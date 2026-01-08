H ΕΕ εξετάζει ποια θα είναι η απάντησή της στις απειλές των ΗΠΑ για την Γροιλανδία, δηλώνει η Κάγια Κάλας

H Eυρωπαϊκή Ένωση έχει συζητήσει ποια θα μπορούσε να είναι μια απάντηση του μπλοκ, στην περίπτωση που οι απειλές των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας, αποδειχθούν πραγματικές, δήλωσε στις 8 Ιανουαρίου η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι στο Κάιρο.

🇪🇺🇬🇱 What we hear about Greenland from the US is alarming — Kaja Kallas This is the same woman who has been beating a war drum against Russia for 4 years. Not so fun now? pic.twitter.com/OhThLjv8ES — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 8, 2026

Οι αβέβαιες προθέσεις των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ότι ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι η χρήση του αμερικανικού στρατού παραμένει διαθέσιμη ως επιλογή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Το ΝΑΤΟ, ως διατλαντική στρατιωτική συμμαχία, υποχρεώνει τα μέλη του να αλληλοβοηθούνται σε περίπτωση εξωτερικών επιθέσεων, και την ίδια ημέρα έξι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Δανία.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας τόνισαν ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τις σχέσεις τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτυγχάνεται συλλογικά από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα και αν ο ίδιος και η ομάδα του εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.