Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Πανσερραϊκό (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Πανσερραϊκό (18:00, Cosmote Sport 1) για την 3η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι παίζουν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους με κόσμο, καθώς η πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν κεκλεισμένων των θυρών και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Η «δίψα» των ερυθρόλευκων φιλάθλων είναι τεράστια για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει sold out λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών μέσα από τα social media του συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγες μέρες στο Καραϊσκάκη την Πάφο στην πρεμιέρα του για τη League Phase του Champions League (17/9, 19:45) και αναμένεται να μην πέφτει… καρφίτσα και στο ματς με την κυπριακή ομάδα.