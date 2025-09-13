Ολυμπιακός: Δυναμική παρουσία του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία

Την καθιερωμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, πραγματοποίησε και φέτος η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σήμερα Σάββατο (13/9), ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης» και με λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, χάρισαν ζωή σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι εδώ και χρόνια θεσμός για τον Ολυμπιακό, η οποία διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 και σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Μεταξά».

Έτσι και φέτος με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης».

Για μία ακόμη φορά οι φίλαθλοι της ομάδας ανταποκρίθηκαν πλήρως στο κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και με λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, χάρισαν ζωή σε συνανθρώπους μας με το αίμα που πρόσφεραν.

Διότι η αιμοδοσία δίνει ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη.

Ο συντονιστής εθελοντικής αιμοδοσίας και υπεύθυνος διαχείρισης εισιτηρίων του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Μπαντούνας, σε δηλώσεις του τόνισε: «Η εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει γίνει πλέον θεσμός και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Για άλλη μία φορά είχε τεράστια επιτυχία. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας και τους εθελοντές που έχουν αφιερώσει δέκα λεπτά από το χρόνο τους και τους περιμένουμε όλους τον Φεβρουάριο που θα γίνει πάλι η εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7. Στο νοσοκομείο “Μεταξά” υπάρχει η τράπεζα αίματος του Ολυμπιακού και μπορεί ο καθένας να δίνει δέκα λεπτά από το χρόνο του και να προσφέρει αίμα».

Παράλληλα, στην εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστοί και φέτος στο ραντεβού μας με τον Ολυμπιακό, το νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποιεί την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία για τη σεζόν και πιστεύω πως και η χρονιά για την ομάδα μας θα είναι για μία ακόμη φορά πολύ καλή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τη διοίκηση του σταδίου “Γ. Καραϊσκάκης”, όπως φυσικά τον πρόεδρο της ομάδας κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά κυρίως όλους τους φίλους της ομάδας που έδωσαν δυναμικό παρόν σε μία περίοδο που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη για αίμα μετά τις θερινές διακοπές. Το αίμα που δίνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πιάσει τόπο και πιστεύω θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και ένταση να εκτελούμε το ιερό χρέος μας απέναντι στους συμπολίτες μας που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο».