«Μαγεία» Ποντένσε στο Καραϊσκάκη και 3-0 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Ολυμπιακός κάνει πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να βάζει την υπογραφή του με το που «πάτησε» στο χορτάρι.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό μαζί με τον Μέχντι Ταρέμι και μέσα σε δύο λεπτά έκανε τη διαφορά και έδειξε την κλάση του.

Συγκεκριμένα, ο Ποντένσε στο 70ο λεπτό πέτυχε ένα μαγικό γκολ με ένα απίθανο μακρινό σουτ έξω από την περιοχή κάνοντας το 3-0, με τον Πορτογάλο να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Δείτε το φοβερό γκολ του Ποντένσε:

Δείτε το 2-0 με τον Ορτέγκα

Και το 1-0 από τον Ελ Κααμπι