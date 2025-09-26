Ο Λανουά θέλει ανανέωση, η ΕΠΟ περιμένει την UEFA

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι υπάρχει φλερτ του Λανουά με την ΕΠΟ για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του, για αυτό και ο Γάλλος έσταζε μέλι για τον Μάκη Γκαγκάτση στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League που έγινε στην Ξάνθη. Κάποιες συζητήσεις, απ’ έξω απ’ έξω, έχουν γίνει, το κλίμα είναι θετικό αλλά μέχρι εκεί.

Δυο είναι τα (βασικά) κριτήρια που θα κρίνουν το μέλλον του Λανουά, ο οποίος διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του, στην ελληνική διαιτησία. Το πρώτο έχει να κάνει με την εικόνα των διαιτητών, χωρίς να εξαιρούνται οι ξένοι που φέρνει για τα ντέρμπι, επειδή τελευταία υπάρχει αίσθηση ότι χαμήλωσε τον πήχη. Το δεύτερο είναι τι θα πει η UEFA (σ.σ. στη φωτογραφία ο Γάλλος με τον εκπρόσωπό της στην ΕΠΟ, Μάριο Γεωργίου).

Ο Γάλλος Λανουά, όπως και τα άλλα δυο μέλη της ΚΕΔ (ο αναπληρωτής πρόεδρος Πάολο Βαλέρι και το μέλος Φερνάντες Αλόνσο) στελέχωσαν την ΚΕΔ με πρόταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΠΟ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση θα ρωτήσει την UEFA και θα ασπαστεί την άποψή της. Όμως, η τελευταία δεν πρόκειται να βιαστεί.

Ένα παράδειγμα από την εποχή του Μέλο Περέιρα: Ο Πορτογάλος (2017-20) ήταν να φύγει, μετά από δυο χρόνια (2019) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της ΕΠΟ. Τότε έγινε η ανατροπή καθώς η UEFA επέβαλε να μείνει για τρίτο χρόνο και η ΕΠΟ απλά επικύρωσε, αν και έλεγαν ότι δεν τον ήθελαν! Όπως και να’ χει, ξένος αρχιδιαιτητής θα υπάρχει και μετά το καλοκαίρι.

Ο Λανουά στρώνει έδαφος για να συνεχίσει. Ο Γάλλος οργανώνει την ελληνική διαιτησία, αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση (έχουν αγοραστεί και δυο διαδικτυακές πλατφόρμες προς διευκόλυνση της ΚΕΔ) και βάζοντας επαγγελματικές βάσεις (με συνεχείς προπονήσεις, συχνούς ορισμούς, αυτοαξιολόγηση κτλ). Γενικά, ζητεί όσα θα ζητούσε ένας επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας.

Ο Λανουά δείχνει ενδιαφέρον και με τον τρόπο του διαμηνύει ότι θέλει να μείνει. Για αυτό πάει στα γήπεδα για να βλέπει διαιτητές. Το να παρακολουθεί δια ζώσης ρέφερι της Super League 2 (σ.σ. βλέπει και της πρώτης κατηγορίας) δείχνει ότι βάζει βάσεις και θέλει να είναι έτοιμος για το καλοκαίρι, όταν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του για έναν ή για δυο χρόνια.

Λογικά, στην υπόθεση του συμβολαίου του Λανουά δεν αναμένονται εξελίξεις. Εκτός αν το ζητήσει η UEFA, τον επόμενο Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.