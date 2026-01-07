Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Εν μέσω κλιμακούμενων απειλών από τις ΗΠΑ, ότι θέλουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, συνάντηση θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, είπε ότι η Γαλλία συνεργάζεται με τους συμμάχους της για το πώς θα αντιδράσει εάν οι ΗΠΑ εισβάλουν στη Γροιλανδία. Το νησί της Αρκτικής είναι ευρωπαϊκό έδαφος, που ανήκει στη Δανία.

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Ο οποίος, σύμφωνα με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, του είπε ότι είχε «αποκλείσει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία. «Εγώ ο ίδιος μιλούσα χθες στο τηλέφωνο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο… ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτή δεν ήταν η προσέγγιση που ακολουθήθηκε», είπε.

Άλλα λόγια και απειλές

Ωστόσο, τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι διαφορετικά. Την Τρίτη, ο Στίβεν Μίλερ, κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να είναι πρόθυμες να καταλάβουν τον έλεγχο της Αρκτικής περιοχής με τη βία. Διότι όπως είπε, «η ισχύς» καθορίζει την πολιτική, «όχι οι κανόνες». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με μια δήλωση στήριξης στη Δανία και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της».



Η Δανία δήλωσε ότι εάν οι ΗΠΑ, που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, εισβάλουν ή καταλάβουν τη Γροιλανδία, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι «επιπλήξεις» αυτές δεν φάνηκε να πτοούν τον Αμερικανό πρόεδρο, που έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους οικονομικούς και ασφαλείας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά από επιλογές» για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αμερικανικού στρατού, κάτι που, όπως είπε, ήταν «πάντα μια επιλογή». Ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, ισχυρίστηκε ότι η Γροιλανδία είναι «γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία» και ότι η Δανία είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία.

Έκτακτη συνεδρίαση στο δανικό κοινοβούλιο

Το βράδυ της Τρίτης, το κοινοβούλιο της Δανίας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότζφελντ, ζήτησαν επίσης επείγουσα συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποια λεπτομέρεια στη συζήτηση», δήλωσε ο Ράσμουσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι φωνές πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιο λογικό διάλογο. Τώρα».

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ δίνουν μια ψευδή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γροιλανδία. «Η εικόνα που παρουσιάζεται για ρωσικά και κινεζικά πλοία ακριβώς μέσα στο φιόρδ Νουούκ και για μαζικές κινεζικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι σωστή», είπε.

Η κατάσταση, είπε ο Ράσμουσεν, «βασίζεται σε μια εσφαλμένη ερμηνεία του τι συμβαίνει πάνω και κάτω», προσθέτοντας: «Φροντίζουμε το βασίλειο».

Επίσης, ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τη Γροιλανδία. «Έχουμε επενδύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (11,6 δισεκατομμύρια λίρες) σε δυνατότητες ασφαλείας», είπε.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Παρά τις κινήσεις αντίδρασης στην αμερικανική ιμπεριαλιστική στρατηγική, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία πλευρά, θέλουν τη στήριξη των ΗΠΑ στα σχέδια για τη στήριξη της Ουκρανίας και στην άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

Αυτό κατέστη σαφές στη σύνοδο της Συμμαχίας των Συμμάχων, όπου όλοι έσπευσαν να τονίσουν τον ρόλο των ΗΠΑ στην πρόοδο αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την άλλη, στην ίδια σύνοδο, τα επεκτατικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο ευρωπαϊκό έδαφος, ήταν ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της συνόδου.

Καμία από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλει να διακινδυνεύσει να ανταγωνιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έξι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία στο περιθώριο των συνομιλιών για την Ουκρανία.

Είναι σαφές ότι η δήλωση του Λευκού Οίκου τους έχει προκαλέσει ρίγη. Η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι «η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του Αρχιστράτηγου».