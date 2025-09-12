Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ

Την απόκτηση του Αιγύπτιου επιθετικού, Μπιλάλ Μαζάρ, που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τις φανέλες του Παναθηναϊκού και της Λαμίας, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η ομάδα της Φθιώτιδας ήταν μάλιστα ο τελευταίος σταθμός του 22χρονου σέντερ φορ, ο οποίος έπαιζε στη Λαμία από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι το τέλος της προηγούμενης σεζόν καταγράφοντας συνολικά 10 συμμετοχές, χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ. Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ.

Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League.

Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.

Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ.