Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Μαρία Σολωμού: «Πρέπει να σκάσουνε χαστούκια για να πω ότι είμαι ερωτευμένη»
Η Μαρία Σολωμού σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Καλεσμένη στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν η Μαρία Σολωμού. Αρχικά η ηθοποιός αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, αλλά και τη συστολή που νιώθει μέχρι και σήμερα.

«Ήμουν ένα παιδάκι μέχρι τα 12 μου κολλημένη δίπλα στη μαμά μου. Δεν πήγαινα στα πάρτι, δεν ήμουν κοινωνική, ντρεπόμουν. Ακόμα ντρέπομαι, είμαι πολύ μαζεμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να πω ποίημα στο σχολείο. Εκεί στα 13 αποφάσισα να μοιάσω με κορίτσι».

Μαρία Σολωμού: «Δεν διστάζει να κάνει την πρώτη όταν της αρέσει ένας άνδρας»

«Όταν βλέπω κάποιον που μου αρέσει δεν περιμένω. Υπάρχει περίπτωση να στείλω σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Όσες φορές έχω κάνει πρώτη κίνηση έχω φάει τέτοια μούφα! Σε μένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει.

Με άντρες που ήμουν εγώ πιο ζεστή, οι άνθρωποι δεν ήθελαν ιδιαίτερα. Ήταν… χλαπάτσα».

«Οι νεότεροι, πλέον μέχρι τα 35, δεν φλερτάρουν κι αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση.

Ή είναι το φαινόμενο του ‘κοριτσάρα’, που άκουσα φέτος και μου έφυγαν τα σαγόνια ή το φαινόμενο του κάθομαι απέναντι και δεν σου μιλάω όλο το βράδυ και την επόμενη θα σου στείλω μήνυμα στο Instagram. Τι είναι αυτό, θα τρελαθούμε;».

Για την παράσταση Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.

Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει για δεύτερη σεζόν με την παράσταση Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. στο θέατρο ‘Μικρό Χορν’.

«Η Λένα Κιτσοπούλου κάνει κάτι εκπληκτικό. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέμαυα με μία επίφαση ελαφρότητας, τα πετάει πολύ ελαφρά και αναρωτιέσαι ‘τι είπε;’. Είναι τόσο πυκνό, που λες ‘α, τι είπε τώρα;’. Υπάρχει κόσμος που έρχεται για δεύτερη φορά για να καταλάβει τι έχει συμβεί».

Η Οικογένεια Άνταμς και το ραδιόφωνο

Η Μαρία Σολωμού θα συναντηθεί θεατρικά με τον Νίκο Μουτσινά στο μιούζικαλ Οικογένεια Άνταμς, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2026.

Φέτος την ακούμε καθημερινά στις 16.00 – 19.00 στο 89,8 ΔΡΟΜΟΣ fm, με την ραδιοφωνική εκπομπή «Η Πολυκατοικία της Μαρίας».

«Δεν μιλάω μόνη μου, είμαι πολύ αλλιώς στο ραδιόφωνο. Είναι κάτι που το μαθαίνω και είμαι πολύ χαρούμενη», είπε.

Μαρία Σολωμού: «Δεν είμαι ερωτευμένη»

Τέλος, η Μαρία Σολωμού προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τα ερωτικά της.

«Δεν είμαι ερωτευμένη. Με έναν πολύ γρήγορο υπολογισμό που έχω κάνει στο κεφάλι μου, συνειδητοποίησα ότι από το 2002 μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα, το 2021, είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε σχέσεις. Κι όχι ενδιάμεσα με μία βδομάδα κενό, η μία σχέση καβάλαγε την άλλη».

«Η σχέση που τελείωσε το 2021 ήταν ότι πιο κοντινό σε αυτό που λέω έρωτα και είπε ‘κοπελιά, τι κάνεις;’. Και τώρα πρέπει να σκάσουνε χαστούκια για να πω ότι είμαι ερωτευμένη», είπε.

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
«Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Ιερά Οδός: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Oδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

LIVE: Λιντς – Τότεναμ
LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

