newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 12:32

Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς αλλά και τη Δανία», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες μπροστά στην απειλή του Τραμπ να αγοράσει, να προσαρτήσει ή να καταλάβει το ημιαυτόνομο κρατίδιο. Οι διακηρύξεις περί ημι – αυτοδιάθεσης, μιας και το «δικαίωμα» της Δανίας να διατηρεί την εξουσία της στη Γροιλανδία δεν αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους, ήρθαν μετά την αναιμική αντίδραση της ΕΕ στην αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο.

Ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες δικαιολόγησαν την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας και τον βομβαρδισμό του Καράκας με κάποιες άνευρες αναφορές στο διεθνές δίκαιο, βρέθηκαν πολύ γρήγορα αντιμέτωποι με την επιθετικότητα του αμερικανού προέδρου που έσπευσε να εκτοξεύσει απειλές και στη Γροιλανδία και άρα κατ΄επέκταση στην ίδια την Ευρώπη η οποία μέσω της Δανίας ελέγχει την περιοχή.

Πλέον κανείς δεν μπορεί να πάρει αψήφιστα τις απειλές του πρόεδρου των ΗΠΑ που με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης μοιάζει αποφασισμένος να επιβάλει τον απόλυτο οικονομικό και ενεργειακό έλεγχο στην αμερικανική ήπειρο, μαζί πλέον και με τον πολιτικό έλεγχο.

Τώρα η Δανία και οι ηγέτες της Ε.Ε. εξετάζουν ποιες επιλογές να προτείνουν στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να βρουν έναν «συμβιβασμό για τη Γροιλανδία» παρά το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Το βασικό είναι να πείσουν το αμερικανό πρόεδρο, λένε, να παραιτηθεί από τις εδαφικές επιδιώξεις του στη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο νυν και πρώην αμερικανοί και δανοί αξιωματούχοι μίλησαν στους Financial Times για τα σενάρια που εξετάζονται ενόψει της προαναγγελθείσας συνάντησης του Μάρκο Ρούμπιο με τους ομολόγους του στη Δανία και τη Γροιλανδία.

Οι προτάσεις των Ευρωπαίων κινούνται σε όλο το φάσμα αυτών που έχει δηλώσει κατά καιρούς η αμερικανική κυβέρνηση από τη Γροιλανδία. Από την αύξηση της ασφάλειάς της Γροιλανδίας και τις επενδύσεις στα ορυκτά έως την αγορά ή τη στρατιωτική κατάληψή της. Σε αυτό το παζάρι που εξελίσσεται προκειμένου να κατευναστεί ο Τραμπ, η Γροιλανδία δεν φαίνεται να συμμετέχει  ιδιαίτερα αν και είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη.

1. Επιλογές εντός του status quo

Αυτό που θα προτιμούσε η Δανία θα ήταν να προσφέρει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη παρουσία στο ημιαυτόνομο νησί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας αμυντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία που χρονολογείται από το 1951.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, οι ΗΠΑ είχαν περίπου 15.000 στρατιώτες στη Γροιλανδία σε περισσότερες από δώδεκα βάσεις και εγκαταστάσεις. Αλλά σταδιακά έχουν περιορίσει την παρουσία της μόνο στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, όπου έχει λιγότερο από 200 άτομα προσωπικό.

Νυν και πρώην Δανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Κοπεγχάγη έχει προσφέρει τακτικά στις ΗΠΑ την ευκαιρία να εγκαταστήσουν περισσότερες βάσεις στο νησί – είτε αεροπορικές είτε ναυτικές – αλλά έχει αντιμετωπίσει μια χλιαρή αντίδραση.

Τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν επίσης επιδείξει ενδιαφέρον να τονίσουν ότι το νησί των 57.000 κατοίκων, με μεγάλους ορυκτούς πόρους, είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις και θα καλωσόριζε τις αμερικανικές επενδύσεις. Αλλά αξιωματούχοι λένε ότι το ενδιαφέρον από την Ουάσιγκτον ήταν στην καλύτερη περίπτωση χλιαρό.

«Η Δανία θα ήθελε πολύ να δώσει στις ΗΠΑ μια διέξοδο», δήλωσε ο Ραχμπέκ-Κλέμενσεν, επικεφαλής του Κέντρου Μελετών Αρκτικής Ασφάλειας στο Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας.. «Κάποιο είδος πολιτικής νίκης για τον Τραμπ, η οποία δεν θα ήταν παραίτηση από τον πολιτικό έλεγχο του νησιού, αλλά θα του έδινε περισσότερο έλεγχο ασφαλείας».

Επισήμανε την πιθανότητα μιας νέας αμυντικής συμφωνίας – περισσότερων βάσεων – μιας σαφέστερης αντικινεζικής προσέγγισης από τη Γροιλανδία, ή ακόμα και της ιδέας της δημιουργίας βάσεων σε νέο «αμερικανικό έδαφος», όπως ισχύει με το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την τελική ανεξαρτησία της Γροιλανδίας από την Κοπεγχάγη.

2. «Εξαγορά» της Γροιλανδίας

Σπάνιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σαφής πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας από την Κοπεγχάγη, ειδικά εάν βελτιωθεί η οικονομία τους. Αλλά λίγοι – μόνο το 6% στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση – ήθελαν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, ενώ το 85% ήταν αντίθετο.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι στην αμερικανική κυβέρνηση βλέπουν την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας ως πρόκληση για την Αμερική και ως ευκαιρία για αλλαγή της σχέσης.

«Όταν είναι ανεξάρτητοι, αυτή είναι η απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή δεν μπορούν να αμυνθούν. Δυστυχώς, θα εξαναγκαστούν ή θα απορροφηθούν από τους Ρώσους και τους Κινέζους αμέσως», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκρέι, διευθυντής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Πρέπει να υπάρχει μια ομπρέλα ασφαλείας που παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ έρχεται να παίξει ρόλο ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης» (COFA), παρόμοιο με αυτό που έχουν οι ΗΠΑ με τρία νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού (Παλάου, Νήσοι Μάρσαλ και Μικρονησία).

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να αποκτήσει συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, πρόταση που θεωρείται ότι μπορεί να γλυκάνει το χάπι για τους Γροιλανδούς.

Αξιωματούχοι στη Δανία και τη Γροιλανδία ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία επιρροής για να πιέσουν για ανεξαρτησία. Αυτό οδήγησε τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να παραπονεθεί στον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο για «ξένους παράγοντες» που επιδιώκουν να επηρεάσουν το μέλλον του νησιού.

Μια COFA έχει υποστηρικτές και στη Γροιλανδία, ακόμη και αν οι περισσότεροι φαίνονται επιφυλακτικοί ως προς την ανταλλαγή μιας σχέσης εξάρτησης με μια άλλη.

Ο Κούνο Φένκερ, βουλευτής της Γροιλανδίας που έχει φλερτάρει με την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι μια COFA με τις ΗΠΑ θα ήταν καλύτερη από την τρέχουσα συμφωνία του νησιού με την Κοπεγχάγη. Άλλοι παραδέχονται επίσης ότι μια ανεξάρτητη Γροιλανδία θα χρειαζόταν μια σχέση ασφαλείας με τις ΗΠΑ ή τη Δανία για να επιβιώσει.

Αλλά άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Ο Ράχμπεκ-Κλέμενσεν δήλωσε ότι μια COFA δεν θα άλλαζε σχεδόν καθόλου την κατάσταση ασφαλείας για τις ΗΠΑ – εκτός από το να τους δώσει μεγαλύτερο έλεγχο για να εμποδίσουν τις κινεζικές επενδύσεις – ενώ θα κόστιζε στην Ουάσιγκτον μεγάλα ποσά σε επιδοτήσεις για τη λειτουργία της οικονομίας της Γροιλανδίας.

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς η Γροιλανδία θα δεχόταν μια COFA χωρίς πολύ καλύτερα οικονομικά κίνητρα από ό,τι σήμερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τα 700 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες επιδοτήσεις που παρέχει σήμερα η Δανία.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ανησυχίες στην Κοπεγχάγη ότι ο Τραμπ μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με την πλήρη κυριαρχία επί της Γροιλανδίας.

3. Προσάρτηση

Η Δανία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι μια αμερικανική στρατιωτική εισβολή θα ήταν απλή και θα διαρκούσε λίγα λεπτά. Υπάρχουν μόνο λίγοι δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία και λίγος εξοπλισμός, ακόμη και αν η Κοπεγχάγη έχει δηλώσει ότι θα επενδύσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική.

Αλλά η Μέτε Φρέντερικσεν, πρωθυπουργός της Δανίας, αυτή την εβδομάδα εξέφρασε δημόσια την ανησυχία της ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα οδηγούσε στο de facto τέλος του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας που εδραιώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη.

«Είναι η ώρα να τονίσουμε αυτό το μήνυμα: ότι αυτό θα έχει μεγάλες συνέπειες για τις διπλωματικές σχέσεις και τη συμμαχία. Το μήνυμα απευθύνεται στους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, όχι μόνο στον Τραμπ», δήλωσε ο Ράχμπεκ-Κλέμενσεν.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα προς την αμερικανική βιομηχανία όπλων, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει το νησί της Αρκτικής, αλλά απορρίφθηκε σθεναρά τόσο από τη Δανία όσο και από τη Γροιλανδία, σε μια στάση που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα και κωδικοποιήθηκε με τη φράση: «δεν πωλείται».

Αλλά κάποιοι στην Κοπεγχάγη ανησυχούν ότι ο Τραμπ και ορισμένοι από τους συμβούλους του θα ήθελαν να επεκτείνουν την επικράτεια των ΗΠΑ.

«Αν πρόκειται για εδαφική διεκδίκηση, δεν υπάρχει φιλική λύση», δήλωσε ένας πρώην Δανός αξιωματούχος. «Και γι’ αυτό νομίζω ότι πρόκειται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Business
Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» – Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ
«Άρνηση υπηρεσίας» 08.01.26

«Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» - Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Αναφορικά με τα σενάρια δολιοφθοράς στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας»

Σύνταξη
Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26

Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο