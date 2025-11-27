Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Οι κινήσεις της ΑΕΚ, πιο συγκεκριμένα το ταξίδι στην UEFA, η καταγγελία του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και το εξώδικο στην ομοσπονδία, συζητήθηκε στη σημερινή (27/11) συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ομοσπονδία είναι αυτή που έβαλε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, με αφορμή και την καταγγελία της για προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή στον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, ενώ έγινε από κοινού προσπάθεια (από ΑΕΚ, ΕΠΟ) να πέσουν οι τόνοι, με τον Γκαγκάτση να αναφέρει ότι δεν θα απαντήσει στο εξώδικο της ΑΕΚ.

«Όταν αναφερθήκαμε σε προπηλακισμό του Λανουά δεν εννοούσαμε ότι υπήρξε χειροδικία, ή επεισόδιο σε βάρος του κ. Λανουά. Αναφερόμασταν σε όσα τού έλεγαν. Όσο για την αποχώρησή του, είναι και θέμα χαρακτήρα, δεν άντεξε και έφυγε. Η φυσική παρουσία του ήταν απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων του ως παρατηρητή διαιτησίας, όμως δεν μπορούσε», φέρεται να υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο ταξίδι των Ηλιόπουλου, Λυσάνδρου στην UEFA. «Υπάρχει δυσαρέσκεια επειδή ο Λανουά είναι επιλογή της και έχει γίνει καταγγελία σε βάρος του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Πως θα πάμε στην UEFA για να ζητάμε ξένους διαιτητές; Θα δημιουργηθεί πρόβλημα», επεσήμανε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Θυμίζουμε ότι η UEFA στήριξε ΕΠΟ και Λανουά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου τόνισε: «Η ΑΕΚ δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά και δεν υπήρξε θέμα ούτε για εσάς κ. πρόεδρε. Η ΑΕΚ κατάγγειλε το γεγονός ότι ο κ. Λανουά έφυγε πριν τη λήξη του αγώνα και την ανακοίνωση-ενημέρωση της ΕΠΟ, πριν από τη λήξη του ματς με τον ΠΑΟΚ». Από όσα φέρεται να είπε ο κ. Αλεξίου δεν φάνηκε ότι υπάρχει πρόθεση η ΑΕΚ να σκληρύνει τη στάση της, σε αντίθεση με όσα διέρρεε πριν από μερικές μέρες.

Ο Γκαγκάτσης κατέληξε: «Κανονικά τέτοια θέματα έπρεπε να έρχονται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για να συζητούνται και όχι με προσφυγές στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ».