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Σολωμού ήταν η σημερινή καλεσμένη στο Buongiorno του MEGA.

Μαρία Σολωμού: Οι επιλογές στην καθημερινότητα της

«Δεν καλώ κόσμο στο σπίτι μου. Δεν έχω κουζίνα, την συσκευή, το φούρνο. Έχω ψυγείο. Έχω τον χώρο που λέμε κουζίνα αλλά έχω βάλει άλλα πράγματα. θα φωνάξω φίλες αλλά δεν καλώ κόσμο ώστε να κάτσουμε, να παραγγείλουμε κτλ. δεν θα οργανώσω κάτι. Δεν έχω καρέκλες στην τραπεζαρία μου. Δεν μου αρέσει να κάθομαι όταν τρώω», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Δεν σκέφτομαι τον γάμο, ούτε την συγκατοίκηση»

«Έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70 μου. Δεν υπάρχει απολυτή δέσμευση. Δεν μπορώ να πάω και να υπογράψω κάτι. Έχω συζήσει στη ζωή μου και το έχω κάνει δύο φορές. Προτιμώ να μένουμε κοντά ή δίπλα. Και από απόσταση είναι δύσκολη η σχέση. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το «παραγνωριστήκαμε» στη σχέση».

Η μοναχικότητα

Και συμπλήρωσε: «Μέσα στα χρόνια έχω εκτιμήσει την μοναχικότητά μου. Μου αρέσει που είμαι μόνη μου και το έχω καλλιεργήσει με τα χρόνια και το είχα ανάγκη. Είχα συνεχώς κόσμο στο σπίτι. Μου αρέσει που είμαι μόνη μου (σ.σ. που δεν έχει σχέση). Είμαι αρκετό καιρό μόνη. Χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου».

Η Μαρία Σολωμού πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Ανταμς» από τις 22 Ιανουαρίου 2026 στο θέατρο Βέμπο.

Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Vita.gr
Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
