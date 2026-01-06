Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις στήριξης προς τη Δανία και οι επισημάνσεις ότι μια αμερικανική επέμβαση στη Γροιλανδία θα διαλύσουν το ΝΑΤΟ, δεν πτοούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ. Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Δανία, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η Γροιλανδία είναι μια στρατηγικά σημαντική τοποθεσία που είναι κρίσιμη από την άποψη της εθνικής ασφάλειας. Και είναι βέβαιος ότι οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα αν προστατεύονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις σύγχρονες απειλές στην περιοχή της Αρκτικής», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο CNN. «Ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να εδραιώσει μακροπρόθεσμη ειρήνη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, επίσης, ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, κατέστησε σαφές ότι κανείς δεν θα περίμενε από κανένα από τα 31 άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί στρατιωτικά τη Γροιλανδία. Ο πραγματικός κόσμος, είπε ο Στίβεν Μίλερ, «κυβερνάται από τη δύναμη, που κυβερνάται από τη βία, που κυβερνάται από την ισχύ» – όχι από συνθήκες ή αμοιβαία υποστήριξη.

Η δήλωση των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στη δήλωσή τους στο πλαίσιο της συνόδου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, ανέφεραν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της».

«Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», σημείωσαν.

Επίσης, τα σκανδιναβικά κράτη εξέδωσαν δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι «τα ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία εναπόκεινται στην κρίση της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Είπαν ότι η Αρκτική αποτελεί προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και προέτρεψαν τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση αυτής της ασφάλειας.

Η «απόλυτη ανοησία» των ΗΠΑ

Ο Δανός βουλευτής, Ράσμους Γιάρλοφ, μιλώντας στο CNN κατήγγειλε τις ΗΠΑ ότι «σχεδόν ξεκινούν πόλεμο με μια συμμαχική χώρα», καθώς επιδιώκουν να ελέγξουν τη Γροιλανδία.

«Είναι αρκετά σοκαριστικό το γεγονός ότι ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτή την εντελώς παράνομη διεκδίκηση γης στη Γροιλανδία γνωρίζει τόσο λίγα για την ιστορία και το υπόβαθρο του. Γιατί η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία», δήλωσε ο Γιάρλοφ, αναφερόμενος στον αναπληρωτή αρχηγό του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Η κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία, είπε, «είναι μια από τις πιο καθιερωμένες ιδιοκτησίες εδάφους στον κόσμο. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα έπρεπε πραγματικά να γνωρίζουν αυτά τα πράγματα πριν σχεδόν ξεκινήσουν έναν πόλεμο με μια συμμαχική χώρα».

«Επομένως, αυτή η συζήτηση για την ανάγκη της Γροιλανδίας για λόγους ασφαλείας είναι εντελώς ανοησία», πρόσθεσε. «Λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που μπορούν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία. Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι οι μόνες που απειλούν τη Γροιλανδία. Ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία απειλούν τη Γροιλανδία», είπε.

Ο Δανός βουλευτής είπε ότι, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στρατιωτικά στη Γροιλανδία, η Κοπεγχάγη «θα την υπερασπιστεί. Και σε αυτή την περίπτωση, θα βρισκόμαστε σε πόλεμο».

«Θα πολεμούσαμε ο ένας τον άλλον, κάτι που είναι εντελώς παράλογο», συνέχισε. «Αλλά δεν μπορείς να διαφωνήσεις ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει συμμαχία», σημείωσε.