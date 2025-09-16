Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Champions League, καθώς οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης την Πάφο, στην πρεμιέρα τους στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος επιστρέφουν στην μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θέλουν φυσικά να ξεκινήσουν με νίκη, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε πως από το βράδυ του Σαββάτου, οι πειραιώτες κινούνται και σ’ έναν άλλο ρυθμό.

Στον ρυθμό του Μέχντι Ταρέμι, καθώς ο Ιρανός σέντερ φορ έδειξε από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση με την φανέλα των πειραιωτών, ότι θα είναι πολύτιμο «όπλο» της ομάδας του λιμανιού στην πιο απαιτητική περίοδο των τελευταίων χρόνων.

Τα δύο γκολ του διεθνούς στράικερ, το πέναλτι που κέρδισε αλλά και οι κινήσεις στον χορτάρι ανέδειξαν το προφίλ του 33χρονου επιθετικού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πολλούς λόγους να χαμογελά με την απόκτηση του πρώην άσου της Ίντερ.

Κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια ατάκα που ακούστηκε στο Ρέντη και περιγράφει με τον πλέον παραστατικό τρόπο, τον Ταρέμι και αυτά που μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό ο διεθνής σέντερ φορ.

«Έχουμε στην ομάδα ένα 10άρι περιοχής» ειπώθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του λιμανιού και όλοι συμφώνησαν με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με όσα είδαν οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα αλλά και με τα όσα δείξει ο Ιρανός σέντερ φορ στις προπονήσεις στου Ρέντη.

Τα περισσότερα από 250 γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του ο διεθνής φορ φανερώνουν την ικανότητα που έχει στο σκοράρισμα. Δεν χρειάζονται άλλωστε πολλά λόγια όταν «μιλούν» τα γκολ.

Ο Ταρέμι όμως έχει την τεχνική κατάρτιση και το «μυαλό» ενός επιθετικού χαφ σε ότι αφορά την αντίληψη της φάσης και την τελική πάσα, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό παρτενέρ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Να έχει δηλαδή ρόλο φουνταριστού ο Μαροκινός στράικερ και να παίζει πίσω του ο Ταρέμι, έχοντας τον ρόλο του «δεύτερου» επιθετικού, καθώς η ικανότητα που έχει στην καλή τελική πάσα δίνει την ευκαιρία στον Μεντιλίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει και σαν ένα 10άρι περιοχής.

Ούτε βεβαίως είναι τυχαίο πως ο Ιρανός έχει «γραμμένες στο μπλοκάκι του» πάνω από 100 ασίστ, είναι κι αυτό ένα νούμερο που λέει πολλά σε ότι αφορά την δυνατότητα που έχει και στην δημιουργία.

Με λίγα λόγια λοιπόν, η ατάκα που ακούστηκε στο Ρέντη είναι ενδεικτική του προφίλ που έχει ο Ταρέμι αλλά και της δυνατότητας που δίνεται στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αξιοποιήσει τον Ιρανό όχι μόνο σε ρόλο σέντερ φορ αλλά και σε μια κομβική θέση της εντεκάδας, σε ρόλο 10αριού, που θα κινείται όμως λίγα μέτρα έξω από το «κουτί».

Κάθε μέρα που περνά, κάθε προπόνηση που περνά, δίνει στον Μέχντι Ταρέμι την δυνατότητα να «μπαίνει» πιο καλά στην φιλοσοφία των «ερυθρόλευκων» και ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του λιμανιού, περιμένει πολλά από το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ιρανός σέντερ φορ έδειξε με το καλημέρα», ότι πήγε στον Ολυμπιακό για να συνεχίσει τις «υψηλές πτήσεις» στο σκοράρισμα κι αυτό είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό, γιατί δείχνει στην σωστή νοοτροπία του παίκτη.