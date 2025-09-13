Απειλεί ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (vid)
Ο Μαροκινός σέντερ φορ έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, με τον Τιναλίνι να μπλοκάρει την μπάλα
Ο Ολυμπιακός πιέζει από το πρώτο λεπτό του αγώνα τον Πανσερραϊκό, ψάχνοντας το γρήγορο γκολ και οι πειραιώες είχαν την πρώτη καλή φάση στο ματς, στο έκτο μόλις λεπτό.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε σε καλή θέση στο ημικύκλιο της περιοχής, έκανε το σουτ, αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού, Τιναλίνι, μπλόκαρε την μπάλα.
Δείτε την φάση:
