Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

Ο πρόεδρος του αυστριακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPÖ) και αντικαγκελάριος της χώρας, Αντρέας Μπάμπλερ, κάλεσε σήμερα (7/1) την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει έναν κατάλογο μέτρων, για να αποτρέψει οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να προσαρτήσουν την Γροιλανδία, ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Μπάμπλερ προτείνει να προετοιμαστεί μια απειλή αυστηρών κυρώσεων κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και «τιμωρητικοί δασμοί» σε αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από ορισμένες αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Ο περιορισμός των αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς που σχετίζονται με τις κρίσιμες υποδομές μας πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται σε έναν αποτρεπτικό κατάλογο», τόνισε ο Μπάμπλερ, αντιπρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES).

Και προσέθεσε πως «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, μέλος επίσης του PES, για την αλληλεγγύη του.

ΕΕ: Η Γροιλανδία ανήκει στο λαό της

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι μελετούν αρκετές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμά πως το αρκτικό νησί των 57.000 κατοίκων ανήκει στη φυσική σφαίρα επιρροής της χώρας του.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και το περιβάλλον του επανέφεραν επί τάπητος τη διεκδίκηση αυτή με νέα θέρμη, μετά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα.

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να απαντήσουν σε οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεμήνυσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ξεκαθάρισε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όπου κι αν συμβαίνουν».

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Έλον Μασκ, το πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ενός νόμου – ορόσημου για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Στον απόηχο αυτού του μέτρου, η αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε την παραμονή στη χώρα σε πέντε προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν δεσμευτεί για αυστηρότερη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα.