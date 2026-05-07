Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς

Κάτι ξέρει η UEFA που αποφεύγει να ορίζει Έλληνες διαιτητές στις διοργανώσεις της, ή τους ορίζει σπάνια! Κάτι ξέρει που δεν ανέβασε κανέναν στην ελίτ κατηγορία της Ευρώπης, από όπου υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου).

Βασικός υποψήφιος να τον διαδεχθεί ήταν ο Φωτιάς (Πέλλας), όμως τον άφησε να… βολοδέρνει στην (δική της) πρώτη κατηγορία. Μια ακόμη επιβεβαίωση του χαμηλού επιπέδου των Ελλήνων ρέφερι που… εκπαιδεύει ο Λανουά, καθώς αν ο Φωτιάς είναι ο καλύτερος φανταστείτε τους χειρότερους…

Ο 42χρονος ρέφερι κατάφερε να αλλοιώσει τη μάχη του υποβιβασμού, όμως λίγες μέρες μετά το σημαντικό λάθος του υπέρ του Πανσερραϊκού που ισοφάρισε την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις (1-1) με ανύπαρκτο πέναλτι που υπέδειξε ο Φωτιάς, ο ρέφερι ξεγυμνώθηκε μέσω Champions League. Σε φάση-καρμπόν στον ημιτελικό Μπάγερν Μονάχου-Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 ο Πορτογάλος διαιτητής Πινέιρο δεν καταλόγισε παράβαση ούτε κλήθηκε από το VAR, όπου ήταν ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο.

Τι έκανε ο Φωτιάς στις Σέρρες; Η ΑΕΛ προηγούνταν 1-0 στον τελικό παραμονής στη Stoiximan Super League με τον Πανσερραϊκό. Όμως, ο Φωτιάς στο 94’ ανακάλυψε πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη και ενώ η μπάλα είχε πάει στο χέρι του από κεφαλιά συμπαίκτη του. Ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε στο VAR, όμως ο Φωτιάς το… βιολί του. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Καρέλης και έκανε το 1-1, αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα του αγώνα, όπως και τη μάχη της παραμονής.

Πως ξεγυμνώθηκε ο Φωτιάς; Στον ημιτελικό του Champions League Μπάγερν Μονάχου-Παρί Σεν Ζερμέν, ο Βιτίνια προσπάθησε να διώξει την μπάλα που χτύπησε στο χέρι του Ζοάο Νέβες και όπως στην περίπτωση του Ηλιάδη μεγάλωσε τον όγκο του σώματός του. Όμως, ο Πινέιρο δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερν και με την απόφαση αυτή συμφώνησε και το VAR.

«Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη, σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι», είναι η οδηγία της UEFA. Παράλληλα η ΚΕΔ είχε προβάλει στους διαιτητές φάση-καρμπόν από αγώνα Μποαβίστα-Πόρτο. Μπορεί οι περισσότεροι ρέφερι να απάντησαν ότι θα έδιναν πέναλτι, όμως η ΚΕΔ ήθελε να απαντήσουν ότι δεν υπάρχει παράβαση, σύμφωνα με την γνωμάτευση της UEFA, καθώς σε κάθε εκπαιδευτικό βίντεο αναγράφεται ποια πρέπει να είναι η σωστή απόφαση.

João Pinheiro berasal dari Portugal, dan ironisnya kejadian seperti Joao Neves barusan tetap berbuah penalti di Liga Portugal. Match: Boavista vs Porto (12/5/2025) pic.twitter.com/KGuTnZcpMT — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) May 6, 2026

Η Λάρισα έκανε… χαμό για να καταδείξει την αδικία σε βάρος της και ταυτόχρονα την εύνοια υπέρ του Πανσερραϊκού που η διαιτησία τον σπρώχνει, ώστε να παραμείνει στην κατηγορία και αν έχανε από την ΑΕΛ θα είχε πρόβλημα.

Για γέλια και η αντίδραση του Λανουά. Και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα! Εφόσον υπήρξε διαφωνία υποτίθεται ότι έπρεπε να τιμωρήσει όποιον έκανε λάθος. Όμως, ο Φωτιάς ορίστηκε AVAR σε δυο ματς (Ατρόμητος-Παναιτωλικός και Βόλος-Λεβαδειακός), ο VAR Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) που τον κάλεσε να πάρει πίσω το πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού θα σφυρίξει Πανσερραϊκός-Κηφισιά και ο Ματσούκας (Εύβοιας) που ήταν AVAR θα διαιτητεύσει Ατρόμητος-Παναιτωλικός. Μια ωραία ατμόσφαιρα!