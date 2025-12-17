Μαρία Σολωμού: «Δεν έχω κουζίνα, ούτε καρέκλες στην τραπεζαρία μου, έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70»
Η Μαρία Σολωμού μίλησε για την ζωή της και την καθημερινότητά της.
Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Σολωμού ήταν η σημερινή καλεσμένη στο Buongiorno του MEGA.
Μαρία Σολωμού: Οι επιλογές στην καθημερινότητα της
«Δεν καλώ κόσμο στο σπίτι μου. Δεν έχω κουζίνα, την συσκευή, το φούρνο. Έχω ψυγείο. Έχω τον χώρο που λέμε κουζίνα αλλά έχω βάλει άλλα πράγματα. θα φωνάξω φίλες αλλά δεν καλώ κόσμο ώστε να κάτσουμε, να παραγγείλουμε κτλ. δεν θα οργανώσω κάτι. Δεν έχω καρέκλες στην τραπεζαρία μου. Δεν μου αρέσει να κάθομαι όταν τρώω», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.
«Δεν σκέφτομαι τον γάμο, ούτε την συγκατοίκηση»
«Έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70 μου. Δεν υπάρχει απολυτή δέσμευση. Δεν μπορώ να πάω και να υπογράψω κάτι. Έχω συζήσει στη ζωή μου και το έχω κάνει δύο φορές. Προτιμώ να μένουμε κοντά ή δίπλα. Και από απόσταση είναι δύσκολη η σχέση. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το «παραγνωριστήκαμε» στη σχέση».
Η μοναχικότητα
Και συμπλήρωσε: «Μέσα στα χρόνια έχω εκτιμήσει την μοναχικότητά μου. Μου αρέσει που είμαι μόνη μου και το έχω καλλιεργήσει με τα χρόνια και το είχα ανάγκη. Είχα συνεχώς κόσμο στο σπίτι. Μου αρέσει που είμαι μόνη μου (σ.σ. που δεν έχει σχέση). Είμαι αρκετό καιρό μόνη. Χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου».
Η Μαρία Σολωμού πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Ανταμς» από τις 22 Ιανουαρίου 2026 στο θέατρο Βέμπο.
