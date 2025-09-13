Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα με το 5-0 επί του Πανσερραϊκού και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο πρώτο γκολ που «ξεκλείδωσε» την αντίπαλη άμυνα.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε επίσης με πολύ καλά λόγια για τους Ποντένσε, Ταρέμι που έκαναν ντεμπούτο με γκολ ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Ζέλσον Μαρτίνς.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς: Η αλήθεια είναι πως ξεκινήσαμε καλά, στα πρώτα 15 λεπτά. Μετά κάναμε δύο λάθη και κινδυνεύσαμε. Ο αντίπαλος ήρθε να μας απειλήσει. Μετά το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερη δράση. Μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μπήκε το γκολ και άνοιξε τον δρόμο. Για να βάλουμε πέντε γκολ έγιναν πολλά. Η ομάδα ένιωσε άνετα μετά το πρώτο γκολ».

Για τους Ποντένσε και Ταρέμι: «Μπήκαν όταν ο άνεμος ήταν ευνοϊκός. Το σκορ ήταν 2-0, ο αντίπαλος είχε σχεδόν παραδοθεί. Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους και σχεδόν όλα όσα έκαναν τα έκαναν πολύ καλά».

Για τον Ζέλσον Μαρτίνς: «Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο. Ήθελε να συνεχίσει, αλλά δεν μπορούσε. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις για να δούμε πώς είναι».