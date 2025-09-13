Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ζέλσον Μαρτίνς και αναγκαστική αλλαγή με Πανσερραϊκό
Πρόωρη αποχώρηση για τον Ζέλσον Μαρτίνς από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό, με τον Στρεφέτσα να τον αντικαθιστά.
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
- Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη για την 3η αγωνιστική της Super League και νωρίς στο παιχνίδι ο Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε μια μικροενόχληση και ο Βάσκος τεχνικός θέλησε να τον προφυλάξει και γι’ αυτό το λόγο τον απέσυρε από το ματς για να βάλει τον Στρεφέτσα στη θέση του.
Η αλλαγή από τον Ολυμπιακό έγινε στο 18ο λεπτό, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις ενόψει και της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας των νταμπλούχων Ελλάδας σε Super League και Champions League.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον γιατρό της ομάδας, Χρήστο Θέο
- Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
- Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Ανατροπή και νίκη στο ντέρμπι για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
- Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός: 26-1 τελικές, 86 % κατοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό
- Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον
- Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις