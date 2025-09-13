Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 5-0 στο Καραϊσκάκη και έκανε το 3/3 – Στην κορυφή της Super League οι ερυθρόλευκοι.
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Βόρειος Στόλος και MiG-31 στην Αρκτική: Μήνυμα αποτροπής από τη Μόσχα
- Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Ο Ολυμπιακός μετά από μια μοναδική παράσταση στο Καραϊσκάκη στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.
Οι ερυθρόλευκοι σε ένα ματς, όπου πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση μπροστά στον κόσμο τους, κράτησαν ξανά το «μηδέν» και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, μια αγωνιστική πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγες μέρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League σκόραρε πέντε τέρματα, δημιούργησε δεκάδες ευκαιρίες και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, στην επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
20:00 Ατρόμητος – Άρης
20:00 Παναιτωλικός – Βόλος
Κυριακή (14/9)
18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ
18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός
20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού:
- Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
- Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
- Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός: 26-1 τελικές, 86 % κατοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό
- Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον
- Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις