«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς αλλά και τη Δανία», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες μπροστά στην απειλή του Τραμπ να αγοράσει, να προσαρτήσει ή να καταλάβει το ημιαυτόνομο κρατίδιο. Οι διακηρύξεις περί ημι – αυτοδιάθεσης, μιας και το «δικαίωμα» της Δανίας να διατηρεί την εξουσία της στη Γροιλανδία δεν αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους, ήρθαν μετά την αναιμική αντίδραση της ΕΕ στην αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο.

Ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες δικαιολόγησαν την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας και τον βομβαρδισμό του Καράκας με κάποιες άνευρες αναφορές στο διεθνές δίκαιο, βρέθηκαν πολύ γρήγορα αντιμέτωποι με την επιθετικότητα του αμερικανού προέδρου που έσπευσε να εκτοξεύσει απειλές και στη Γροιλανδία και άρα κατ΄επέκταση στην ίδια την Ευρώπη η οποία μέσω της Δανίας ελέγχει την περιοχή.

Πλέον κανείς δεν μπορεί να πάρει αψήφιστα τις απειλές του πρόεδρου των ΗΠΑ που με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης μοιάζει αποφασισμένος να επιβάλει τον απόλυτο οικονομικό και ενεργειακό έλεγχο στην αμερικανική ήπειρο, μαζί πλέον και με τον πολιτικό έλεγχο.

Τώρα η Δανία και οι ηγέτες της Ε.Ε. εξετάζουν ποιες επιλογές να προτείνουν στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να βρουν έναν «συμβιβασμό για τη Γροιλανδία» παρά το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Το βασικό είναι να πείσουν το αμερικανό πρόεδρο, λένε, να παραιτηθεί από τις εδαφικές επιδιώξεις του στη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο νυν και πρώην αμερικανοί και δανοί αξιωματούχοι μίλησαν στους Financial Times για τα σενάρια που εξετάζονται ενόψει της προαναγγελθείσας συνάντησης του Μάρκο Ρούμπιο με τους ομολόγους του στη Δανία και τη Γροιλανδία.

Οι προτάσεις των Ευρωπαίων κινούνται σε όλο το φάσμα αυτών που έχει δηλώσει κατά καιρούς η αμερικανική κυβέρνηση από τη Γροιλανδία. Από την αύξηση της ασφάλειάς της Γροιλανδίας και τις επενδύσεις στα ορυκτά έως την αγορά ή τη στρατιωτική κατάληψή της. Σε αυτό το παζάρι που εξελίσσεται προκειμένου να κατευναστεί ο Τραμπ, η Γροιλανδία δεν φαίνεται να συμμετέχει ιδιαίτερα αν και είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη.

1. Επιλογές εντός του status quo

Αυτό που θα προτιμούσε η Δανία θα ήταν να προσφέρει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη παρουσία στο ημιαυτόνομο νησί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας αμυντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία που χρονολογείται από το 1951.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, οι ΗΠΑ είχαν περίπου 15.000 στρατιώτες στη Γροιλανδία σε περισσότερες από δώδεκα βάσεις και εγκαταστάσεις. Αλλά σταδιακά έχουν περιορίσει την παρουσία της μόνο στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, όπου έχει λιγότερο από 200 άτομα προσωπικό.

Νυν και πρώην Δανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Κοπεγχάγη έχει προσφέρει τακτικά στις ΗΠΑ την ευκαιρία να εγκαταστήσουν περισσότερες βάσεις στο νησί – είτε αεροπορικές είτε ναυτικές – αλλά έχει αντιμετωπίσει μια χλιαρή αντίδραση.

Τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν επίσης επιδείξει ενδιαφέρον να τονίσουν ότι το νησί των 57.000 κατοίκων, με μεγάλους ορυκτούς πόρους, είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις και θα καλωσόριζε τις αμερικανικές επενδύσεις. Αλλά αξιωματούχοι λένε ότι το ενδιαφέρον από την Ουάσιγκτον ήταν στην καλύτερη περίπτωση χλιαρό.

«Η Δανία θα ήθελε πολύ να δώσει στις ΗΠΑ μια διέξοδο», δήλωσε ο Ραχμπέκ-Κλέμενσεν, επικεφαλής του Κέντρου Μελετών Αρκτικής Ασφάλειας στο Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας.. «Κάποιο είδος πολιτικής νίκης για τον Τραμπ, η οποία δεν θα ήταν παραίτηση από τον πολιτικό έλεγχο του νησιού, αλλά θα του έδινε περισσότερο έλεγχο ασφαλείας».

Επισήμανε την πιθανότητα μιας νέας αμυντικής συμφωνίας – περισσότερων βάσεων – μιας σαφέστερης αντικινεζικής προσέγγισης από τη Γροιλανδία, ή ακόμα και της ιδέας της δημιουργίας βάσεων σε νέο «αμερικανικό έδαφος», όπως ισχύει με το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έχουν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την τελική ανεξαρτησία της Γροιλανδίας από την Κοπεγχάγη.

2. «Εξαγορά» της Γροιλανδίας

Σπάνιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σαφής πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας από την Κοπεγχάγη, ειδικά εάν βελτιωθεί η οικονομία τους. Αλλά λίγοι – μόνο το 6% στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση – ήθελαν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, ενώ το 85% ήταν αντίθετο.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι στην αμερικανική κυβέρνηση βλέπουν την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας ως πρόκληση για την Αμερική και ως ευκαιρία για αλλαγή της σχέσης.

«Όταν είναι ανεξάρτητοι, αυτή είναι η απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή δεν μπορούν να αμυνθούν. Δυστυχώς, θα εξαναγκαστούν ή θα απορροφηθούν από τους Ρώσους και τους Κινέζους αμέσως», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκρέι, διευθυντής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Πρέπει να υπάρχει μια ομπρέλα ασφαλείας που παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ έρχεται να παίξει ρόλο ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης» (COFA), παρόμοιο με αυτό που έχουν οι ΗΠΑ με τρία νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού (Παλάου, Νήσοι Μάρσαλ και Μικρονησία).

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να αποκτήσει συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, πρόταση που θεωρείται ότι μπορεί να γλυκάνει το χάπι για τους Γροιλανδούς.

Αξιωματούχοι στη Δανία και τη Γροιλανδία ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία επιρροής για να πιέσουν για ανεξαρτησία. Αυτό οδήγησε τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να παραπονεθεί στον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο για «ξένους παράγοντες» που επιδιώκουν να επηρεάσουν το μέλλον του νησιού.

Μια COFA έχει υποστηρικτές και στη Γροιλανδία, ακόμη και αν οι περισσότεροι φαίνονται επιφυλακτικοί ως προς την ανταλλαγή μιας σχέσης εξάρτησης με μια άλλη.

Ο Κούνο Φένκερ, βουλευτής της Γροιλανδίας που έχει φλερτάρει με την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι μια COFA με τις ΗΠΑ θα ήταν καλύτερη από την τρέχουσα συμφωνία του νησιού με την Κοπεγχάγη. Άλλοι παραδέχονται επίσης ότι μια ανεξάρτητη Γροιλανδία θα χρειαζόταν μια σχέση ασφαλείας με τις ΗΠΑ ή τη Δανία για να επιβιώσει.

Αλλά άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Ο Ράχμπεκ-Κλέμενσεν δήλωσε ότι μια COFA δεν θα άλλαζε σχεδόν καθόλου την κατάσταση ασφαλείας για τις ΗΠΑ – εκτός από το να τους δώσει μεγαλύτερο έλεγχο για να εμποδίσουν τις κινεζικές επενδύσεις – ενώ θα κόστιζε στην Ουάσιγκτον μεγάλα ποσά σε επιδοτήσεις για τη λειτουργία της οικονομίας της Γροιλανδίας.

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς η Γροιλανδία θα δεχόταν μια COFA χωρίς πολύ καλύτερα οικονομικά κίνητρα από ό,τι σήμερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τα 700 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες επιδοτήσεις που παρέχει σήμερα η Δανία.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ανησυχίες στην Κοπεγχάγη ότι ο Τραμπ μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με την πλήρη κυριαρχία επί της Γροιλανδίας.

3. Προσάρτηση

Η Δανία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι μια αμερικανική στρατιωτική εισβολή θα ήταν απλή και θα διαρκούσε λίγα λεπτά. Υπάρχουν μόνο λίγοι δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία και λίγος εξοπλισμός, ακόμη και αν η Κοπεγχάγη έχει δηλώσει ότι θα επενδύσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική.

Αλλά η Μέτε Φρέντερικσεν, πρωθυπουργός της Δανίας, αυτή την εβδομάδα εξέφρασε δημόσια την ανησυχία της ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα οδηγούσε στο de facto τέλος του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας που εδραιώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη.

«Είναι η ώρα να τονίσουμε αυτό το μήνυμα: ότι αυτό θα έχει μεγάλες συνέπειες για τις διπλωματικές σχέσεις και τη συμμαχία. Το μήνυμα απευθύνεται στους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, όχι μόνο στον Τραμπ», δήλωσε ο Ράχμπεκ-Κλέμενσεν.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα προς την αμερικανική βιομηχανία όπλων, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει το νησί της Αρκτικής, αλλά απορρίφθηκε σθεναρά τόσο από τη Δανία όσο και από τη Γροιλανδία, σε μια στάση που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα και κωδικοποιήθηκε με τη φράση: «δεν πωλείται».

Αλλά κάποιοι στην Κοπεγχάγη ανησυχούν ότι ο Τραμπ και ορισμένοι από τους συμβούλους του θα ήθελαν να επεκτείνουν την επικράτεια των ΗΠΑ.

«Αν πρόκειται για εδαφική διεκδίκηση, δεν υπάρχει φιλική λύση», δήλωσε ένας πρώην Δανός αξιωματούχος. «Και γι’ αυτό νομίζω ότι πρόκειται».