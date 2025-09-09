Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, με ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων, από την 4η μέχρι και τη 15η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την Κυριακή 21 του μηνός στις 21:00. Από εκεί και πέρα, την 6η αγωνιστική ο νταμπλούχος Ελλάδας θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 20:30, ενώ την 15η αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την Κηφισιά, το Σάββατο 20 του Δεκέμβρη στις 20:30.

Τα ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη θα διεξαχθούν την 1η Νοεμβρίου (20:00) στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (20:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του 2025:

4η αγωνιστική

Κυριακή 21/09, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, 21:00

5η αγωνιστική

Σάββατο 27/09, Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, 18:00

6η αγωνιστική

Κυριακή 05/10, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 20:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 18/10, ΑΕΛ – Ολυμπιακός, 17:00

8η αγωνιστική

Κυριακή 26/10, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, 21:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 01/11, Ολυμπιακός – Άρης, 20:00

10η αγωνιστική

Κυριακή 09/11, Κηφισιά – Ολυμπιακός, 15:00

11η αγωνιστική

Σάββατο 22/11, Ολυμπιακός – Ατρόμητος, 20:00

12η αγωνιστική

Κυριακή 30/11, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, 17:00

13η αγωνιστική

Σάββατο 06/12, Ολυμπιακός – ΟΦΗ, 17:00

14η αγωνιστική

Κυριακή 14/12, Άρης – Ολυμπιακός, 20:00

15η αγωνιστική

Σάββατο 20/12, Ολυμπιακός – Κηφισιά, 20:30