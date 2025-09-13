Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Ερυθρόλευκη μαγεία, «πεντάρα» για το τρία στα τρία κι… έφυγε για Champions League! Ο Ολυμπιακός επέστρεψε μπροστά στο κοινό του κι έκανε το χρέος του -και με το παραπάνω- απέναντι στον Πανσερραϊκό! Εντυπωσιακή νίκη 5-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για τους νταμπλούχους Ελλάδας που έφτασαν τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Πολύ καλή συνολικά εμφάνιση από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που κυριάρχησε πλήρως σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε φτάσει και σε ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (48′), Φρανσίσκο Ορτέγκα (66′), Ντάνιελ Ποντένσε (70′) και Μεχντί Ταρέμι (87′, 90+3′) τα γκολ των Πειραιωτών. Εκ των κορυφαίων του αγώνα ο Ορτέγκα με γκολ -το πρώτο του στον Ολυμπιακό- και ασίστ και πολλές εξαιρετικές ενέργειες σε άμυνα και επίθεση. Επιστροφή με… γκολάρα-σήμα κατατεθέν και για τον Ποντένσε, ο οποίος με ένα υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής στη γωνία, έγραψε το 3-0 στο ματς. Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Πορτογάλος από τον κόσμο της ομάδας τόσο κατά την είσοδό του, όσο και μετά το γκολ.

Ντεμπούτο με δύο γκολ και για τον Μεχντί Ταρέμι με ωραίο πλασέ μετά από ασίστ του Ποντένσε λίγο πριν το τέλος και κοντινή κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Χαμένο πέναλτι από τον Γιαζίτσι στο 82′, ενώ μοναδικό μελανό σημείο, η αναγκαστική αλλαγή του Ζέλσον Μαρτίνς στο 18ο λεπτό του αγώνα λόγω μιας ενόχλησης.

Απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα

Το μόνο στατιστικό που δείχνει τι ακριβώς συνέβη στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο Καραϊσκάκη, είναι αυτό της κατοχής μπάλας στο 20ο λεπτό, με το ποσοστό των «ερυθρόλευκων» να φτάνει σε εκείνο το σημείο το 83%! Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως στη μεσαία γραμμή, με ένα κλασικό παιχνίδι επί εποχής Μεντιλίμπαρ, δηλαδή με πολύ έντονο πρέσινγκ, γρήγορη κυκλοφορία και τρανζίσιον και κλασικά πολύ παιχνίδι από τις δύο πτέρυγες με συνεργασίες των μπακ και των εξτρέμ.

Οι Πειραιώτες γρήγορα άρχισαν να δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες και να πιέζουν για το γκολ που θα «ξεκλείδωνε» τη μαζική άμυνα των Σερραίων. Ωστόσο, την ίδια ώρα δεν έλειψαν και κάποια σοβαρά ατομικά λάθη στην άμυνα, στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, όταν και οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν επίσης ανοίξει το σκορ, αν είχαν εκμεταλλευθεί, αντίστοιχα, τις ευκαιρίες που βρήκαν μάλλον από το… πουθενά.

Από Ελ Κααμπί και Μπανζάκι, οι πρώτες εκατέρωθεν φάσεις

Στο 6ο λεπτό του αγώνα, μετά από ωραία κατά μέτωπο επίθεση του Ολυμπιακού, ο Καμπελά βρήκε τον Τσικίνιο, αυτός έστρωσε για τον Ελ Κααμπί, όμως το πλασέ του Μαροκινού ήταν αδύναμο και ο Τιναλίνι μπλόκαρε σταθερά στην πρώτη σημαντική ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους». Στην εξέλιξη της φάσης, ο Έσε είχε κεφαλιά άουτ μετά από γέμισμα του Ορτέγκα στην περιοχή.

<br />

* Απειλεί ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί

Στο 10′, ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη του φάση και αυτός, μετά από ατομικό λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου λίγο έξω από την περιοχή. Ο Ιβάν ήταν αυτός που πήρε τη μπάλα και έστρωσε στον Μπανζάκι που σούταρε δυνατά, όμως ο Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση και απέκρουσε ενστικτωδώς.

Μεγάλες ευκαιρίες για Τσικίνιο και Ελ Κααμπί

Με το πόδι στο γκάζι συνέχισε ο Ολυμπιακός και στο 19′ έφτιαξε την επόμενη μεγάλη φάση του, όταν μετά από σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Τσικίνιο στο πίσω δοκάρι βρέθηκε μόνος στην πορεία της μπάλας, όμως το πλασέ στην κίνηση πέρασε ένα μέτρο άουτ.

Ένα δίλεπτο αργότερα, στο 21′, ο μετά από γέμισμα από τον χώρο της άμυνας, ο Γκελασβίλι έκανε μεγάλο λάθος, η μπάλα έφτασε στον Ελ Κααμπί που όμως στο τετ-α-τετ δεν κατάφερε να σουτάρει σωστά και ο Τιναλίνι μπλόκαρε, κρατώντας το 0-0.

<br />

* Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί

Νέο λάθος στην «ερυθρόλευκη» άμυνα

Στο 23′, ο Πανσερραϊκός είχε τη δεύτερη -και τελευταία του- επιθετική προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, η οποία όμως ήταν επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα γκολ. Ο Μπιανκόν έκανε λάθος γύρισμα για τον Τζολάκη χωρίς να υπολογίσει τη δύναμη της μπάλας, ο Μπανζάκι πρόλαβε και έκλεψε, πέρασε τον ερυθρόλευκο γκολκίπερ, όμως την ώρα που προσπάθησε να σουτάρει σε ουσιαστικά κενή εστία, γλίστρησε και δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Ορτέγκα να έχει τρέξει για να καλύψει.

Τέσσερις τελικές σε 3 λεπτά και αποβολή για τις Σέρρες

Στο διάστημα 29′ έως 32′ ο Ολυμπιακός που παρέμενε σταθερά σε θέση επίθεσης και έψαχνε με υπομονή το ένα γκολ που ουσιαστικά θα… έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και θα άνοιγε το δρόμο για τη νίκη, είχε τέσσερις τελικές. Η πρώτη στο 29′ όταν όταν ο Στρεφέτσα συνδυάστηκε με τον Έσε, ο Αργεντινός σούταρε μέσα από την περιοχή αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε και πάλι σταθερά.

Ένα λεπτό αργότερα, ένα δυνατό, μακρινό σουτ του Μουζακίτη πέρασε ψηλά άουτ, όπως πάνω από το οριζόντιο πέρασε και το πολύ ωραίο πλασέ του Στρεφέτσα στο 31′. Τέλος, στο 32′, ο πολύ καλός σε αυτό το ματς Ορτέγκα έκανε ένα ακόμη εξαιρετικό γύρισμα από τα αριστερά, όμως το δυνατό σουτ του Ελ Κααμπί στην κίνηση δεν βρήκε στόχο, ψηλά άουτ και αυτό.

Με 10 παίκτες ο Πανσερραϊκός και τελευταίες φάσεις

Στο 35′, τα πράγματα για τον ήδη μαζικά τοποθετημένο μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκό, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα αφού έμεινε με παίκτη λιγότερο. Μετά από πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Γκιν με το υψωμένο πόδι προς το πρόσωπο του Ρέτσου και κίτρινη του διαιτητή στο 33, ο VAR κάλεσε τον Ζαμπαλά να δει τη φάση στο on field review για πιθανή αναβάθμιση της κάρτας. Όντως, μετά τον επανέλεγχο της φάσης, ο ρέφερι του αγώνα δεν χρειάστηκε παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα για να διορθώσει την αρχική του απόφαση και να αποβάλει τον επιθετικό του Πανσερραϊκού με απευθείας κόκκινη.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, αρχικά στο 41′, ο Ολυμπιακός είχε ακόμη μια φάση με μια πολύ επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Μουζακίτη να περνάει έξω. Έπειτα, στις καθυστερήσεις, μια κεφαλιά του Έσε απείλησε για τους «ερυθρόλευκους» μετά από κόρνερ, όμως ο Τιναλίνι μπλόκαρε.

Καλησπέρα με γκολ στο ξεκίνημα του β’ μέρους

Στο ημίχρονο το στατιστικό έδειχνε τα εξής: 82% κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό και 11-1 τελικές προσπάθειες. Όπως ήταν λογικό, παίζοντας με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» θα είχαν όλο τον χρόνο διαθέσιμο για να φτάσουν στο ένα γκολ που χρειαζόντουσαν και πολύ δύσκολα πλέον ο Πανσερραϊκός θα μπορούσε να συνεχίζει… όλος μέσα στα καρέ του κρατώντας το 0-0. Όπως αναμενόταν, ότι δεν έγινε σε όλο το πρώτο μέρος, έγινε με τη συμπλήρωση ενός τριλέπτου στο δεύτερο.

<br />

* Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό

Ήταν το 48ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Ο εξαιρετικός Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε μια από τις πολλές κούρσες από αριστερά, έβγαλε μια ακόμη «συστημένη» σέντρα και αυτή τη φορά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τη… μετέτρεψε σε ασίστ. Με ένα δυνατό άλμα μπροστά από τα στόπερ και καρφωτή κεφαλιά, ο Μαροκινός αρχισκόρερ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Τιναλίνι για το 1-0!

Δύο ακόμη ευκαιρίες και 2-0 από τον τρομερό Ορτέγκα

Στο 56′, ο Καμπελά πλαγιοκόπησε και έκανε το γύρισμα, με τον Στρεφέτσα να μην φτάνει στην μπάλα, ενώ ήταν φάτσα με το τέρμα. Ένα τρίλεπτο αργότερα ο Καμπελά είχε σουτ άουτ από πολύ κοντά, με το 2-0 να έρχεται τελικά στο 66′, για να… σφραγίσει μάλλον οριστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μετά από φάση διαρκείας και κεφαλιά του Ελ Κααμπί που αποκρούστηκε, οι Πειραιώτες επέμειναν με τον Καμπελά που έκανε το γύρισμα και ο Ορτέγκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με αριστερό πλασέ στην κίνηση.

<br />

* Ο Ορτέγκα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού

Πάρτι στο Καραϊσκάκη με Ποντένσε και Ταρέμι

Με τους Ταρέμι και Ποντένσε να μπαίνουν στο ματς ως αλλαγές και να αποθεώνονται, το… πάρτι του Ολυμπιακού συνεχίστηκε σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρα. Στο 70′ τρία λεπτά μετά την επανεμφάνισή του με τα ερυθρόλευκα, ο Ποντένσε έκανε κίνηση εκτός περιοχής και με τρομερό σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τιναλίνι για το 3-0.

<br />

* «Μαγεία» Ποντένσε στο Καραϊσκάκη και 3-0 ο Ολυμπιακός

Μετά από δύο άστοχα σουτ από Ποντένσε και Γιαζίτσι στο 77′ και το 78′, στο 81′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι για πάτημα του Δοϊρανλή στον Ταρέμι, όμως ένα λεπτό αργότερα ο Γιαζίτσι αστόχησε (σ.σ. το έπιασε ο Τιναλίνι).

<br />

* Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι

Στο 84′ ο Ταρέμι έχασε μια κοντινή ευκαιρία, όμως στο 88′ ήρθε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα! Ο Ιρανός βρέθηκε φάτσα με τον Τιναλίνι από μπαλιά του Ποντένσε και τον… εκτέλεσε για το 4-0, ανοίγοντας λογαριασμό με τα ερυθρόλευκα στο ντεμπούτο του.

<br />

* Ντεμπούτο με γκολ για τον Ταρέμι

Σαν να μην έφτανε αυτό, έφτασε και τα… δύο, γρήγορα – γρήγορα. Στο 93′, μετά από σέντρα του Γιαζίτσι, ο Ιρανός με κοντινή κεφαλιά έγραψε το τελικό 5-0, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή… επανεμφάνιση του Ολυμπιακού μπροστά στον κόσμο του.

<br />

* Σούπερ Ταρέμι και δεύτερο γκολ από τον Ιρανό

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Με 83% κατοχή μπάλας, 23 τελικές και 5 γκολ, είναι προφανές πως ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως. Η ψυχραιμία των «ερυθρόλευκων» και η υπομονή στην επίθεση ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή έκαναν τη διαφορά, αφού έτσι -με το παιχνίδι από τις πτέρυγες- ξεκλείδωσε τελικά το ματς για τους «ερυθρόλευκους», με τα δύο πρώτα γκολ τους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Εκεί που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν δημιουργία και εκτέλεση, ο Αργεντινός δήλωσε παρών. Ήταν αυτός που έβγαλε την ασίστ για το 1-0 του Ελ Κααμπί, αυτός που έκανε το 2-0 και… τελείωσε το ματς, ενώ σταθερά εξαιρετικός ήταν σε άμυνα και επίθεση σε όλο το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Οι δύο Έλληνες μπακ του Πανσερραϊκού, Λύρατζης και Τσαούσης, υπέφεραν από τα εξτρέμ και τα μπακ των «ερυθρόλευκων» και συνολικά από το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού από τις πτέρυγες. Σε κανένα σημείο δεν κατάφεραν να ανακόψουν τις επελάσεις των γηπεδούχων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα πρόβλημα για τον διαιτητή του αγώνα, Σπύρο Ζαμπάλα, σε ένα ματς που η εξέλιξή του τον βοήθησε να μην σφυρίξει πολύ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη μοναδική δύσκολη φάση του αγώνα, στο 33′, ο VAR χρειάστηκε να παρέμβει και σωστά το έκανε. Ο Ζαμπάλας αρχικά είχε δείξει κίτρινη στον Γκριν για τη… δολοφονική προβολή στο πρόσωπο του Ρέτσο, όμως αντιλήφθηκε το λάθος του μετά τον έλεγχο και διόρθωσε την αρχική του απόφαση, αποβάλλοντας τον Γκριν.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (48′), Ορτέγκα (66′), Ποντένσε (70′), Ταρέμι (88′, 90+3′)

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε (75′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (18′ Στρεφέτσα), Τσικίνιο (75′ Γιαζίτσι), Καμπελά (68′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (58′ Ταρέμι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι / 4-4-2): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Βέρνον (79′ Καρασαλίδης), Λύρατζης, Φάλε (79′ Δοϊρανλής), Ομεόνγκα, Μπανζάκι (51′ Νάνελι), Λιάσος (79′ Γκιγιόμιε), Γκριν, Ιβάν (91′ Σαββίδης).

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)

Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

AVAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, εκτός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (21:00) 21 Σεπτεμβρίου. Πριν το ντέρμπι αιωνίων όμως, οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Πάφο την Τετάρτη 17/09 (19:45), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ως προς τον Πανσερραϊκό, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, φιλοξενεί τον Ατρόμητο, το Σάββατο 20/9 (18:00).