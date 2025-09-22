Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι

Τα έκανε θάλασσα ή αν προτιμάτε τα έκανε μαντάρα. Η σημασία πάντως δεν αλλάζει όποια εκδοχή κι αν προτιμήσετε, για να χαρακτηρίσετε την διαιτησία του Ντενίζ Αϊτεκίν στο χθεσινό ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού στην Λεωφόρο.

Και η παραδοχή του Στεφάν Λανουά, πως κακώς δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων» στην ανατροπή του Καμπελά, συνιστά μια ακόμα απόδειξη αλλοίωσης του αποτελέσματος στην χθεσινή αναμέτρηση στην Λεωφόρο.

Κάποιος βέβαια τον επέλεξε τον Γερμανό διαιτητή (με τις τουρκικές ρίζες) για να σφυρίξει στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων και βεβαίως υπάρχει κι εδώ μεγάλη ευθύνη.

Τι είδαμε από πλευράς Αϊτεκίν; Μεγάλα λάθη εναντίον του Ολυμπιακού (και στις δύο φάσεις με πρωταγωνιστή τον Καμπελά) με τον Γερμανό διαιτητή να «κλείνει τα μάτια». Υπάρχουν πάντως πολλοί στην Γερμανία που υποστηρίζουν ότι πολύς κόσμος «κλείνει τα αυτιά του» όταν βλέπει ή κι όταν ακούει τον Αϊτεκίν.

Ο ρέφερι που τα έκανε λοιπόν θάλασσα στην Λεωφόρο, περνά μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του ως dj ηλεκτρονικής μουσικής, συμμετέχοντας μάλιστα και σε μεγάλα φεστιβάλ στην Γερμανία.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ικανότητες του Γερμανού ρέφερι πάνω στις… κονσόλες κι αν δημιουργεί ντελίριο ενθουσιασμού με τις μουσικές του επιλογές, το σίγουρο όμως είναι πως για διαιτητής δεν κάνει, με βάση αυτά που είδαμε στην Λεωφόρο.

Καταργήθηκε η λογική, «εφευρέθηκαν» νέοι κανονισμοί από τον Αϊτεκίν στο χθεσινό παιχνίδι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού και ο Γερμανός ρέφερι καλό θα είναι να εστιάσει στο άλλο χόμπι του και ν’ αφήσει την σφυρίχτρα.

Για τις ικανότητες του στην κονσόλα δεν πρόκειται να τον κρίνουμε, καθώς εκεί το «παιχνίδι» δεν έχει κανονισμούς. Για τον τρόπο όμως με τον οποίο έβαλε «μπουρλότο» στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό πρέπει να κριθεί και μάλιστα αυστηρά.

Τα μεγάλα λάθη που έκανε εναντίον των «ερυθρόλευκων» δεν ήταν σε δύσκολες φάσεις (τουναντίον μάλιστα) και πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η διαιτησία του ήταν η μεγάλη παραφωνία στο ντέρμπι.

Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο, ο Αϊτεκίν να συνεχίσει με τις κονσόλες και την ηλεκτρονική μουσική και να αφήσει στην άκρη την… σφυρίχτρα.