Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε την ανάλυση του ντέρμπι, με την εικόνα που είχαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Λεωφόρο. Θα ήταν σωστό να μιλήσουμε για τους πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες.

Για τους προπονητές που έδωσαν την δική τους «μάχη» από τους πάγκους αλλά ο πρόλογος «ανήκει» στον διαιτητή του ντέρμπι, τον Γερμανό Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του ντέρμπι με τις αποφάσεις του, αδικώντας τον Ολυμπιακό.

Αποκορύφωμα το λάθος του στο 35′, στην φάση που ο Καμπελά ανατρέπεται εντός περιοχής, καθώς όχι μόνο δεν έδωσε πέναλτι όπως έπρεπε αλλά έδειξε και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού. Μια αδιανόητη απόφαση του ρέφερι του ντέρμπι, που επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Κι όμως σε μια φάση που είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ανατροπή, ο Γερμανός διαιτητής «έκλεισε» τα μάτια και δεν καταλόγισε την παράβαση, στερώντας από τον Ολυμπιακό την μεγάλη ευκαιρία ν’ ανοίξει το σκορ στην Λεωφόρο.

Και δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη φάση που ο Γερμανός διαιτητής έχασε τα… αυγά και τα πασχάλια, καθώς υπήρξαν κι άλλες αποφάσεις του που εκνεύρισαν τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Παρά όμως αυτή την πολύ «εχθρική» διαιτησία, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στην Λεωφόρο και να μην γνωρίσουν την ήττα, αφού το γκολ του Ελ Κααμπί στο 92’ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ από το… πουθενά στο ματς, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος των πειραιωτών αλλά μετά το γκολ του Ντέσερς στο 48’, οι πρωταθλητές κυριάρχησαν και πίεσαν τους «πράσινους» για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης και όχι μόνο.

Κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε δύο κινήσεις του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στο δεύτερο 45λεπτο.

Η πρώτη έχει να κάνει με την είσοδο του Ποντένσε στο ματς (57’) και η δεύτερη με την είσοδο του Ταρέμι στο 80’.

Ο Μέντι έστειλε τον Πορτογάλο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού και τον Ιρανό λίγο πίσω από τον Ελ Κααμπί να φορτώσει την περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ο Ποντένσε και ο Ιρανός στράικερ έκαναν… πάρτι στην άμυνα του Παναθηναϊκού (ειδικά ο Πορτογάλος ήταν συγκλονιστικός) και οι πρωταθλητές άσκησαν μεγάλη πίεση στην αμυντική γραμμή των γηπεδούχων.

Μια πίεση που επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες και τελικά να φτάσουν στο γκολ της ισοφάρισης στο 92’, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί.

Και ο Ολυμπιακός που πριν από τέσσερις μέρες έπαιξε στο Champions League, είχε τις δυνάμεις που χρειάζονταν για να πιέσει τον αντίπαλό του στα τελευταία λεπτά του αγώνα κι αυτό το στοιχείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ισοφάριση της ομάδας του λιμανιού στις καθυστερήσεις.

Πάμε όμως να εστιάσουμε στην φάση του γκολ των «ερυθρόλευκων» με τον Ποντένσε να κάνει την ενέργεια του αγώνα. Μια κούρσα σαράντα μέτρων, μένοντας όρθιος μετά μάλιστα από μαρκάρισμα – φάουλ κάνοντας και πάσα στον Ταρέμι.

Και ο Ιρανός έκανε αυτό που έπρεπε και αυτό για το οποίο τον αποθέωναν πριν από λίγες μέρες στο Ρέντη, κάνοντας λόγο για 10άρι περιοχής.

Ο Ταρέμι είδε τον Ελ Κααμπί σε καλή θέση και πάσαρε με την μία, πριν προλάβουν να τον κλείσουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού και ο Μαροκινός έκανε το 1-1.

Ήταν ένα γκολ στο οποίο ο Ποντένσε διέλυσε από τον άξονα την μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και ο Ταρέμι «έδειξε» πως πρέπει να γίνεται η σωστή πάσα για το όφελος της ομάδας.

Θα μπορούσε ο Ιρανός να γυρίσει προς την εστία και ν’ απειλήσει ο ίδιος την εστία του Παναθηναϊκού. Έκανε όμως το σωστό για την ομάδα του και με την εξαιρετική πάσα έδωσε την δυνατότητα στον συμπαίκτη του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το ντέρμπι στην Λεωφόρο τελείωσε χωρίς νικητή αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάθε λόγο να φωνάζουν για την διαιτησία του Αϊτεκίν.