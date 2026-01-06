Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση αρπαγής του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα και ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη δείχνει τα δόντια του στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται να ανησυχεί από τις προειδοποιήσεις ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει το ΝΑΤΟ.

Όπως επισημαίνει η Ντέμπορα Χέινς, συντάκτρια θεμάτων άμυνας και ασφάλειας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει ότι κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν θα προσπαθούσε σοβαρά να τον σταματήσει με τη βία. Γιατί δεν έχει ελπίδες να νικήσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Συνεπώς, ο Ντόναλντ Τραμπ στοιχηματίζει ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να τη γλιτώσει με αρπαγή γης στην Αρκτική. Μεταξύ άλλων γιατί το υπόλοιπο ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από όσο το χρειάζεται ο ίδιος. Και καθώς φαίνεται, παρά τις δηλώσεις και τις προειδοποιήσεις, ή την προσπάθεια κατευνασμού του, ο Αμερικανός πρόεδρος πιθανότατα έχει δίκιο.

Εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Επί δεκαετίες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είχαν υπερβολική εξάρτηση από τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ, την τεχνολογία και τα όπλα της. Παράδειγμα είναι η Βρετανία. Αν και είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ, αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό από «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ. Κυρίως μέσω μιας μοναδικής συνεργασίας για τα πυρηνικά όπλα, όπως οι πύραυλοι και τα υποβρύχια που εκτοξεύουν πυρηνικές κεφαλές. Επίσης, υπάρχει σημαντική εξάρτηση και από τη συμβατική στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν σημαντική σχέση εξάρτησης από την Ουάσιγκτον σε πολλούς τομείς. Από ροές πληροφοριών από δορυφόρους για την εύρεση και παρακολούθηση στόχων, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου για την προστασία αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και αρμάτων μάχης από εχθρικές επιθέσεις. Επίσης, για υλικοτεχνικά εφόδια, που είναι ζωτικής σημασίας για κάθε στρατό για να μπορεί να αναπληρώσει τα αποθέματα ή να μεταφέρει στρατεύματα και προμήθειες.

Η Βρετανία, σε οποιοδήποτε σενάριο πολέμου, το Ηνωμένο Βασίλειο, υποθέτει ότι θα λειτουργήσει παράλληλα με τις ΗΠΑ, με τον πολύ μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό, ναυτικό και αεροπορία του. Επί χρόνια πιστεύει ότι η Ουάσιγκτον «θα είναι πάντα εκεί».

Αν όμως η Αμερική δουλεύει για τον εαυτό της;

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Βασίζονται σε αμερικανικά μέσα για να μπορούν να αποδώσουν στο πεδίο της μάχης. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως επισημαίνει η Ντέμπορα Χέινς. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αγοράζουν από τις ΗΠΑ ελικόπτερα Chinook, αεροσκάφη F-35 και αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8.

Και φυσικά, οι ΗΠΑ ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Τα σχέδια για την υπεράσπιση των εδαφών της Συμμαχίας βασίζονται σε συνεισφορές και από τις 23 χώρες μέλη. Ωστόσο, καταρτίζονται από τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR). Είναι ο κορυφαίος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ και τη θέση αυτή κατέχει πάντα Αμερικανός αξιωματικός.

Και ο ρόλος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ είναι κυρίαρχος, ακόμη και όταν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς προσπαθούν να κάνουν περισσότερα. Ακόμη και τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαλλαγούν από μέρος των βαρών.

Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι εποφθαλμιά τη Γροιλανδία.

Πότε θα αφυπνιστεί η Ευρώπη;

Η επίθεση στη Βενεζουέλα και οι απειλές για τη Γροιλανδία θα πρέπει να πλέον να αφυπνίσουν τη Βρετανία, την Ευρώπη και τον Καναδά.

Η προειδοποίηση της πρωθυπουργού της Δανίας, ότι τυχόν επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, έδαφος που ανήκει σε σύμμαχο χώρα, θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ, έχει μια αλήθεια μέσα της. Πράγματι θα σημάνει το τέλος της ασφάλειας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αλλά αυτή η προοπτική μάλλον δεν φαίνεται να ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγαλύτεροι χαμένοι από την κατάρρευση του μηχανισμού ασφαλείας θα ήταν το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτό που μένει για τις υπόλοιπες συμμάχους, Βρετανία, Καναδά και Ευρώπη, είναι να μην επιτρέψουν να βρεθούν σε αυτή τη θέση αδυναμίας.