Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

Κατώτερος των περιστάσεων ο Αϊτεκίν στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague. «Ηταν ελαφριά επαφή», προσπαθούσε να δικαιολογηθεί ο Γερμανός ρέφερι, τουρκικής καταγωγής, για την ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ, ενώ ο Λανουά, στην καθιερωμένη τηλεκριτική του (Δευτέρα, 22/9), τόνισε ότι «περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 (σ.σ. Τετέ) κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος». Με άλλα λόγια ο Γάλλος «σφράγισε» ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από τη διαιτησία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Τα ίδια είπε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής και στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη που ξεκίνησε (22/9) μετά την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής. Εκεί ο Λανουά ανέλυσε ξανά τη φάση και σύμφωνα με πληροφορίες ρώτησε τον Ευαγγέλου (Αθηνών), ο οποίος ήταν τέταρτος στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, για την άποψή του και ο Ευαγγέλου τόνισε ότι κι αυτός θεωρεί ότι είναι πέναλτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από την λίστα του. Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν αναμένεται να κληθεί να σφυρίξει άλλο ντέρμπι της Stoiximan Super League, ή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson καθώς δεν είναι μόνο το λάθος στο πέναλτι που έπρεπε να δώσει υπέρ του Ολυμπιακού. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ έχει πολλά παράπονα από τη διαχείριση του Αϊτεκίν και πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θεωρεί ότι δεν κατάφερε να επιβληθεί. Αναμένεται να τα γράψει και στην έκθεσή του, καθώς ο Λανουά ήταν και παρατηρητής διαιτησίας.

Στα αποδυτήρια ο Λανουά δεν είχε ιδιαίτερη συζήτηση με τον Αϊτεκίν. Πέρασε, απλά, για να χαιρετίσει, τη γερμανική ομάδα διαιτησίας. Με τον VAR Περλ, λογικά, μίλησε ο Βαλέρι και πρέπει (σ.σ. έτσι γίνεται πάντα) να συζήτησαν για τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ή δεν πήρε, καθώς είναι μεγάλο λάθος ότι δεν κάλεσε τον Αϊτεκίν σε on field review για το πέναλτι-μαρς υπέρ του Ολυμπιακού, στην ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ (35’).

Ο Λανουά δείχνει να έχει πρόβλημα στην επιλογή ξένων διαιτητών για τα ντέρμπι. Ένα πρόβλημα που «κουβαλά» από τα περσινά πλέι οφ της Stoiximan Super League. Αλλωστε, επιβεβαιώνεται και με την επιλογή του μη διεθνή Αϊτεκίν στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Ο δρόμος για την επιλογή Γερμανών διαιτητών από το πάνω ράφι δεν είναι τόσο ανοιχτός όπως την προηγούμενη κανονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου!

Όπως αναφέραμε κάτι… στράβωσε στα πλέι οφ της σεζόν 2024/25. Στα τελευταία ματς της σεζόν, μεταξύ άλλων, ο Λανουά επέλεξε τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι, τον Λετονό Τρεϊμάνις, τον Πολωνό Σίλβεζστρακ, τον Τούρκο ελίτ Χαλίλ Ομούτ Μέλερ, τον Αϊτεκίν αλλά και τον Γερμανό μη διεθνή Στορκς. Όλα αυτά, ενώ είχε δεσμευτεί να φέρνει διαιτητές από το πάνω ράφι.