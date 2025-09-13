Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ, όταν κέρδισε πέναλτι ο Ταρέμι, με τον Γιαζίτσι ν’ αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 82’.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς ο Τιναλίνι ακούμπησε την μπάλα κι εν συνεχεία αυτή βρήκε το δεξί δοκάρι.

Δείτε το πέναλτι: