newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 23:38

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Η Γροιλανδία θα πρέπει να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη συμμετοχή της Δανίας, δήλωσε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας στο Reuters, καθώς το νησί της Αρκτικής εξετάζει πώς να ανταποκριθεί στην ανανεωμένη προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να το θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ενέτεινε πρόσφατα τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία, αν και αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση στην ιδέα αυτή στην Ουάσινγκτον, όπως υπογραμμίζει το Reuters στο αφιέρωμά του.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι της ταιριάζουν επίσης με τον στόχο της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Το νησί είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Έχει δικό του κοινοβούλιο και κυβέρνηση, αλλά η Κοπεγχάγη διατηρεί την εξουσία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

«Ενθαρρύνουμε την τρέχουσα κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και η πιο εξέχουσας πολιτική φωνή για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας. «Επειδή η Δανία εχθρεύεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τη μεσολάβηση της».

Η αξιωματική αντιπολίτευση στη Γροιλανδία θέλει την στήριξη των ΗΠΑ χωρίς να γίνει έδαφός της

Όλα τα κόμματα της Γροιλανδίας επιθυμούν την ανεξαρτησία, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο και το χρόνο επίτευξής της. Το Naleraq, το οποίο υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία μετάβαση στην πλήρη ανεξαρτησία, διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές του περασμένου έτους, κερδίζοντας το 25% των ψήφων σε μια χώρα με μόλις 57.000 κατοίκους.

Αν και έχει αποκλειστεί από την κυβερνητική συμμαχία, το κόμμα έχει δηλώσει ότι επιθυμεί μια αμυντική συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία «ελεύθερης σύνδεσης», βάσει της οποίας η Γροιλανδία θα λάμβανε την υποστήριξη και την προστασία των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για στρατιωτικά δικαιώματα, χωρίς να γίνει έδαφος των ΗΠΑ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, δήλωσε στην εφημερίδα Sermitsiaq αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι η Γροιλανδία δεν μπορεί να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, καθώς δεν της επιτρέπεται νομικά. «Υπάρχουν κανόνες για τον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων στο Βασίλειο», είπε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. «Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση των σχέσεών μας», δήλωσε η Μότζφενλτ στην Sermitsiaq.

Η Δανία θυμίζει πως έχει χάσει στρατιώτες για τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρελς Λουντ Πούλσεν δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία με το φέρετρο ενός Δανού στρατιώτη να μεταφέρεται έξω από μια εκκλησία – ένας στρατιώτης που, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν το 2011 – υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Δανίας στον σύμμαχό της, τις ΗΠΑ.

«Πρώτα στο Αφγανιστάν και μετά στο Ιράκ, οι Δανοί στρατιώτες πολέμησαν πλάι-πλάι με τους συμμάχους μας… Πολλοί ικανότατοι, ηρωικοί στρατιώτες πλήρωσαν το υψηλότερο τίμημα», έγραψε. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ένωση εξετάζει την απάντησή της σε περίπτωση που τα σχέδια των ΗΠΑ υλοποιηθούν. «Τα μηνύματα που ακούμε είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε.

Ωστόσο, η Δανία και η Γροιλανδία επιδιώκουν να κατευθύνουν τη συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ούλρικ Πραμ Γκαντ, ανώτερο ερευνητή στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών. «Η στρατηγική είναι να επαναφέρουμε τις μη διπλωματικές δηλώσεις του Τραμπ στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης σε σταθερά διπλωματικά κανάλια», είπε.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες συζήτησαν την Πέμπτη για τη Γροιλανδία και συμφώνησαν ότι η συμμαχία πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, σύμφωνα με πηγές. «Δεν υπάρχει δράμα», είπε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει μεγάλη συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή».

O Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, ο Τσάρλι Κέρκ και ο πιλότος του Air Force One ποζάρουν για σέλφι τον Ιανουάριο του 2025 στη Γροιλανδία.

Τα δύο στρατόπεδα της αμερικανικής διπλωματίας

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων τους. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ρούμπιο δεν φαίνεται να τάσσεται υπέρ μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Πολλοί από τους συναδέλφους του Τραμπ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ απέρριψαν τις συζητήσεις για την αγορά της Γροιλανδίας ή την κατάκτησή της με τη βία. «Η Γροιλανδία δεν είναι μέρος της Αμερικής και δεν μπορούμε απλά να την κατακτήσουμε επειδή το θέλουμε. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα σε ομιλία της στη Γερουσία.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισιπή, πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, και η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, συναντήθηκαν την Πέμπτη το πρωί με τον Δανό πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Τζέσπερ Μόλερ Σόρενσεν, και τον εκπρόσωπο της Γροιλανδίας, Τζέικομπ Ίσμποσετσεν.

Η Σαχίν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ ο Γουίκερ είπε ότι η προσοχή της Ουάσιγκτον θα πρέπει να επικεντρωθεί σε υψηλότερες γεωπολιτικές προτεραιότητες, όπως οι απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

«Θα φροντίσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Fox News. «Και νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να το πετύχει αυτό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
Οργή Τραμπ 08.01.26 Upd: 21:02

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Βαλβέρδε και Ροντρίγκο «ζωγράφισαν» για τη Ρεάλ που νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου την περίμενε ήδη η Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο