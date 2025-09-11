Ολυμπιακός: Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή του πρώτου φετινού αγώνα σε γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League η νικηφόρα (2-0) αναμέτρηση με τον Αστέρα ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Το Σάββατο (13/9, 18:00) το Φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Ο κόσμος των νταμπλούχων Ελλάδας αναμένεται να κατακλύσει το Καραϊσκάκη, στηρίζοντας εμπράκτως τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ για το 3/3 στο πρωτάθλημα, καθώς ήδη έχουν φύγει πάρα πολλά εισιτήρια για το συγκεκριμένο ματς. Για την ακρίβεια έχουν απομείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια! Και βρισκόμαστε δύο μέρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης!

Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά μέσω Internet (www.olympiacos.org).

Θυμηθείτε ΕΔΩ τον αναλυτικό τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για το παιχνίδι του Σαββάτου.

«Είναι αλήθεια. Μετά από τέσσερις μήνες θα δούμε ξανά το γήπεδο μας γεμάτο με κόσμο. Τους χρειαζόμαστε πάντα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να παίζουμε μπροστά τους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αλλά ισχύει πως εκείνοι μας δίνουν μεγάλη ώθηση και σπρώχνουν την ομάδα. Αυτοί χαίρονται να μας βλέπουν και εμείς χαιρόμαστε να τους έχουμε δίπλα μας», ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του για τον κόσμο του Ολυμπιακού που επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά την τιμωρία που είχε επιβληθεί στους Πειραιώτες.