sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Λανουά θέλει ανανέωση, η ΕΠΟ περιμένει την UEFA
On Field 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:59

Ο Λανουά θέλει ανανέωση, η ΕΠΟ περιμένει την UEFA

Μπορεί να ξεκίνησαν οι συζητήσεις της ΕΠΟ με τον Λανουά που θέλει πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του, όμως η υπόθεση έχει ακόμη δρόμο

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι υπάρχει φλερτ του Λανουά με την ΕΠΟ για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του, για αυτό και ο Γάλλος έσταζε μέλι για τον Μάκη Γκαγκάτση στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League που έγινε στην Ξάνθη. Κάποιες συζητήσεις, απ’ έξω απ’ έξω, έχουν γίνει, το κλίμα είναι θετικό αλλά μέχρι εκεί.

Δυο είναι τα (βασικά) κριτήρια που θα κρίνουν το μέλλον του Λανουά, ο οποίος διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του, στην ελληνική διαιτησία. Το πρώτο έχει να κάνει με την εικόνα των διαιτητών, χωρίς να εξαιρούνται οι ξένοι που φέρνει για τα ντέρμπι, επειδή τελευταία υπάρχει αίσθηση ότι χαμήλωσε τον πήχη. Το δεύτερο είναι τι θα πει η UEFA (σ.σ. στη φωτογραφία ο Γάλλος με τον εκπρόσωπό της στην ΕΠΟ, Μάριο Γεωργίου).

Ο Γάλλος Λανουά, όπως και τα άλλα δυο μέλη της ΚΕΔ (ο αναπληρωτής πρόεδρος Πάολο Βαλέρι και το μέλος Φερνάντες Αλόνσο) στελέχωσαν την ΚΕΔ με πρόταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΠΟ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση θα ρωτήσει την UEFA και θα ασπαστεί την άποψή της. Όμως, η τελευταία δεν πρόκειται να βιαστεί.

Ένα παράδειγμα από την εποχή του Μέλο Περέιρα: Ο Πορτογάλος (2017-20) ήταν να φύγει, μετά από δυο χρόνια (2019) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της ΕΠΟ. Τότε έγινε η ανατροπή καθώς η UEFA επέβαλε να μείνει για τρίτο χρόνο και η ΕΠΟ απλά επικύρωσε, αν και έλεγαν ότι δεν τον ήθελαν! Όπως και να’ χει, ξένος αρχιδιαιτητής θα υπάρχει και μετά το καλοκαίρι.

Ο Λανουά στρώνει έδαφος για να συνεχίσει. Ο Γάλλος οργανώνει την ελληνική διαιτησία, αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση (έχουν αγοραστεί και δυο διαδικτυακές πλατφόρμες προς διευκόλυνση της ΚΕΔ) και βάζοντας επαγγελματικές βάσεις (με συνεχείς προπονήσεις, συχνούς ορισμούς, αυτοαξιολόγηση κτλ). Γενικά, ζητεί όσα θα ζητούσε ένας επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας.

Ο Λανουά δείχνει ενδιαφέρον και με τον τρόπο του διαμηνύει ότι θέλει να μείνει. Για αυτό πάει στα γήπεδα για να βλέπει διαιτητές. Το να παρακολουθεί δια ζώσης ρέφερι της Super League 2 (σ.σ. βλέπει και της πρώτης κατηγορίας) δείχνει ότι βάζει βάσεις και θέλει να είναι έτοιμος για το καλοκαίρι, όταν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του για έναν ή για δυο χρόνια.

Λογικά, στην υπόθεση του συμβολαίου του Λανουά δεν αναμένονται εξελίξεις. Εκτός αν το ζητήσει η UEFA, τον επόμενο Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.

Headlines:
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο