Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς

Αναμφίβολα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί έναν εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Για πολλούς είναι ο κορυφαίος, μόνο και μόνο με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για ελληνικό σύλλογο: Του Europa Conference League της σεζόν 2023/24.

Οι αριθμοί και τα στατιστικά, πάντως, είναι αμείλικτα. Και λένε πάντα την αλήθεια. Αποδεικνύοντας πως σίγουρα ο Βάσκος τεχνικός έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον Πειραιά. Και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε 1,5 χρόνο, 3 τρόπαια και 50 νίκες

Ο Μεντιλίμπαρ προσελήφθη πριν από, περίπου, ενάμιση χρόνο από τους Πειραιώτες και έκτοτε έχει κατακτήσει το Conference League και ένα νταμπλ στην Ελλάδα. Και πλέον έχει φτάσει τις 50 νίκες σε μόλις 74 αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, έχει 34 στη Stoiximan Super League, 4 στο Κύπελλο Ελλάδος, 7 στο Conference League και 5 στο Europa League.

Το ποσοστό νικών του πολύπειρου προπονητή αγγίζει το 68% και βρίσκεται πολύ κοντά στο ρεκόρ των Ντούσαν Μπάγεβιτς (144 νίκες σε 208 ματς, 69%) και Πέδρο Μαρτίνς (143 νίκες σε 221 ματς, 65%). Μόνο ο Σέρβος τεχνικός ξεπερνάει δηλαδή τον Μεντιλίμπαρ σε ποσοστό νικών. Μέχρι στιγμής…