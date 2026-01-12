newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Παρότι δεν εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία ο Μπεν Χότζες, πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προτείνει μέσω της συνέντευξής του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» στους ευρωπαίους ηγέτες να καταστήσουν σαφές στον Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε επιπτώσεις στις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη.

Πιστεύετε ότι ο Τραμπ θα εισβάλει στη Γροιλανδία;

Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εισβολή ή χρήση στρατιωτικών μέσων. Στο Κογκρέσο συνειδητοποιούν τη ζημιά που θα προκληθεί στη συνοχή του ΝΑΤΟ, στη σχέση μας με πολλούς συμμάχους. Καταλαβαίνουν πόσο γελοίο και περιττό είναι. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Οι Δανοί και οι Γροιλανδοί έχουν πει ότι η Αμερική είναι ευπρόσδεκτη να ανοίξει ξανά στρατιωτικές βάσεις, ενώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε πάλι εξόρυξη ορυκτών.

Δανία, Γροιλανδία και ΗΠΑ θα καταλήξουν τελικά σε κάτι αποδεκτό. Αυτό πιθανότατα θα απαιτήσει την εμπλοκή ανθρώπων από άλλες χώρες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στη διαμεσολάβηση, για να αποτρέψουν να χαθεί ο έλεγχος. Προφανώς ακούγοντας τον κ. Μίλερ (στενός συνεργάτης του Τραμπ) στο CNN έμεινα έκπληκτος με αυτά που έλεγε και πώς τα έλεγε.

Δεν μπορώ να το αγνοήσω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι η ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο θα αρχίσει επιτέλους να κάνει το συνταγματικό της καθήκον και όχι απλώς να εγκρίνει τις αποφάσεις του προέδρου, αλλά να βοηθά στην αντιμετώπιση ακατάλληλων ή ζημιογόνων κινήσεών του, όπως είναι η απειλή ενός νατοϊκού συμμάχου.

Τι θα μπορούσε να κάνει το ΝΑΤΟ;

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που χώρες εντός της συμμαχίας διαφωνούν μεταξύ τους. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι προφανώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Οι Γάλλοι έδιωξαν το ΝΑΤΟ από τη Γαλλία την εποχή του Ντε Γκωλ και μόνο χρόνια αργότερα η Γαλλία επέστρεψε στη στρατιωτική του δομή. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ήταν πολύ δυσαρεστημένες με τις ΗΠΑ όταν ο Αϊζενχάουερ παρενέβη κατά την κρίση του Σουέζ.

Οι Γερμανοί ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τις ΗΠΑ κατά την εισβολή στο Ιράκ ή την ανάπτυξη πυραύλων Pershing κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Τουρκία δεν μας επέτρεψε να περάσουμε από την επικράτειά της κατά την εισβολή στο Ιράκ. Αυτή είναι η ομορφιά του ΝΑΤΟ. Παρέχει έναν χώρο όπου οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να λύσουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα.

Αυτό ελπίζω να συμβεί και σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι μια εισβολή στη Γροιλανδία θα έβλαπτε την αξιοπιστία μας, αλλά και το πόσο εξαρτόμαστε από άλλες χώρες για πληροφορίες, καθώς και την πρόσβαση που μας δίνουν σύμμαχοι όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία στις βάσεις.

Η Ευρώπη πάντως ανησυχεί. Υπάρχουν συζητήσεις για το πώς πρέπει να ενεργήσουν οι Ευρωπαίοι στρατιωτικά σε περίπτωση που ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στις ΗΠΑ πόσο σημαντικές είναι για την αμερικανική ασφάλεια λόγω των βάσεων, των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών κ.λπ. Βέβαια η επιχείρηση στη Βενεζουέλα δείχνει ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία όποτε και όπου θέλει. Βλέπουμε επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπου πιστεύουν ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κυριαρχήσουν στο δυτικό ημισφαίριο και μπορούν να εμποδίσουν την Κίνα, τη Ρωσία ή οποιονδήποτε άλλον από το να αποκτήσει πόρους είτε πρόκειται για πετρέλαιο είτε για κρίσιμα ορυκτά.

Η Ρωσία δεν αναφέρεται ούτε μία φορά ως απειλή στην εθνική στρατηγική των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή, δυστυχώς, για το πώς ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει το ΝΑΤΟ. Επικροτώ πάντως αυτό που έκανε με τα δύο δεξαμενόπλοια. Περισσότερα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Εάν υπάρξει αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις;

Δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία για να την υπερασπιστούν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Οι Δανοί δεν το κάνουν. Οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς έχουν άλλους τρόπους να πουν στις ΗΠΑ ότι είστε σύμμαχοί μας, σας χρειαζόμαστε, μας χρειάζεστε και δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο.

Οι ΗΠΑ είχαν 17 βάσεις στη Γροιλανδία στον Ψυχρό Πόλεμο, μπορείτε να τις ανοίξετε ξανά, και εμείς στη Γροιλανδία θα το καλωσορίζαμε. Αλλά αν εσείς, η Αμερική, πιστεύετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βία και να καταλάβετε τη Γροιλανδία, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλες τις συμφωνίες μας, όπως την επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από την Κρήτη ή από τη Νάπολι ή την επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ράμσταϊν. Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή, επειδή θα ήταν καταστροφή για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Μετά τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα δυσκολευτεί ο Τραμπ να πείσει τον Πούτιν να προχωρήσει η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία;

Δεν γνωρίζω αν η επιχείρηση απομάκρυνσης του Μαδούρο θα «απασφαλίσει» τους Ρώσους. Δυσκολεύει όμως τους συμμάχους, οι οποίοι παραδοσιακά μαζί με τις ΗΠΑ ασκούν πίεση στη Ρωσία για να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Δείχνει, πάντως, ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει έναν από τους λεγόμενους συμμάχους της. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι για να σταματήσουν τις ΗΠΑ, τουλάχιστον στο δυτικό ημισφαίριο.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο