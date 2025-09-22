sports betsson
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Mεντιλίμπαρ: «Αν δεν χρησιμοποιούν το VAR γιατί υπάρχει;»
Ποδόσφαιρο 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:30

Mεντιλίμπαρ: «Αν δεν χρησιμοποιούν το VAR γιατί υπάρχει;»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ, εκφράζοντας παράπονα για την απόφαση του VAR.

Σύνταξη
Στη φάση του 35ου λεπτού και στο πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, όταν ο Τετέ ανέτρεψε πεντακάθαρα τον Καμπελά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη Τύπου.

«Για τη φάση του Ρεμί το χειρότερο απ’ όλα είναι σαν να μην υπήρχε VAR, θα μπορούσαν να δουν κάποιες φάσεις. Αν δεν το χρησιμοποιούν γιατί να υπάρχει;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το αν αδικήθηκε η ομάδα του από το αποτέλεσμα και τη διαιτησία: «Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί έτσι δείχνουν τα γκολ. Δεν εκμεταλλεύτηκαμε τις ευκαιρίες. Ίσως είχαμε περισσότερες, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τα λάθη και οι επιτυχίες. Για τη φάση του Ρεμί το χειρότερο απ’ όλα είναι σαν να μην υπήρχε VAR, θα μπορούσαν να δουν κάποιες φάσεις. Αν δεν το χρησιμοποιούν γιατί να υπάρχει; Το γκολ οφείλεται σε δικό μας λάθος, αλλά ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε, είχε την ικανότητα να το κάνει. Εμείς δεν είχαμε τις ικανότητες να το εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας. Ο Ρέτσος σήμερα έκανε ένα λάθος και κόστισε. Αλλά στο τέλος μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε και να πάρουμε τον βαθμό».

Για τον Σιπιόνι: «Αν δεν γνωρίζω τους παίκτες που τους προπονώ τόσους μήνες τότε δεν θα ήμουν καλός προπονητής. Τον Σιπιόνι τον είχα στην πρετοιμασία, δεν είχε παίξει έως τώρα, αλλά συνέχισε να δουλεύει και να προσπαθεί. Όταν παίρνω αποφάσεις για την ενδεκάδα, το κάνω με γνώμονα το καλό της ομάδας και το ποιοι είναι ικανοί να παίξουν».

Κόντης: «Στο Β’ ημίχρονο μας στοίχισε η έλλειψη ενέργειας»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ξεκάθαρο από την εικόνα του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο σταθήκαμε καλά, κλείσαμε τους χώρους, προσπαθήσαμε να τρέξουμε. Δεν φτιάξαμε πολλές φάσεις αλλά δεν αφήσαμε και τον Ολυμπιακό να κάνει. Μας λυπεί ότι ενώ τα παιδιά ήθελαν, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αυτό είναι τρελό για μένα, ειδικά όταν έρχεται στην αμυντική γραμμή. Κάναμε αναγκαστικές αλλαγές ενώ θέλαμε να φρεσκάρουμε μεσοεπιθετικά την ομάδα.

Είναι κάτι που δεν μπορώ να διανοηθώ. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα, μας έκλεισε. Μέχρι το 60′-70′ δεν είχε φάσεις βέβαια. Εμείς με τον Σιώπη και με τον Σάντσες προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, αλλά ερχόταν το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Ο Τζούρισιτς μετά το 70′ έπαιζε κι αυτός με κράμπες, χάναμε παίκτες κι ενέργεια. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε μέτρα, εμείς χάναμε, άρα πρακτικά κάναμε αλλαγές αναγκαστικές.

Δεν διαχειριστήκαμε σαν προπονητές το παιχνίδι με την σκέψη μας, ακολουθήσαμε αυτό που μας έδινε το παιχνίδι. Στην φάση του γκολ έγιναν και κάποια λαθάκια που μας στοίχισαν. Αυτό όμως ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, η έλλειψη ενέργειας».

Ήταν για εσάς το πιο δύσκολο κομμάτι η διαχείριση των συναισθημάτων ενόψει του αγώνα;

«Πραγματικά είναι όπως τα λέτε. Εγώ δεν είπα πολλά στους παίκτες πριν το ματς, γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερο κίνητρο για να παίξουν με τον Ολυμπιακό στην γεμάτη Λεωφόρο. Μου άρεσε πολύ το πρώτο 15λεπτο-20λεπτο, έβγαλαν πάθος, ψυχή. Ήθελαν πάρα πολύ το ματς! Είμαι στεναχωρημένος για αυτούς. Ακολούθησαν πράγματα που τους είπαμε, δυστυχώς αυτό δεν ήταν για μεγάλη χρονική διάρκεια. Τα συναισθήματα είναι δύσκολα, πρέπει να συνεχίσουμε να τους τονώνουμε ψυχολογικά, να τους φρεσκάρουμε σωματικά και στις επόμενες ημέρες να δουλέψουμε σε όλους τους τομείς που μπορούμε και όπου γίνεται να παρέμβουμε, να το κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση».

Με το υλικό που έχετε δει έως τώρα, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα; Μπορεί να πάει στην κορυφή;

«Θα έλεγα ότι το υλικό δεν μπορώ να το κρίνω στο 100%, γιατί πάντα όταν έρχεσαι σε μια ομάδα, όσα και να έχεις δει σαν θεατής, όταν μπαίνεις μέσα βλέπεις και τις προσωπικότητες και το πώς δουλεύουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, πώς αντιδρούν, πώς σκέφτονται, αν έχουν αντίληψη. Έχουμε ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, απλώς πρέπει να γίνει πιο πολύ ομάδα. Να το βοηθήσουμε να έχει ένα πλάνο, για εμένα ο παίκτης θέλει καθοδήγηση. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε στο θέμα της νοοτροπίας, καθημερινότητας, προπόνησης. Να δώσουμε την καθοδήγηση που χρειάζονται για να αποδώσουν στο γήπεδο».

Πόσο δύσκολο είναι σε απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται το κομμάτι της ψυχολογίας;

«Σε απαιτητικά παιχνίδια και συνεχόμενα πρέπει να κάνουμε ροτέισον. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι παίκτες ότι θα γίνουν αλλαγές, θα μπουν νέα παιδιά στην ομάδα που θα πρέπει να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Η ψυχολογία αλλάζει με ένα αποτέλεσμα. Αν είχαμε κερδίσει σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το καταφέραμε, αλλά συνεχίζουμε. Πρέπει να βρούμε το ματς που θα μας δώσει την ώθηση. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό ματς, εντελώς διαφορετικό. Θα αφήσουμε πίσω αυτό που έγινε και θα βάλουμε στόχο να έχουμε μια καλή απόδοση και να πάρουμε τη νίκη».

