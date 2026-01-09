newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Η επένδυση που εξετάζουν οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία
Διεθνής Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026 | 23:35

Η επένδυση που εξετάζουν οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Το περιβάλλον στην Γροιλανδία είναι αντίξοο στις εξορύξεις, αλλά είναι εφικτές αν γίνουν σωστά, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amaroq

Σύνταξη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε κρίσιμα έργα εξόρυξης ορυκτών εταιρείας στη Γροιλανδία, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Έλντουρ Όλαφσον, στο CNBC, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Δανών αξιωματούχων για το μέλλον του νησιού.

Τα έργα διαχειρίζεται η μεταλλευτική εταιρεία Amaroq, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Γροιλανδία και ασχολείται με την εξόρυξη ή την εξερεύνηση χρυσού, χαλκού, γερμανίου και γαλλίου, μεταξύ άλλων κρίσιμων ορυκτών κοιτασμάτων.

Οι συζητήσεις με φορείς της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amaroq, Έλντουρ Όλαφσον.

Οι συμφωνίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «συμφωνίες εξαγοράς, υποστήριξη υποδομών και πιστωτικές γραμμές», πρόσθεσε ο Όλαφσον, αν και αρνήθηκε να σχολιάσει ποια συγκεκριμένα έργα ενδιαφέρουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναφερόμενος στον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, δήλωσε στο CNBC: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να οικοδομήσουν διαρκείς εμπορικές σχέσεις που ωφελούν τους Αμερικανούς και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τη σημασία της Γροιλανδίας για την άμυνα των ΗΠΑ και υπογράμμισε τη δέσμευσή του στη σχέση διορίζοντας τον κυβερνήτη Λάντρι ως Ειδικό Απεσταλμένο στη Γροιλανδία», προσέθεσε.

Τα σχόλια του Όλαφσον έρχονται καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις συζητήσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας, μετά από μια δραματική στρατιωτική επιχείρηση για την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο.

Τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούν να απαντήσουν στην κλιμακούμενη ρητορική για τη Γροιλανδία από τις ΗΠΑ, οι οποίες αρνήθηκαν να αποκλείσουν τη στρατιωτική δράση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να συναντηθεί με αξιωματούχους από τη Δανία την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν για τη Γροιλανδία, ένα αυτοδιοικούμενο δανικό έδαφος.

Γροιλανδία

Τα κρίσιμα ορυκτά της Γροιλανδίας

Ο Λευκός Οίκος βλέπει τα κοιτάσματα της Γροιλανδίας ως έναν πιθανό τρόπο να σπάσει την κυριαρχία της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά.

Οι εταιρείες σπάνιων γαιών με έργα στο Αρκτικό νησί σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά τα σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την απόκτηση της.

Ο Τραμπ έχει δώσει έμφαση κυρίως στην εθνική ασφάλεια όταν συζητά για τη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες, αλλά ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτζ δήλωσε στο Fox News τον Ιανουάριο του 2025 ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το νησί αφορούσε «κρίσιμα ορυκτά».

Ορισμένοι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών από τη Γροιλανδία δεν είναι οικονομικά βιώσιμη λόγω των σκληρών συνθηκών και της έλλειψης υποδομών, αλλά ο Όλαφσον δήλωσε στο CNBC ότι ήταν ρεαλιστικό με σωστό σχεδιασμό και εφοδιαστική.

Σύγκρινε τη διαδικασία με σημαντικά ορυχεία κρίσιμων ορυκτών στη Ρωσία και την Αλάσκα, τα οποία, όπως είπε, κατασκευάστηκαν σε παρόμοιες συνθήκες.

Είπε ότι «μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε οποιοδήποτε έργο εξόρυξης είναι συνήθως η μεταφορά ορυκτών σε μεγάλες αποστάσεις στην ξηρά», αλλά πρόσθεσε ότι πολλά από τα ορυκτά κοιτάσματα της Γροιλανδίας βρίσκονται κοντά σε «βαθιά φιόρδ», που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν.

Η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει ορισμένα τμήματα της Γροιλανδίας, με το λιώσιμο των πάγων να αποκαλύπτει υγροτόπους, περιοχές με θάμνους και άγονα πετρώματα.

Αυτό έχει κάνει ορισμένα από τα στρατηγικά ορυκτά του νησιού πιο προσβάσιμα για τις εταιρείες εξόρυξης.

Πηγή: ΟΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

