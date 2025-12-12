Γιατί σιώπησε ο Λανουά στη ΓΣ της ΕΠΟ

Ο Στεφάν Λανουά έδωσε το παρών στη ΓΣ της ΕΠΟ που έλαβε χώρα (12/12) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ έμεινε μέχρι το τέλος των εργασιών της, όμως δεν ανέβηκε στο βήμα, όπως είχε κάνει το καλοκαίρι, όταν είχε προχωρήσει σε ανάλυση των πεπραγμένων του στη διαιτησία σχετικά με τις καινοτομίες της ΚΕΔ για τη βελτίωση της εικόνας της την αγωνιστική σεζόν που διανύουμε.

Πάντως, δεν έγινε αναφορά στη διαιτησία του πρωταθλήματος της Stoiximan SuperLeague ή του Κυπέλλου Betsson. Η μόνη αναφορά αφορούσε στο περιστατικό στην «ΟΠΑΠ Αρένα» στο πλαίσιο του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, πιο συγκεκριμένα στον καταγγελλόμενο από την ΕΠΟ προπηλακισμό του που έθιξε ο πρόεδρος της ΑΕΚ Ευάγγελος Ασλανίδης και έλαβε σκληρή απάντηση από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Επειδή δεν έγινε η παραμικρή αναφορά στην διαιτησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι ο πρώτος λόγος που ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν θέλησε να μιλήσει. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να επαναλάβει τις καινοτομίες που πλέον δεν είναι καινοτομίες αλλά καθημερινότητα στη διαιτησία και με τον Λανουά στην ΚΕΔ οι ρέφερι δουλεύουν σε επαγγελματική βάση με καθημερινές υποχρεώσεις.

Αρα, γιατί να μιλήσει ο Λανουά, από τη στιγμή που ο ίδιος και οι συνεργάτες του συνεχίζουν την ίδια δουλειά στη διαιτησία; Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο πρόεδρος της ΚΕΔ δεν ήθελε να αναφερθεί σε λάθη που γίνονται, σε τυχόν παράπονα για λάθη ή στους ορισμούς του. Άλλωστε, κάθε εβδομάδα τα αναλύει στους διαιτητές. Αν χρειαστεί να μιλήσει ο Λανουά για τη διαιτησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ να τον καλέσει, όπως είχε συμβεί τον περασμένο Ιανουάριο για την παρουσία των ρέφερι την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Στεφάν Λανουά, στη ΓΣ της ΕΠΟ, συνοδευόταν από το μέλος της ΚΕΔ Δαμιανό Ευθυμιάδη ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους ορισμούς της Γ’ Εθνικής. Ο Ευθυμιάδης ανέβηκε στο βήμα της ΓΣ της ΕΠΟ και ανέλυσε το πρόγραμμα «Αναγέννηση», το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της διαιτησίας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στο πλαίσιο του προγράμματος HATTRICK, που διεξάγεται με χρηματοδότηση της UEFA, πραγματοποιήθηκαν και προγραμματίζονται ημερήσια σεμινάρια ανά την Ελλάδα, με τη συμμετοχή διαιτητών ερασιτεχνικών διοργανώσεων.