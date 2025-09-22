Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Περικυκλωμένος από δημοσιογράφους στον επίλογο του πρώτου ελληνικού ντέρμπι της καριέρας του, ο Ρεμί Καμπελά προσπαθούσε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του. Αφοσιωμένος για δεκαετίες στο ποδόσφαιρο και έχοντας εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο, ο πολύπειρος Κορσικανός. Κάποιος που ξέρει καλά να αφήνει εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου όσα συμβαίνουν εκεί. Θα ήταν ο τελευταίος που θα περίμενες να ακούσεις να μιλά για τον διαιτητή. Ποια είναι όμως η σωστή αντίδραση για εκείνον που ψάχνει να βρει το δίκιο του;

«Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Είδα και το video στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος για την παράβαση. Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού . Έπρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό όμως, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί» επαναλάμβανε ο 35χρονος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Και η περιγραφή του ήταν σίγουρα επαρκής για την φάση του 35΄που αλλοίωσε την ιστορία της «κλασική» αναμέτρησης Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 1-1, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Είχε τη μπάλα έξω από την περιοχή και αριστερά ο Κορσικανός. Με μια περίτεχνη κίνησε την πέρασε ανάμεσα στον Νταβίντε Καλάμπρια και τον Τετέ μπαίνοντας στην περιοχή και η απρόσεκτη αντίδραση της άμυνας τον γκρέμισε στο χορτάρι. Το χτύπημα του Τετέ με το γόνατο, ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Μια κλασική παράβαση πέναλτι. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ώστε να ανοίξει το σκορ και να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Η φάση του πέναλτι:

Και ενώ ως και το κοινό του Παναθηναϊκού στις κερκίδες έδωσε την εντύπωση πως κατάλαβε τη… γκάφα του Βραζιλιάνου winger με το άτσαλο αυτό μαρκάρισμα; Ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν μάλλον σόκαρε τους πάντες με την απόφαση του. Όχι δεν είδε την ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι σε βάρος του επιθετικού του Ολυμπιακού, αλλά έκρινε πως ο Ρεμί Καμπελά «βούτηξε» ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να τον ξεγελάσει. Κάπως έτσι, ο 47γερμανος Γερμανός του έδειξε και την κίτρινη κάρτα του σε μια φάση απευθείας για το εγχειρίδιο «διαιτητές… στον οφθαλμίατρο».

Απαραίτητη σημείωση; Το ελληνικό ντέρμπι έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2025. Το VAR χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα, στον τελικό κυπέλλου του 2019. Και από τότε είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Super League. Παρά ταύτα το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο της Λεωφόρου έμεινε απενεργοποιημένο στα χέρια ενός άλλου Γερμανού, του Γκίντερ Περλ, που ένας Θεός ξέρει γιατί δεν κάλεσε τον ρέφερι μπροστά από την τηλεοπτική οθόνη ώστε να διορθώσει ένα λάθος που έμελλε να αλλάξει το σενάριο του ντέρμπι.

«Θα ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει το VAR, αν δεν το χρησιμοποιούν για να δουν φάσεις σαν αυτή του Ρεμί. Αυτό είναι για εμένα το χειρότερο» θα σχολίαζε με τη σειρά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο νικητής του Europa League 2023 με τη Σεβίλλη και του Conference League 2024 με τον Ολυμπιακό βρίσκεται στην Ελλάδα ενάμιση χρόνο. Ήταν μόλις η πρώτη φορά που έκανε ένα σχόλιο για τη διαιτησία. Και αυτό από μόνο του είναι επίσης χαρακτηριστικό της περίπτωσης.

Αν ο Αϊτεκίν που έχει παραδώσει το διεθνές σήμα του από το 2022, έκανε ένα απαράδεκτο για τις παραστάσεις λάθος, τότε ένας VARίστας που έχει την άνεση να το δει και να το ξαναδεί τι έκανε; Και τελικά ποιο είναι το όριο του ανθρώπινου λάθους στο ποδόσφαιρο όταν οι ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες ή και οι ίδιες οι Λίγκες επενδύουν τόσο μεγάλα ποσά για την ενίσχυση της διαιτησίας από την τεχνολογία.

«Προφανώς και είναι πέναλτι» παραδέχθηκε ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Κατσουράνης σχολιάζοντας την φάση του 35΄ σε αθλητική εκπομπή. «Ο διαιτητής πάγωνε συνεχώς τον χρόνο. Είναι φυσικά πέναλτι η παράβαση στον Ρεμί Καμπελά» συμπλήρωσε με βεβαιότητα ο άλλοτε διεθνής διαιτητής Ηλίας Σπάθας. Ο ίδιος που εξετάζοντας σε βάθος την διαιτησία του ντέρμπι πρόσθεσε για τον Ντενίζ Αϊτεκίν δύο ακόμη καθοριστικά λάθη από εκείνα που αλλοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στην φάση του 42΄όταν ο Γερμανός κακώς σταμάτησε τον Καμπελά που έφευγε μόνος του στην αντίπαλη εστία, έπειτα από το λάθος του Καλάμπρια να εκτελέσει το φάουλ της ομάδας του με τέτοιο τρόπο που έδωσε στον αντίπαλο το πλεονέκτημα να κλέψει και να φύγει στον αιφνιδιασμό. «Λειτούργησε σαν προστάτης για τον Καλάμπρια σε ένα ακόμη μεγάλο λάθος».

Η σχετική φάση:

Και στο 72΄ όταν το σκληρό φάουλ του Τάσου Μπακασέτα στον Λορέντσο Πιρόλα θα έπρεπε να συνδυασθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού –είδε την πρώτη στο 53΄-

«Δίνεται το φάουλ και σωστά δίνεται το φάουλ γιατί είναι φάουλ. Αλλά εδώ βλέπουμε οτι ανακόπτει μια επίθεση που πάει να εξελιχθεί. Ήτανε φάουλ αλλά ήταν και κίτρινη, θα ήταν η δεύτερη κίτρινη για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ο προπονητής έξυπνα το αντιλαμβάνεται ότι ρισκάρει και τι κάνει μετά από ένα λεπτό; Αντικαθιστά τον ποδοσφαιριστή Μπακασέτα», εξηγεί ο Ηλίας Σπάθας. Και όντως ο προπονητής Χρήστος Κόντης αντικατέστησε τον Μπακασέτα στο 74΄ με τον Ρενάτο Σάντσες

Ένα μεγάλο λάθος λοιπόν. Και δύο ακόμη παραβάσεις που αν μη τι άλλο έχουν προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση για την διαιτησία του πρώτου ελληνικού ντέρμπι της χρονιάς. Όλα τα λάθη προς μια κατεύθυνση. Με «άλματα λογικής» που υπερβαίνουν τους κανονισμούς. Ενίοτε και την λογική. Σε μια παρτίδα που ο συντριπτικά ανώτερος Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου ίσα που πρόλαβε να μην τη χάσει, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, σχολιάζοντας τη φάση επιβεβαίωσε αυτό που είδε όλη η Ελλάδα: Ότι υπήρχε ξεκάθαρο πέναλτι πάνω στον Καμπελά, ο οποίος ανετράπη από τον Τετέ.

«Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες. Χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή.

Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR, δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο.10 κάνει φάουλ. Αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Λανουά.