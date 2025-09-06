Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε εκεί που ανήκει. Στ’ αστέρια. Έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα συμμετάσχουν εκ νέου στο Champions League. Με την πρόοδο αυτή να έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ένας από τους οκτώ αντιπάλους των Πειραιωτών στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, η Μπαρτσελόνα, έχει κεντρικό θέμα στο επίσημο site της τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη Βαρκελώνη την τρίτη αγωνιστική, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45.

Οι Καταλανοί στο αφιέρωμά τους αποθέωνουν τον «αρχιτέκτονα της επιστροφής στο Champions League». Έτσι χαρακτηρίζουν τον Βάσκο τεχνικό. Αναφέροντας φυσικά και τα τρία τρόπαια του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο λιμάνι. Το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2024/25 και το Conference League της σεζόν 2023/24.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η Μπαρτσελόνα για Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακό:

«Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2020/21, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής τους στο Champions League δεν είναι άλλος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής έφτασε στην ομάδα του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε έχει χτίσει μια ομάδα που κερδίζει.

Από την άφιξή του, ο σύλλογος έχει κερδίσει τρία τρόπαια με κύριο το Conference League της σεζόν 2023/24, το οποίο κατέκτησε μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς σηματοδότησε τον πρώτο ηπειρωτικό τίτλο στην ιστορία τους.

Τα άλλα δύο τρόπαια ήταν το ελληνικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, τα οποία εξασφάλισε την περασμένη σεζόν. Η κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος τους έδωσε επίσης την απευθείας πρόκριση για τη φετινή διοργάνωση του Champions League.

Για την Μπαρτσελόνα, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα γνώριμο πρόσωπο. Ο προπονητής έχει αντιμετωπίσει την Μπάρτσα 27 φορές, με μόλις μία νίκη στο ενεργητικό του. Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση με τους Καταλανούς σε ηπειρωτικό επίπεδο. Όλες οι προηγούμενες συναντήσεις ήταν είτε στη La Liga είτε στο Copa del Rey».