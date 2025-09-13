Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ζέλσον Μαρτίνς και αναγκαστική αλλαγή με Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη για την 3η αγωνιστική της Super League και νωρίς στο παιχνίδι ο Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε μια μικροενόχληση και ο Βάσκος τεχνικός θέλησε να τον προφυλάξει και γι’ αυτό το λόγο τον απέσυρε από το ματς για να βάλει τον Στρεφέτσα στη θέση του.

Η αλλαγή από τον Ολυμπιακό έγινε στο 18ο λεπτό, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις ενόψει και της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας των νταμπλούχων Ελλάδας σε Super League και Champions League.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον γιατρό της ομάδας, Χρήστο Θέο