Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός μετά από μια μοναδική παράσταση στο Καραϊσκάκη στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.

Οι ερυθρόλευκοι σε ένα ματς, όπου πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση μπροστά στον κόσμο τους, κράτησαν ξανά το «μηδέν» και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, μια αγωνιστική πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγες μέρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League σκόραρε πέντε τέρματα, δημιούργησε δεκάδες ευκαιρίες και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, στην επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

20:00 Ατρόμητος – Άρης

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

Κυριακή (14/9)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: