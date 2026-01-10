Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, τότε θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα»
Επιμένει στην ίδια ρητορική ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
- Από το OnlyFans στην επανασύνδεση με την πίστη της – Η βάφτιση της Λιλι Κόλινς
Πιστός στη ρητορική που έχει αναπτύξει εδώ και καιρό παραμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Γροιλανδία. Η Γροιλανδία, που βρίσκεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, θεωρείται από καιρό περιοχή υψηλής στρατηγικής σημασίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της Αρκτικής.
Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εάν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα δηλώσεις του και ειδικά μετά την απαγωγή Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, φέρεται αποφασισμένος να πάρει τον έλεγχο του τεράστιου, αραιοκατοικημένου και πλούσιου σε ορυκτά νησιού που βρίσκεται μεταξύ του Αρκτικού Ωκεανού και του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού.
Ο Λευκός Οίκος βλέπει τα κοιτάσματα της Γροιλανδίας ως έναν πιθανό τρόπο να σπάσει την κυριαρχία της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά.
«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία…»
«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» διαμήνυσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή (09/01) διατηρώντας στα ύψη το θερμόμετρο.
PRESIDENT TRUMP on the importance of Greenland:
«If we don’t take Greenland, you’re going to have Russia or China as your next door neighbor. That’s not going to happen.» pic.twitter.com/BRBEn5cDV9
— Fox News (@FoxNews) January 9, 2026
Ερωτηθείς για μια πρόσφατη αναφορά ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να πληρώσουν τους Γροιλανδούς για να τους πείσουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».
Τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούν να απαντήσουν στην κλιμακούμενη ρητορική για τη Γροιλανδία από τις ΗΠΑ, οι οποίες αρνήθηκαν να αποκλείσουν τη στρατιωτική δράση.
- Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, τότε θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα»
- FA Cup: Προκρίσεις για Ρέξαμ, Γουίγκαν, Πορτ Βέιλ και Όξφορντ
- Δασμοί Τραμπ: Ποιες διεθνείς εταιρείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 10.01.2026]
- Καλιφόρνια: Οι κροίσοι ετοιμάζουν βαλίτσες
- Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
- ΕΚΤ: Οι έξι υποψήφιοι για τη θέση του αντιπροέδρου
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις