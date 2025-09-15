Ο Ταρέμι και το ρεκόρ που «κυνήγησε» στο ντεμπούτο του (vids)
Ο Μεχντί Ταρέμι στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού είχε δύο γκολ και παραλίγο να ισοφαρίσει ένα ξεχασμένο ρεκόρ της «ερυθρόλευκης» ιστορίας.
Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο απόγευμα το περασμένο Σάββατο κόντρα στον Πανσερραϊκό (5-0) και ο Μενχτί Ταρέμι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς.
Στην πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», ο Ιρανός φορ έβγαλε… μάτια, δείχνοντας την τεράστια ποιότητά του και την «φονική» του ικανότητα στο σκοράρισμα.
Δύο φάσεις του παρουσιάστηκαν από όταν μπήκε σαν αλλαγή στο 68ο λεπτό αντί του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και σκόραρε δύο φορές, η πρώτη με ωραίο πλασέ στην κίνηση και η δεύτερη με καρφωτή κεφαλιά, πετυχαίνοντας το 4ο και το 5ο γκολ του Ολυμπιακού.
Το 4-0:
Και το 5-0:
Το ρεκόρ που ισοφάρισε και αυτό που… απείλησε ο Ταρέμι
Κάπως έτσι, με τα δύο του γκολ στο ντεμπούτο του, ο Ταρέμι ισοφάρισε τις επιιδόσεις των Ζίζι Ρόμπερτς (2001) και Αντώνης Αντωνιάδης (1978), οι οποίοι επίσης είχαν πετύχει δύο γκολ στην πρώτη τους εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα.
Το καλύτερο ντεμπούτο αναφορικά με το σκοράρισμα το έχει κάνει ο Τόμας Άλστρομ, τον Ιανουάριο του 1980, σκοράροντας τρεις φορές στο 5-0 επί της Ρόδου στο παλιό Καραϊσκάκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζιοβάνι είχε πετύχει δύο γκολ με τον Ολυμπιακό στις πρώτες του εμφανίσεις στο Κύπελλο και στο Champions League (στο 3-3 κόντρα στη Ρεάλ, το 1999).
