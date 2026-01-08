newspaper
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 22:55

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», παραμερίζοντας το Διεθνές Δίκαιο και άλλους περιορισμούς στη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική δύναμη για να επιτεθεί, να εισβάλει ή να εξαναγκάσει χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Times, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στις παγκόσμιες εξουσίες του, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους».

Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το αν η κυβέρνησή του έπρεπε να συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο, πάντως, απάντησε: «Ναι». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θα ήταν ο «διαιτητής» όταν τέτοιου είδους περιορισμοί θα ίσχυαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξαρτάται από το πώς ορίζεις το Διεθνές Δίκαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση του Τραμπ για την ελευθερία του να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής δύναμης για να εδραιώσει την αμερικανική υπεροχή ήταν η πιο ευθεία αναγνώριση της κοσμοθεωρίας του μέχρι σήμερα, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα. Στο επίκεντρό της, προσθέτει, βρίσκεται η ιδέα ότι η εθνική δύναμη – και όχι οι νόμοι, οι συνθήκες και οι συμβάσεις – πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας όταν συγκρούονται οι εξουσίες.

«Το ΝΑΤΟ θα ήταν άχρηστο χωρίς τις ΗΠΑ»

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητά του, η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, αλλά αναγνώρισε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή». Κατέστησε σαφές ότι η διατλαντική συμμαχία θα ήταν ουσιαστικά άχρηστη χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρό της.

Ακόμα και όταν χαρακτήρισε τις νόρμες της μεταπολεμικής τάξης ως περιττό βάρος για μια υπερδύναμη, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ή ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια λογική εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κάθε θέμα, ξεκαθάρισε πως, κατά τη γνώμη του, η δύναμη των ΗΠΑ είναι ο καθοριστικός παράγοντας — και ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν υπερβολικά προσεκτικοί στο να την αξιοποιήσουν για πολιτική υπεροχή ή εθνικό όφελος.

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
Οργή Τραμπ 08.01.26 Upd: 21:02

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;
Η ιστορία επαναλαμβάνεται 08.01.26

Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της πριν από 46 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία – Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό
Συγκάλυψη 08.01.26

Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία στη Μινεάπολη - Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με αρκετές διαμαρτυρίες να έχουν προγραμματιστεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό του ICE

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ
Πήρε «χάρη» 08.01.26

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Η Γαλλία αντάλλαξε τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, μπασκετμπολίστα Ντανίιλ Κασάτκιν, με τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που βρισκόταν στη Ρωσία. Οι δύο άνδρες εκπροσωπούνταν από τον ίδιο δικηγόρο.

Σύνταξη
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Με... εντάσεις 08.01.26
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ελλάδα 08.01.26
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
AI 08.01.26
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελλάδα 08.01.26
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Go Fun 08.01.26
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
