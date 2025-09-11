Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Οι αγώνες για τις εθνικές ομάδες ολοκληρώθηκαν και το πρωτάθλημα της Super League επιστρέφει, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (13/9, 18:00) για την 3η αγωνιστική. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκρουσε τον κώδωνα ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα των Σερρών και τόνισε ότι τη δεδομένη στιγμή άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο σκέφτονται μόνο αυτό το ματς και δεν ασχολούνται με τον αγώνα, που ακολουθεί με την Πάφο για τη League Phase του Champions League. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή του κόσμου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και εξέφρασε τη χαρά του που βρεθούν ξανά δίπλα στην ομάδα οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για την προετοιμασία στο διάστημα της διακοπής:

«Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε προπονήσεις μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια πήραμε τρεις μέρες άδεια για να φρεσκάρουμε το μυαλό μας. Συνεχίσαμε το πρόγραμμα μας από την Δευτέρα και οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν πολύ καλές. Είχαμε τις καλύτερες συνθήκες, οπότε πιστεύω πως θα είμαστε ξεκούραστοι και δυνατοί», ανέφερε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ.

Για το αν υπάρχει κίνδυνος το μυαλό να βρίσκεται στα επόμενα παιχνίδια:

«Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Αν κάποιος πιστεύει πως θα κερδίσουμε τον Πανσερραϊκό μόνο με το όνομα, τότε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Όποιος σκέφτεται τα παιχνίδια που ακολουθούν, επίσης κάνει πολύ μεγάλο λάθος.

Πρώτα υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό για να πάμε καλά στην προετοιμασία των επόμενων παιχνιδιών και για αυτό δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα το επόμενο παιχνίδι για να τα αντιμετωπίζουμε όλα με την σοβαρότητα που πρέπει. Όποιος υποτιμάει παιχνίδια μπορεί να το πληρώσει».

Για το να θα δούμε το Σάββατο κάποια από αυτά που έχει στο μυαλό του για την Τετάρτη:

«Δεν θα δείτε διαφορές γιατί το δικό μας στυλ δεν αλλάζει ποτέ. Ίσως είμαστε καλύτεροι, το ίδιο ή χειρότεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά σε κανένα από τα παιχνίδια με Πανσερραϊκό, Πάφο και Παναθηναϊκό δεν θα δείτε μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα μπορεί ατομικά κάποιος παίκτης να είναι καλύτερα ή χειρότερα, μπορεί όλοι σαν ομάδα να έχουμε καλύτερη ή χειρότερη απόδοση, όμως το σύνολο του παιχνιδιού μας και η ιδέα δεν αλλάζει όποιος και αν είναι ο αντίπαλος».

Για τον κόσμο:

«Είναι αλήθεια. Μετά από τέσσερις μήνες θα δούμε ξανά το γήπεδο μας γεμάτο με κόσμο. Τους χρειαζόμαστε πάντα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να παίζουμε μπροστά τους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αλλά ισχύει πως εκείνοι μας δίνουν μεγάλη ώθηση και σπρώχνουν την ομάδα. Αυτοί χαίρονται να μας βλέπουν και εμείς χαιρόμαστε να τους έχουμε δίπλα μας», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.