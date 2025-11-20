Η ΕΠΟ στην UEFA για ανανέωση Λανουά και Ένωση Διαιτητών

Πρόκειται για ραντεβού που έχει κανονιστεί από τις αρχές του μήνα και δεν έχει σχέση με την επίσκεψη της ΑΕΚ στην UEFA. Ο Μάκης Γκαγκάτσης θα μεταβεί στη Νιόν της Ελβετίας, όπου βρίσκεται το στρατηγείο της ευρωπαϊκή συνομοσπονδίας, προκειμένου να συζητήσει το θέμα της οργάνωσης των εν ενεργεία διαιτητών και της ένταξης του (νεοσύστατου;) φορέα ως μέλος της ΕΠΟ. Επίσης, ανοιχτό είναι και το θέμα της πρόωρης ανανέωσης του συμβολαίου του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026, όμως ο Γάλλος φέρεται να επιθυμεί να ξεκαθαρίσει από τώρα το θέμα της παραμονής του που δεν αποκλείεται να είναι για δυο επιπλέον χρόνια (μέχρι το 2028).

Η UEFA φέρεται να επιθυμεί την εκπροσώπηση των εν ενεργεία διαιτητών στα όργανα της ΕΠΟ. Όμως, το πρόβλημα είναι ο νόμος που αναγνωρίζει την ύπαρξη της ΟΔΠΕ, με αποτέλεσμα να πέσει (προς το παρόν;) στο κενό η κίνηση των εν ενεργεία διαιτητών να δημιουργήσουν ένωση. Παράλληλα, η ΟΔΠΕ έχει προσφύγει στα δικαστήρια επειδή η ΕΠΟ αποφάσισε να μην την εγγράψει ως μέλος της. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΟ η Ενωση Διαιτητών πρέπει να αναγνωριστεί μέχρι το 2028 και από τότε θα εκπροσωπείται και στην ΕΕ της ΕΠΟ. «Το μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Διαιτητών θα είναι αυτοδίκαια ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου», αναφέρει, επίσης, το άρθρο 26 του καταστατικού της ομοσπονδίας. Με άλλα λόγια προβλέπει ένωση που δεν φαίνεται στον… ορίζοντα, καθώς στην ΕΠΟ δεν θέλουν την ΟΔΠΕ (αν και κομβική είναι η δικαστική απόφαση).

Όσον αφορά στο θέμα του Λανουά, η UEFA είναι αυτή που τον πρότεινε και η στήριξή της προς το πρόσωπό του επιβεβαιώθηκε, με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ. Το θέμα του αρχιδιαιτητή, όποιος και αν είναι, θα περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δύσκολα η UEFA θα δώσει απάντηση για τον Λανουά, όχι επειδή δεν τον στηρίζει, αλλά δεν συνηθίζει να παίρνει θέση όταν τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως, στη Νιόν, έχουν καλή άποψη για τον Λανουά και όσον αφορά στον αρχιδιαιτητή της Ελλάδας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης πάλι θα απευθυνθεί στην UEFA για τα περαιτέρω.

Οσον αφορά στο ραντεβού UEFA-ΑΕΚ η ΕΠΟ γνώριζε καθώς είχε ενημερωθεί από την ημέρα που κλείστηκε. Επίσης, ενημερώθηκε και για το περιεχόμενό του, όπως και για το βίντεο (χωρίς ήχο;) που προσκόμισε η ΑΕΚ από την παρουσία του Λανουά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.