newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 16:44

Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Την αντίδραση της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, θα συζητήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η ανησυχία πίσω από τις αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

Εν μέσω κλιμακούμενων απειλών από τις ΗΠΑ, ότι θέλουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, συνάντηση θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, είπε ότι η Γαλλία συνεργάζεται με τους συμμάχους της για το πώς θα αντιδράσει εάν οι ΗΠΑ εισβάλουν στη Γροιλανδία. Το νησί της Αρκτικής είναι ευρωπαϊκό έδαφος, που ανήκει στη Δανία.

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Ο οποίος, σύμφωνα με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, του είπε ότι είχε «αποκλείσει το ενδεχόμενο εισβολής» στη Γροιλανδία. «Εγώ ο ίδιος μιλούσα χθες στο τηλέφωνο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο… ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτή δεν ήταν η προσέγγιση που ακολουθήθηκε», είπε.

Άλλα λόγια και απειλές

Ωστόσο, τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι διαφορετικά. Την Τρίτη, ο Στίβεν Μίλερ, κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να είναι πρόθυμες να καταλάβουν τον έλεγχο της Αρκτικής περιοχής με τη βία. Διότι όπως είπε, «η ισχύς» καθορίζει την πολιτική, «όχι οι κανόνες». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με μια δήλωση στήριξης στη Δανία και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της».


Η Δανία δήλωσε ότι εάν οι ΗΠΑ, που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, εισβάλουν ή καταλάβουν τη Γροιλανδία,  αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι «επιπλήξεις» αυτές δεν φάνηκε να πτοούν τον Αμερικανό πρόεδρο, που έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους οικονομικούς και ασφαλείας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά από επιλογές» για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αμερικανικού στρατού, κάτι που, όπως είπε, ήταν «πάντα μια επιλογή». Ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, ισχυρίστηκε ότι η Γροιλανδία είναι «γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία» και ότι η Δανία είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία.

Έκτακτη συνεδρίαση στο δανικό κοινοβούλιο

Το βράδυ της Τρίτης, το κοινοβούλιο της Δανίας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότζφελντ, ζήτησαν επίσης επείγουσα συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποια λεπτομέρεια στη συζήτηση», δήλωσε ο Ράσμουσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι φωνές πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιο λογικό διάλογο. Τώρα».

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ δίνουν μια ψευδή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γροιλανδία. «Η εικόνα που παρουσιάζεται για ρωσικά και κινεζικά πλοία ακριβώς μέσα στο φιόρδ Νουούκ και για μαζικές κινεζικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι σωστή», είπε.

Η κατάσταση, είπε ο Ράσμουσεν, «βασίζεται σε μια εσφαλμένη ερμηνεία του τι συμβαίνει πάνω και κάτω», προσθέτοντας: «Φροντίζουμε το βασίλειο».

Επίσης, ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τη Γροιλανδία. «Έχουμε επενδύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (11,6 δισεκατομμύρια λίρες) σε δυνατότητες ασφαλείας», είπε.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Παρά τις κινήσεις αντίδρασης στην αμερικανική ιμπεριαλιστική στρατηγική, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία πλευρά, θέλουν τη στήριξη των ΗΠΑ στα σχέδια για τη στήριξη της Ουκρανίας και στην άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

Αυτό κατέστη σαφές στη σύνοδο της Συμμαχίας των Συμμάχων, όπου όλοι έσπευσαν να τονίσουν τον ρόλο των ΗΠΑ στην πρόοδο αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την άλλη, στην ίδια σύνοδο, τα επεκτατικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο ευρωπαϊκό έδαφος, ήταν ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της συνόδου.

Καμία από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλει να διακινδυνεύσει να ανταγωνιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έξι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία στο περιθώριο των συνομιλιών για την Ουκρανία.

Είναι σαφές ότι η δήλωση του Λευκού Οίκου τους έχει προκαλέσει ρίγη. Η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι «η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του Αρχιστράτηγου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Business
ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης πριν αυτοκτονήσει
Κόσμος 07.01.26

«Είμαι ζώο όπως και ο Τραμπ»: Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε σε βίντεο πριν αυτοκτονήσει

Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε τις πράξεις του σε βίντεο που εντοπίστηκε στην αποθήκη όπου βρέθηκε νεκρός

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Σοκ στη Γαλλία 07.01.26

Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένα μέτρα για τους αγρότες ο Κώστας Τσουκαλάς μιλά για κυβέρνηση των άκρων που έχει χάσει τη νομιμοποίηση. Πλέον δεν κυβερνά η ΝΔ αλλά το ΛΑΟΣ λέει αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πλέον με όρους πολιτικούς, λέει με νόημα

Σύνταξη
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο