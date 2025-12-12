UEFA: Υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος από την ελίτ κατηγορία

Τέλος ο Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) από την ελίτ κατηγορία της UEFA από τις αρχές του 2026. Έτσι, με το νέο έτος η Ελληνική διαιτησία δεν θα έχει διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης καθώς ο 46χρονος ρέφερι υποβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία της UEFA.

Ουσιαστικά, δεν αλλάζει κάτι για τον Σιδηρόπουλο, καθώς σιωπηρά είχε υποβιβαστεί από καιρό, τώρα… προέκυψε και το τυπικό. Θα εξακολουθήσει σφυρίζει σε Europa και Conference League. Θυμίζουμε ότι με βάση το νέο κανονισμό διαιτησίας της ΚΕΔ καταργήθηκε το όριο ηλικίας που ήταν τα 45 έτη. Αν αυτό συνέβαινε πέρσι τέτοια εποχή, που η UEFA αποφασίζει για τις κατηγορίες του δεύτερου μισού της περιόδου 2025/26, ο Σιδηρόπουλος θα έμενε εκτός πινάκων. Αν και 46 ετών είναι από τους λίγους που βγάζει άνετα τα προβλεπόμενα αγωνιστικά τεστ. Πάντως, ο 46χρονος ρέφερι είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία.

Από κει και πέρα κανείς Ελληνας διαιτητής δεν ανέβηκε κατηγορία. Οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας) παραμένουν στην πρώτη και οι Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) παραμένουν στη δεύτερη κατηγορία, στην οποία θα συμπεριληφθεί και ο Πολυχρόνης (Πιερίας) ως νέος διεθνής, εφόσον εγκριθεί από τη FIFA.

Από τους άνδρες διεθνείς ελπίδες για την ελίτ κατηγορία της UEFA έχει ο Φωτιάς, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί σε ειδικό πίνακα υπό προώθηση διαιτητών. Όμως, θα πρέπει να δοκιμαστεί σε δύσκολα ματς.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για την Αναστασία Μυλοπούλου. Η ρέφερι της ΕΠΣ Καβάλας, η οποία σφυρίζει στην Super League 2, πήρε προαγωγή στην πρώτη κατηγορία γυναικών.

Από κει και πέρα, έξι Ευρωπαίοι διαιτητές προήχθησαν στην ελίτ κατηγορία. Μεταξύ αυτών ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι που την Κυριακή (14/12) θα σφυρίξει το ματς Αρης-Ολυμπιακός. Οι υπόλοιποι είναι οι: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάγχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκοτζέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπέρνοβιτς (Σλοβένος).