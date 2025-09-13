«Μαγεία» Ποντένσε στο Καραϊσκάκη και 3-0 ο Ολυμπιακός (vids)
Ο Ντάνιελ Ποντένσε μπήκε αλλαγή στο 68ο λεπτό και μετά από δύο λεπτά πέτυχε ένα απίθανο γκολ για το 3-0 του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό.
Ο Ολυμπιακός κάνει πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να βάζει την υπογραφή του με το που «πάτησε» στο χορτάρι.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό μαζί με τον Μέχντι Ταρέμι και μέσα σε δύο λεπτά έκανε τη διαφορά και έδειξε την κλάση του.
Συγκεκριμένα, ο Ποντένσε στο 70ο λεπτό πέτυχε ένα μαγικό γκολ με ένα απίθανο μακρινό σουτ έξω από την περιοχή κάνοντας το 3-0, με τον Πορτογάλο να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Δείτε το φοβερό γκολ του Ποντένσε:
Δείτε το 2-0 με τον Ορτέγκα
Και το 1-0 από τον Ελ Κααμπι
