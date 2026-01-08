newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Ισραηλινός αναλυτής: Το έργο της Γροιλανδίας, η Ευρώπη το ξαναείδε με την Κύπρο
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:54

Ισραηλινός αναλυτής: Το έργο της Γροιλανδίας, η Ευρώπη το ξαναείδε με την Κύπρο

Ο κίνδυνος για τη Γροιλανδία δεν είναι ο εξαναγκασμός, αλλά η επανάληψη της ίδιας πολιτικής που υιοθετήθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Η εγκληματική ανοχή της ΕΕ που οδήγησε στην «προσαρμογή» στα τετελεσμένα που δημιούργησε η Τουρκία στην Κύπρο μετά την εισβολή, φαίνεται να επαναλαμβάνεται σήμερα στην περίπτωση της Γροιλανδίας.

Αυτό αναφέρει ο Ισραηλινός ειδικός στην άμυνα Shay Gal, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να ορθώσουνε ανάστημα στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για αγορά, προσάρτηση ή κατάληψη της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας.

Το ερώτημα για τον Γκαλ δεν είναι πλέον αν η κυριαρχία αμφισβητείται, αλλά αν η Ευρώπη είναι πρόθυμη να την επιβάλλει πριν η διάβρωση γίνει μη αναστρέψιμη, όπως έγινε με την Κύπρο μετά το 1974 σύμφωνα με τον ίδιο.

«Η Ευρώπη το έχει ξαναδεί. Η Κύπρος το ζει εδώ και πέντε δεκαετίες. Ένα στρατιωτικό τετελεσμένο παγιώθηκε μέσω πολιτικών μέσων: υποδομές, κοινής ωφέλειας υπηρεσίες, εποικισμός, εξάρτηση. Τα Βαρώσια αναδιαμόρφωσαν τα δεδομένα επί του εδάφους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της Τουρκίας. Η Ευρώπη καταδίκασε, προσαρμόστηκε και προχώρησε. Το δίκαιο έμεινε στα χαρτιά. Η εξάρτηση έγινε πραγματικότητα. Η κυριαρχία διαβρώνεται μέσω συσσώρευσης, όχι μέσω διακήρυξης» λέει ο Gal.

Τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά

Ο Ισραηλινός συγκρίνει τις δύο περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι στην Γροιλανδία υιοθετήθηκαν σταδιακά πολιτικές που γίνονταν αποδεκτές από την Ευρώπη, όπως ακριβώς έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο.

«Στον κατεχόμενο βορρά, το μη αναστρέψιμο ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα μέσω νερού, ηλεκτρισμού, δεδομένων και διοίκησης. Ο έλεγχος ενσωματώθηκε στη ρουτίνα. Στη Γροιλανδία, τα εργαλεία διαφέρουν αλλά η λογική ισχύει: δικαιώματα βάσεων, κεφάλαιο, κρίσιμα ορυκτά, συνδεσιμότητα, αφήγημα. Όχι κατάκτηση, αλλά μετατροπή. Όχι σημαίες, αλλά λειτουργίες» λέει.

Για τον Gal, η Κύπρος αποκαλύπτει επίσης το ευρωπαϊκό αντανακλαστικό. «Για χρόνια, η ΈΕ διαχειριζόταν τα πέριξ της κατοχής δίχως να την αντικρούει: πλαίσια ανανεώνονταν, εντολές παρατείνονταν, βοήθεια προγραμματιζότανε. Το αποτέλεσμα ήταν λειτουργική συνενοχή, μια παρανομία σταθεροποιημένη μέσω διαδικασιών. Ο κίνδυνος για τη Γροιλανδία δεν είναι ο εξαναγκασμός, αλλά η επανάληψη. Όταν η Ευρώπη επιλέγει τη διαχείριση αντί της επιβολής, η πίεση παγιώνεται σε γεγονός πριν καν ονομαστεί».

Για τον ίδιο, η διάκριση έχει σημασία, διότι όχι κάθε χρήση ισχύος είναι παράνομη, αλλά ούτε κάθε επίκληση νομιμότητας αντέχει στον χρόνο.

Ίδιο μοτίβο

Είναι η ίδια μέθοδος που η Ευρώπη γνωρίζει από την Κύπρο, διαπιστώνει ο ειδικός, υπογραμμίζοντας πως ό,τι οικοδόμησε η Άγκυρα στον κατεχόμενο βορρά μέσω υποδομών, κοινής ωφέλειας υπηρεσιών και εξάρτησης, η Ουάσιγκτον το δοκιμάζει τώρα στη Γροιλανδία μέσω δικαιωμάτων βάσεων, κεφαλαίου, στρατηγικής συνδεσιμότητας και αφηγήματος. Διαφορετικοί δρώντες, διαφορετικά θέατρα, ίδια λογική.

«Όχι κατάκτηση, αλλά μετατροπή. Όχι σημαίες, αλλά λειτουργίες. Η κυριαρχία δεν αρπάζεται· υπερκεράζεται ανταγωνιστικά, μέχρι οι εναλλακτικές να μοιάζουν ριψοκίνδυνες, μοναχικές και μη ρεαλιστικές», λέει χαρακτηριστικά.

Έτσι, ο ίδιος έβλεπε ένα μοτίβο πολύ πριν από τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή μόνιμη διπλωματική παρουσία στο Νουούκ, διευρυμένες ρυθμίσεις βάσεων, στρατηγικές υποδομές, κεφάλαιο αναπτυγμένο με συναίνεση και συμμαχική «ευπρέπεια».

Αυτά καταλήγει δεν ήταν σήματα αλλά γεγονότα, «χτισμένα με υπογραφές και προϋπολογισμούς, άρα δυσκολότερα αναστρέψιμα. Η Ευρώπη απάντησε διαδικαστικά. Η Ουάσιγκτον ενήργησε. Η παρουσία και το κεφάλαιο διαμόρφωσαν αποτελέσματα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ
Πήρε «χάρη» 08.01.26

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Η Γαλλία αντάλλαξε τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, μπασκετμπολίστα Ντανίιλ Κασάτκιν, με τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που βρισκόταν στη Ρωσία. Οι δύο άνδρες εκπροσωπούνταν από τον ίδιο δικηγόρο.

Σύνταξη
Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
Alligator Alcatraz 08.01.26

Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους

Η ιδέα, που προορίζεται για Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει ως στόχο να μειώσει τις απόπειρες απόδρασης και να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε έξοδα προσωπικού

Σύνταξη
Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη
Ποιήτρια-«τρομοκράτης» 08.01.26

Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη

Μητέρα 3 παιδιών, βραβευμένη ποιήτρια, ερασιτέχνης μουσικός και νόμιμη παρατηρήτρια των ενεργειών της ICE στην κοινότητα. Η εν ψυχρώ δολοφονία της έχει προκαλέσει οργή στη Μινεάπολη και διαμαρτυρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;
«Υπαρξιακή απειλή» 08.01.26

Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;

Οι τελευταίες βελτιώσεις στις ρήτρες για να υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, δεν έχουν πείσει το Παρίσι, με πιθανό το σενάριο να προχωρήσει το μπλοκ δίχως το γαλλικό "ναι".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο – Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο - Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
