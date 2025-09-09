Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα
Δείτε το καλεντάρι των «ερυθρόλευκων» στην Super League, μέχρι τα Χριστούγεννα
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, με ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων, από την 4η μέχρι και τη 15η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την Κυριακή 21 του μηνός στις 21:00. Από εκεί και πέρα, την 6η αγωνιστική ο νταμπλούχος Ελλάδας θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 20:30, ενώ την 15η αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την Κηφισιά, το Σάββατο 20 του Δεκέμβρη στις 20:30.
Τα ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη θα διεξαχθούν την 1η Νοεμβρίου (20:00) στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (20:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του 2025:
4η αγωνιστική
Κυριακή 21/09, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, 21:00
5η αγωνιστική
Σάββατο 27/09, Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, 18:00
6η αγωνιστική
Κυριακή 05/10, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 20:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 18/10, ΑΕΛ – Ολυμπιακός, 17:00
8η αγωνιστική
Κυριακή 26/10, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, 21:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 01/11, Ολυμπιακός – Άρης, 20:00
10η αγωνιστική
Κυριακή 09/11, Κηφισιά – Ολυμπιακός, 15:00
11η αγωνιστική
Σάββατο 22/11, Ολυμπιακός – Ατρόμητος, 20:00
12η αγωνιστική
Κυριακή 30/11, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, 17:00
13η αγωνιστική
Σάββατο 06/12, Ολυμπιακός – ΟΦΗ, 17:00
14η αγωνιστική
Κυριακή 14/12, Άρης – Ολυμπιακός, 20:00
15η αγωνιστική
Σάββατο 20/12, Ολυμπιακός – Κηφισιά, 20:30
- Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ
- Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς
- Ο Κουρτινάιτις απένειμε εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη: «Έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα»
- Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
- Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
- Ελλάδα – Τουρκία: Η προϊστορία στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο Εθνικές ομάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις