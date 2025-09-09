Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Ξεσηκωμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ενόψει του παιχνιδιού με τον Πανσερραϊκό (13/9, 18:00) για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ένα παιχνίδι, μάλιστα, που οδεύει ολοταχώς για sold out, καθώς έχουν απομείνει μόλις 4.000 εισιτήρια, με τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του.

Πρώτο ματς με κόσμο

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό θα είναι το πρώτο εντός έδρας του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, που θα γίνει παρουσία οπαδών, καθώς το ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι κατάμεστο και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να σπρώξει την αγαπημένη του ομάδα στη νίκη, με την οποία το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

Θυμηθείτε ΕΔΩ την ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα απέναντι στην ομάδα των Σερρών.

Τα νούμερα για τη σεζόν 2025-26

Αναλυτικά όλα τα νούμερα των ποδοσφαιριστών του για τη σεζόν 2025-26:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31. Μπότης, 88. Τζολάκης.

Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάνσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.

Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.