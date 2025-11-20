sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Η ΕΠΟ στην UEFA για ανανέωση Λανουά και Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 20 Νοεμβρίου 2025 | 18:45

Η ΕΠΟ στην UEFA για ανανέωση Λανουά και Ένωση Διαιτητών

Μέχρι το τέλος του μήνα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θα μεταβεί στη Νιόν για να συζητήσει θέματα διαιτησίας με την UEFA

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Πρόκειται για ραντεβού που έχει κανονιστεί από τις αρχές του μήνα και δεν έχει σχέση με την επίσκεψη της ΑΕΚ στην UEFA. Ο Μάκης Γκαγκάτσης θα μεταβεί στη Νιόν της Ελβετίας, όπου βρίσκεται το στρατηγείο της ευρωπαϊκή συνομοσπονδίας, προκειμένου να συζητήσει το θέμα της οργάνωσης των εν ενεργεία διαιτητών και της ένταξης του (νεοσύστατου;) φορέα ως μέλος της ΕΠΟ. Επίσης, ανοιχτό είναι και το θέμα της πρόωρης ανανέωσης του συμβολαίου του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026, όμως ο Γάλλος φέρεται να επιθυμεί να ξεκαθαρίσει από τώρα το θέμα της παραμονής του που δεν αποκλείεται να είναι για δυο επιπλέον χρόνια (μέχρι το 2028).

Η UEFA φέρεται να επιθυμεί την εκπροσώπηση των εν ενεργεία διαιτητών στα όργανα της ΕΠΟ. Όμως, το πρόβλημα είναι ο νόμος που αναγνωρίζει την ύπαρξη της ΟΔΠΕ, με αποτέλεσμα να πέσει (προς το παρόν;) στο κενό η κίνηση των εν ενεργεία διαιτητών να δημιουργήσουν ένωση. Παράλληλα, η ΟΔΠΕ έχει προσφύγει στα δικαστήρια επειδή η ΕΠΟ αποφάσισε να μην την εγγράψει ως μέλος της. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΟ η Ενωση Διαιτητών πρέπει να αναγνωριστεί μέχρι το 2028 και από τότε θα εκπροσωπείται και στην ΕΕ της ΕΠΟ. «Το μέλος που εκπροσωπεί την Ένωση Διαιτητών θα είναι αυτοδίκαια ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου», αναφέρει, επίσης, το άρθρο 26 του καταστατικού της ομοσπονδίας. Με άλλα λόγια προβλέπει ένωση που δεν φαίνεται στον… ορίζοντα, καθώς στην ΕΠΟ δεν θέλουν την ΟΔΠΕ (αν και κομβική είναι η δικαστική απόφαση).

Όσον αφορά στο θέμα του Λανουά, η UEFA είναι αυτή που τον πρότεινε και η στήριξή της προς το πρόσωπό του επιβεβαιώθηκε, με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ. Το θέμα του αρχιδιαιτητή, όποιος και αν είναι, θα περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δύσκολα η UEFA θα δώσει απάντηση για τον Λανουά, όχι επειδή δεν τον στηρίζει, αλλά δεν συνηθίζει να παίρνει θέση όταν τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως, στη Νιόν, έχουν καλή άποψη για τον Λανουά και όσον αφορά στον αρχιδιαιτητή της Ελλάδας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης πάλι θα απευθυνθεί στην UEFA για τα περαιτέρω.

Οσον αφορά στο ραντεβού UEFA-ΑΕΚ η ΕΠΟ γνώριζε καθώς είχε ενημερωθεί από την ημέρα που κλείστηκε. Επίσης, ενημερώθηκε και για το περιεχόμενό του, όπως και για το βίντεο (χωρίς ήχο;) που προσκόμισε η ΑΕΚ από την παρουσία του Λανουά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

Μπάσκετ 20.11.25

Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς στην αποστολή της για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε τον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Σύνταξη
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με σαφή μηνύματα ο χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
Art 20.11.25

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
