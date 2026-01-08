Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», παραμερίζοντας το Διεθνές Δίκαιο και άλλους περιορισμούς στη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική δύναμη για να επιτεθεί, να εισβάλει ή να εξαναγκάσει χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Times, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στις παγκόσμιες εξουσίες του, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους».

Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το αν η κυβέρνησή του έπρεπε να συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο, πάντως, απάντησε: «Ναι». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θα ήταν ο «διαιτητής» όταν τέτοιου είδους περιορισμοί θα ίσχυαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εξαρτάται από το πώς ορίζεις το Διεθνές Δίκαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση του Τραμπ για την ελευθερία του να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής δύναμης για να εδραιώσει την αμερικανική υπεροχή ήταν η πιο ευθεία αναγνώριση της κοσμοθεωρίας του μέχρι σήμερα, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα. Στο επίκεντρό της, προσθέτει, βρίσκεται η ιδέα ότι η εθνική δύναμη – και όχι οι νόμοι, οι συνθήκες και οι συμβάσεις – πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας όταν συγκρούονται οι εξουσίες.

«Το ΝΑΤΟ θα ήταν άχρηστο χωρίς τις ΗΠΑ»

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητά του, η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, αλλά αναγνώρισε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή». Κατέστησε σαφές ότι η διατλαντική συμμαχία θα ήταν ουσιαστικά άχρηστη χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρό της.

Ακόμα και όταν χαρακτήρισε τις νόρμες της μεταπολεμικής τάξης ως περιττό βάρος για μια υπερδύναμη, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ή ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια λογική εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κάθε θέμα, ξεκαθάρισε πως, κατά τη γνώμη του, η δύναμη των ΗΠΑ είναι ο καθοριστικός παράγοντας — και ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν υπερβολικά προσεκτικοί στο να την αξιοποιήσουν για πολιτική υπεροχή ή εθνικό όφελος.