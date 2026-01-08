Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η Γροιλανδία θα πρέπει να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη συμμετοχή της Δανίας, δήλωσε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας στο Reuters, καθώς το νησί της Αρκτικής εξετάζει πώς να ανταποκριθεί στην ανανεωμένη προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να το θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ενέτεινε πρόσφατα τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία, αν και αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση στην ιδέα αυτή στην Ουάσινγκτον, όπως υπογραμμίζει το Reuters στο αφιέρωμά του.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι της ταιριάζουν επίσης με τον στόχο της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Το νησί είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Έχει δικό του κοινοβούλιο και κυβέρνηση, αλλά η Κοπεγχάγη διατηρεί την εξουσία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

«Ενθαρρύνουμε την τρέχουσα κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και η πιο εξέχουσας πολιτική φωνή για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας. «Επειδή η Δανία εχθρεύεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τη μεσολάβηση της».

Η αξιωματική αντιπολίτευση στη Γροιλανδία θέλει την στήριξη των ΗΠΑ χωρίς να γίνει έδαφός της

Όλα τα κόμματα της Γροιλανδίας επιθυμούν την ανεξαρτησία, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο και το χρόνο επίτευξής της. Το Naleraq, το οποίο υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία μετάβαση στην πλήρη ανεξαρτησία, διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές του περασμένου έτους, κερδίζοντας το 25% των ψήφων σε μια χώρα με μόλις 57.000 κατοίκους.

Αν και έχει αποκλειστεί από την κυβερνητική συμμαχία, το κόμμα έχει δηλώσει ότι επιθυμεί μια αμυντική συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία «ελεύθερης σύνδεσης», βάσει της οποίας η Γροιλανδία θα λάμβανε την υποστήριξη και την προστασία των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για στρατιωτικά δικαιώματα, χωρίς να γίνει έδαφος των ΗΠΑ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, δήλωσε στην εφημερίδα Sermitsiaq αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι η Γροιλανδία δεν μπορεί να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, καθώς δεν της επιτρέπεται νομικά. «Υπάρχουν κανόνες για τον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων στο Βασίλειο», είπε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. «Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση των σχέσεών μας», δήλωσε η Μότζφενλτ στην Sermitsiaq.

NATO bygger på et simpelt princip. Vi står sammen, når det gælder. Den eneste gang, hvor alliancens musketéred er blevet udløst, var da USA blev angrebet 11. september 2001. Vores nære allierede bad om hjælp, og Danmark stod klar. I først Afghanistan og siden Irak kæmpede… pic.twitter.com/G1JlYSsex6 — Troels Lund Poulsen (@troelslundp) January 8, 2026

Η Δανία θυμίζει πως έχει χάσει στρατιώτες για τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρελς Λουντ Πούλσεν δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία με το φέρετρο ενός Δανού στρατιώτη να μεταφέρεται έξω από μια εκκλησία – ένας στρατιώτης που, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν το 2011 – υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Δανίας στον σύμμαχό της, τις ΗΠΑ.

«Πρώτα στο Αφγανιστάν και μετά στο Ιράκ, οι Δανοί στρατιώτες πολέμησαν πλάι-πλάι με τους συμμάχους μας… Πολλοί ικανότατοι, ηρωικοί στρατιώτες πλήρωσαν το υψηλότερο τίμημα», έγραψε. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ένωση εξετάζει την απάντησή της σε περίπτωση που τα σχέδια των ΗΠΑ υλοποιηθούν. «Τα μηνύματα που ακούμε είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε.

Ωστόσο, η Δανία και η Γροιλανδία επιδιώκουν να κατευθύνουν τη συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ούλρικ Πραμ Γκαντ, ανώτερο ερευνητή στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών. «Η στρατηγική είναι να επαναφέρουμε τις μη διπλωματικές δηλώσεις του Τραμπ στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης σε σταθερά διπλωματικά κανάλια», είπε.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες συζήτησαν την Πέμπτη για τη Γροιλανδία και συμφώνησαν ότι η συμμαχία πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, σύμφωνα με πηγές. «Δεν υπάρχει δράμα», είπε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει μεγάλη συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή».

Τα δύο στρατόπεδα της αμερικανικής διπλωματίας

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων τους. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ρούμπιο δεν φαίνεται να τάσσεται υπέρ μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Πολλοί από τους συναδέλφους του Τραμπ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ απέρριψαν τις συζητήσεις για την αγορά της Γροιλανδίας ή την κατάκτησή της με τη βία. «Η Γροιλανδία δεν είναι μέρος της Αμερικής και δεν μπορούμε απλά να την κατακτήσουμε επειδή το θέλουμε. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα σε ομιλία της στη Γερουσία.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισιπή, πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, και η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, συναντήθηκαν την Πέμπτη το πρωί με τον Δανό πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Τζέσπερ Μόλερ Σόρενσεν, και τον εκπρόσωπο της Γροιλανδίας, Τζέικομπ Ίσμποσετσεν.

Η Σαχίν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ ο Γουίκερ είπε ότι η προσοχή της Ουάσιγκτον θα πρέπει να επικεντρωθεί σε υψηλότερες γεωπολιτικές προτεραιότητες, όπως οι απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

«Θα φροντίσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Fox News. «Και νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να το πετύχει αυτό».